‘Sex/Life’ Stagione 2 Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Sesso/Vita la stagione 2 ha ufficialmente terminato le riprese e arriverà presto su Netflix forse nel 2022 ma più probabilmente nel 2023. In questa anteprima per la seconda stagione, ti terremo aggiornato con tutti gli ultimi aggiornamenti di produzione, notizie sul casting, trailer e una data di uscita di Netflix non appena ne avremo uno.

Sesso/Vita è una serie comica romantica che ha dato fuoco a Internet nell’estate del 2021, grazie alle sue scene audaci e ai momenti volgari. Senza dubbio, è stato il “pacchetto” a sorpresa dell’estate che è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo. La serie è stata creata da Stacy Rukeyser, che in precedenza ha lavorato come produttore Irreale e Contorto.

Sesso/Vita Stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 09/12/2021)

Nell’agosto 2021 è stato riferito che Netflix aveva rinnovato in silenzio Sesso/Vita. Non sorprende che la serie sia stata rinnovata, grazie a una scena particolare che ha suscitato un incredibile scalpore online.

Da quando Netflix ha iniziato a registrare i numeri orari, Sesso/Vita è stato guardato per 282.100.000 milioni di ore mentre era nella top ten globale di Netflix.

Ecco un’analisi di come è andato bene lo spettacolo tra i primi 10 (nota che ci manca la prima settimana di visualizzazioni perché i dati di Netflix arrivano solo fino al 27 giugno).

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 27 giugno 2021 al 4 luglio 2021 86.730.000 1 Dal 4 luglio 2021 all’11 luglio 2021 69.860.000 (-19%) 1 2 Dall’11 luglio 2021 al 18 luglio 2021 45.000.000 (-36%) 3 3 18 luglio 2021 – 25 luglio 2021 31.200.000 (-31%) 3 4 25 luglio 2021 – 1 agosto 2021 21.620.000 (-31%) 6 5 1 agosto 2021 – 8 agosto 2021 15.500.000 (-28%) 8 6 8 agosto 2021 al 15 agosto 2021 12.190.000 (-21%) 9 7

Secondo i primi 10 dati di FlixPatrol, Sesso/Vita è la quarta serie originale Netflix con le migliori prestazioni del 2021 e la serie originale inglese con le migliori prestazioni dell’anno. Solo Gioco del calamaro, rapina ai soldi e Lupino sovraperformato Sesso/Vita.

Negli Stati Uniti, Nielsen ha registrato i dati di visualizzazione per la prima stagione a oltre 449 milioni di minuti guardati.

Sex/Life è stato rinnovato per la stagione 2! La prima stagione è stata vista da 67 milioni di famiglie e 20 milioni di noi hanno riavvolto *quella* scena almeno una volta pic.twitter.com/JQqyFLj3cN — Netflix (@netflix) 27 settembre 2021

Qual è lo stato di produzione di Sesso/Vita stagione 2?

Stato di produzione ufficiale: riprese programmate/pre-produzione (ultimo aggiornamento: 09/12/2021)

Secondo la Canadians Director Guild, lo spettacolo è in pre-produzione da novembre 2021 in Ontario, Canada.

Il 22 gennaio Stacy Rukeyser (che è la showrunner di Sex/Life) ha rivelato che le sceneggiature erano state tutte completate nella stagione 2 con l’episodio finale della stagione 2 intitolato “Heavenly Day”.

E proprio così… c’è un finale di stagione. Preparativi per la stagione 2 di @sexlife! #sexlife pic.twitter.com/cy1KOBL2zE — Stacy Rukeyser (@littleruke) 22 gennaio 2022

Grazie alle informazioni elencate sul numero 1276 di Production Weekly, le riprese dovrebbero iniziare 7 febbraio 2022. Le riprese dureranno per diverse settimane prima di finire 29 aprile 2022.

La Canadian Director’s Guild riferisce che la post-produzione dello show durerà fino al 17 giugno e il soundpost (cose come ADR) durerà fino alla fine di ottobre 2022.

I membri del cast hanno preso in giro per tornare in produzione per tutto gennaio 2022.

Mike Vogel ha pubblicato alla fine di gennaio 2022 di essere tornato a Toronto in attesa del post di produzione “Back at it… @sexlife S2. Quale posto migliore per iniziare se non la migliore palestra di Toronto.

Stacy Rukeyser ha pubblicato che sarebbe presto partita per Vancouver nel gennaio 2022.

Il 28 gennaio, Adam Demos ha pubblicato su Instagram “Quasi tempo per iniziare la stagione 2 di @sexlife Pumped!”

Per tutto marzo e aprile, sono stati trovati molti scatti a Toronto e dintorni per la produzione della seconda stagione.

SEX LIFE riprese al ROM di Toronto @TOFilming_EM @WhatsFilmingON pic.twitter.com/clnFYpXQJN — the FilmTripper (@theFilmTripper) 2 marzo 2022

Oggi le riprese di Sex/Life al Trinity Bellwoods. Adam Demos e Sarah Shahi sul set. @WhatsFilmingON @TOFilming_EM pic.twitter.com/WV1QWrAtQr — AQ (@ameam) 6 aprile 2022

Il 28 aprile, Meghan Heffern ha pubblicato che era il suo ultimo giorno sul set aggiungendo “Caroline non è focosa. Caroline è Caroline, ma a prescindere, penso che tutti saranno molto soddisfatti della seconda stagione di Sex Life “

Il 10 maggio, Danielle Statuto, che funge da montatrice della serie, ha pubblicato su Instagram che stava montando il finale di stagione di Sesso/Vita stagione 2.

Quando possiamo aspettarci di vedere Sesso/Vita stagione 2 su Netflix?

Dato che la produzione non dovrebbe iniziare fino a febbraio e terminare ad aprile, c’è solo una piccola possibilità che Sesso/Vita tornerà per la stagione 2 nel 2022.

Al più presto, potremmo vedere il ritorno della serie entro la fine del 2022, ma è più probabile che lo spettacolo ritorni all’inizio del 2023.

Per quali membri del cast torneranno Sesso/Vita stagione 2?

Vedremo sicuramente il ritorno di molti attori dalla prima stagione. Naturalmente, vedremo il ritorno di Sarah Shahi, Mike Vogel e Adam Demos, gli attori dietro il triangolo amoroso più sfacciato di Netflix.

Possiamo aspettarci di vedere il ritorno dei seguenti attori Sesso/Vita stagione 2:

Membro del cast Billie Connelly Sarah Shahi Cooper Connelly Mike Vogel Brad Simon Adam Demos Sasha Snow Margaret Odette Hudson Phoenix Reich Devon Jonathan Sadowski Francesca Li Jun Li Trina Amber Goldfarb

Alla fine di febbraio 2022, abbiamo anche ricevuto notizie su chi si unirà al Sesso/Vita stagione 2.

Giornata di Wallis (noto per aver interpretato Kate Kane in Batwoman e l’agente Shin dentro Infinito) interpreterà Gigi.

Craig Bierko (conosciuto per Irreale) interpreterà Mick.

Dylan Bruce (che ha recitato in Orphan Black e Midnight, Texas) interpreterà Spencer.

Dario Homayoun (noto per aver interpretato Amir in Succession e Peyman in Tehran di Apple TV+) interpreterà Majid.

Cleo Antonio (presente in Divergent, Transparent e NCIS) interpreta Kam.

In altro Sesso/Vita notizie, lo showrunner ha recentemente contribuito a un lungo pezzo di Vice che discute di come lo showrunning sia in crisi in questo momento.

Sappiamo anche che Jessika Borsiczky tornerà a dirigere nella stagione 2.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Sesso/Vita stagione 2 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!