Sfatata la serie TV di Zelda con Emma Watson su Netflix

Gli adattamenti da videogioco a film non sono una novità e molti esempi tendono ad essere piuttosto divisivi con i fan devoti delle proprietà esistenti.

Tutto, da Super Mario ad Assassin’s Creed, è stato reinventato per il grande schermo nel corso dei decenni, ma molti fan hanno sempre sperato in un adattamento live-action dei giochi di The Legend of Zelda.

Il franchise fantasy-action creato dai game designer giapponesi Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka rimane incredibilmente popolare fino ad oggi, con gli appassionati di Nintendo che spesso citano alcuni dei giochi come i migliori mai realizzati.

L’elfo Link e la Principessa Zelda sono radicati nella cultura popolare e, solo di recente, alcuni hanno rivolto la loro attenzione a una potenziale serie TV di Zelda su Netflix. Il progetto è ufficiale o è falso?

La serie TV di Emma Watson Zelda su Netflix è ufficiale?

No, il Radio Times riporta che la recente discussione su una serie TV di Zelda su Netflix non deriva da un progetto ufficiale ma, piuttosto, dal lavoro di un artista digitale.

Dan Leveille, un artista digitale che lavora presso DeviantArt, ha utilizzato la tecnologia dell’IA per presentare ai fan una serie di poster che ritraggono attori e star famosi nei panni degli iconici personaggi di Legend of Zelda.

Questi includevano Tom Holland (Spider-Man: No Way Home) come Link ed Emma Watson (Harry Potter e i Doni della Morte) come la principessa titolare.

I poster alla fine sono fan art e non provengono né da Netflix né da Nintendo, nonostante la didascalia del tweet sottostante suggerisca che il cast di una serie Netflix è appena caduto.

Un progetto Zelda è stato cancellato da Netflix

Slash Film riferisce che una serie di Zelda live-action sarebbe stata discussa su Netflix nel 2015, ma in seguito è stato riferito che Netflix ha annullato i piani perché Nintendo era preoccupata per le perdite.

Collider riferisce che Adam Conover stava lavorando a un adattamento di Star Fox, ma durante un’apparizione sul podcast The Serf Times ha rivelato che sia Star Fox che uno spettacolo di Zelda erano stati chiusi.

“… improvvisamente ci sono state segnalazioni che Netflix non avrebbe più fatto il suo Legend of Zelda”, ha spiegato.

“Ero tipo ‘che cosa è successo?’ E poi ho sentito dal mio capo che non stavamo più facendo il nostro Star Fox. Ero tipo ‘che cosa è successo?’ Era tipo, “qualcuno a Netflix ha fatto trapelare la cosa di Legend of Zelda, non avrebbero dovuto parlarne, Nintendo è andata fuori di testa… e hanno staccato la spina da tutto, l’intero programma per adattare queste cose”.

Con questo in mente, i fan di Tom Holland non si aspetteranno di vederlo interpretare il ruolo di Link a meno che non venga annunciato qualcosa di concreto lungo la linea.

Chi sono i membri del cast sui poster?

I poster delle fan art ritraggono un cast di serie falso che include quanto segue:

Tom Holland come Link

Emma Watson nel ruolo di Zelda

Idris Elba come Ganon

Maisie Williams nel ruolo di Saria

Sadie Sink come Malon

Jameela Jamil nel ruolo di Urbosa

Danny DeVito nel ruolo di Tingle

Meryl Streep nel ruolo di Twinrova

Steve Buscemi nel ruolo di Dampe

Gemma Chan nel ruolo della Grande Fata

