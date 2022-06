Sex Education Stagione 4: data di uscita prevista da Netflix e cosa aspettarsi

Educazione sessuale sta tornando su Netflix per una quarta stagione, ma non sarà su Netflix al più presto fino al 2023, quindi ci vorrà una lunga attesa prima del ritorno alla Moordale Secondary School. Ecco una carrellata di tutto ciò che sappiamo finora Educazione sessuale stagione 4.

La commedia volgare e turbolenta non ha mai mancato di deludere. In effetti, ogni stagione diventa più forte grazie alla sua genuina crescita del personaggio, a una grande storia e alla cura e attenzione che ci vuole per affrontare il sesso e le relazioni di tutte le forme e dimensioni diverse.

Lo spettacolo ha debuttato per la prima volta su Netflix a gennaio 2019 con la stagione 3 in arrivo il 17 settembre 2020.

Ha Educazione sessuale rinnovato per una quarta stagione?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: rinnovato il 25 settembre 2021

Non sorprende che Netflix abbia rinnovato Educazione sessuale per la sua quarta stagione. La notizia è arrivata durante l’evento TUDUM di Netlfix.

Non c’è mai stato alcun dubbio su questo Educazione sessuale è ancora uno degli originali più popolari nel suo arsenale e, essendo la serie comica di punta per il servizio di streaming, non sorprende che al suo ritorno abbia avuto un impatto immediato sulle prime 10 liste di tutto il mondo.

Ultime notizie da #TUDUM! Educazione sessuale è stata rinnovata per la stagione 4! pic.twitter.com/8N2WwNLqoG — Netflix (@netflix) 25 settembre 2021

Al momento della scrittura Educazione sessuale ha strappato il primo posto nell’ultima stagione di Luciferoe attualmente detiene il primo posto su Netflix in 70 paesi diversi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada.

Attraverso i nuovi primi 10 dati di Netflix, possiamo vedere che la stagione 3 è stata uno dei più grandi spettacoli del mese di settembre.

Tra il 12 settembre e il 24 ottobre, lo spettacolo è stato visto per oltre 447.750.000 ore in tutto il mondo. Abbiamo anche visto la stagione 1 e la stagione 2 entrare nella top 10 globale, suggerendo che ancora più persone hanno deciso di entrare nello show o che molte persone sarebbero tornate indietro e avrebbero rivisto.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana tra i primi 10 Dal 12 settembre 2021 al 19 settembre 2021 125.770.000 1 Dal 19 settembre 2021 al 26 settembre 2021 160.420.000 (+28%) Dal 26 settembre 2021 al 3 ottobre 2021 72.870.000 (-55%) 1 3 3 ottobre 2021 al 10 ottobre 2021 42.120.000 (-42%) 3 4 10 ottobre 2021 al 17 ottobre 2021 28.190.000 (-33%) 3 5 17 ottobre 2021 al 24 ottobre 2021 18.380.000 (-35%) 7 6

Quando possiamo aspettarci di vedere Educazione sessuale stagione 4 su Netflix?

Siamo stati fortunati a ricevere una stagione di Educazione sessuale ogni anno da quando è stato rilasciato per la prima volta su Netflix nel gennaio 2019. Tuttavia, la quarta stagione sarà la prima in assoluto della serie a interrompere la serie.

Negli ultimi mesi abbiamo visto numerosi rapporti su quando lo spettacolo dovrebbe essere girato.

Gli elenchi di produzione a giugno 2022 suggeriscono che la serie lo farà iniziare le riprese a luglio 2022 ma non concludere almeno fino a marzo 2023 (questo è più lungo della data di chiusura di novembre 2022 che abbiamo precedentemente riportato). Ovviamente, i programmi delle riprese sono soggetti a modifiche. Gli stessi Netflix devono ancora rivelare completamente quando inizieranno le riprese.

Date le informazioni che sappiamo sulla stagione 4 di Educazione sessualeprevediamo una versione dell’estate 2023 al più presto.

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione di Netflix?

Proprio come la fine di ogni stagione di Educazione sessualeci restano un sacco di domande per la prossima stagione.

Otis x Maeve di nuovo in pista?

Proprio mentre la coppia ha finalmente ammesso i loro sentimenti reciproci che stava sbocciando una nuova storia d’amore, Maeve ha lanciato una bomba dicendo che sarebbe andata negli Stati Uniti per un paio di mesi, mettendo in attesa la relazione per ora.

Avremo la possibilità di vedere cosa riserva il futuro per la loro relazione quando Maeve tornerà dall’America, ma a due mesi di distanza, e il tempo trascorso all’estero potrebbe vedere un cambiamento radicale in Maeve al suo ritorno.

Riguardo al futuro di Maeve, Emma Mackey ha detto a ELLE “Sono entusiasta che lei possa fare nuove amicizie, aprirsi un po’ di più ed essere esposta a una cultura diversa, a un diverso tipo di mondo. Perché ha sempre e solo vissuto nelle sue piccole bolle. Come è uscita da quella bolla?”

Eric indipendente

Eric è spesso la voce della ragione per Otis e molte volte ha aiutato essendo la bussola morale della serie. Tuttavia, questo non gli ha impedito di tradire entrambi i fidanzati che ha avuto. In primo luogo, ha tradito Rahim con l’ex bullo Adam, e poi mentre era in Nigeria ha tradito Adam con il fotografo Oba.

Eric ha rotto con Adam in modo che possa esplorare la sua sessualità senza essere legato a una relazione. Resta da vedere come Eric desideri esplorare la sua ritrovata fiducia, ma c’è la possibilità che abbia messo Adam e Rahim in rotta di collisione per la loro relazione.

Chi è il vero padre di Joy?

Con la nascita della sua sorellina Joy, penseresti che Otis, Jean, Ola e Jakob potrebbero sperare di vivere come una famiglia felice. Tuttavia, Jean ha ricevuto alcune notizie sgradite mentre era in ospedale, suggerendo fortemente che Jakob potrebbe non essere il padre di Joy, dopotutto.

Sappiamo che Jean ha avuto una vita sessuale sana prima di incontrare Jakob, avendo incontri regolari con Dan e Harry. E mentre Jean ha baciato solo il suo ex marito Remi, in realtà era qualcosa di più che non abbiamo visto sullo schermo?

Abbiamo visto Dan tornare nella terza stagione, con un breve momento comico fuori dall’ospedale, scherzando sulla possibilità che il bambino fosse suo. È tra Dan e Remi chi è il potenziale padre, il che sicuramente spezzerà di nuovo il cuore di Jakob.

Riuscirà Cal a trovare una relazione?

Cal è solo uno dei due studenti che conosciamo alla Mooredale Academy che si identificano come non binari. Entro la fine della stagione, Cal ha stretto amicizia con Layla, un’altra studentessa non binaria che ha lottato per tutta la stagione preferendo seguire le regole ed evitare conflitti, anche se ciò significava entrare in conflitto con le proprie convinzioni.

Layla si era fatta del male, non come una forma di autolesionismo, ma non era istruita sull’abbigliamento giusto per apparire meno femminile. Grazie a Cal, Layla ora ha l’idea giusta su come aiutarsi mentre si prepara per la scuola.

Solo perché Cal e Layla sono gli unici studenti non binari, ciò non significa che dovrebbero stare insieme all’istante, ma Cal ha chiarito a Jackson che dovevano avere una relazione in cui Cal non era vista come una donna. Di tutti gli studenti della scuola, Cal e Layla si capiranno di più, il che potrebbe portare a una potenziale relazione.

Il futuro di Mooredale

Gli studenti di Mooredale hanno avuto successo nella loro protesta contro il preside Hope Haddon, ma forse un po’ troppo.

La protesta molto pubblica e orgogliosa dello studente quando la famigerata “Scuola del sesso” ha lasciato il consiglio e gli investitori per ricorrere a misure disperate. La speranza è stata rimossa come capo della scuola e gli investitori hanno ritirato i loro finanziamenti, lasciando il consiglio con poca o nessuna scelta se non quella di vendere la scuola.

Ciò ha lasciato seri dubbi sul futuro di Mooredale poiché tutti gli studenti saranno ora costretti a trovare una nuova scuola per terminare la loro istruzione secondaria.

Tuttavia, c’è speranza. Quando Jackson stava leggendo il suo tablet, il titolo dell’articolo che stava leggendo diceva “Sex School Inspires Protests Around the Country!”. Ciò significa che se più scuole in tutto il paese stanno assumendo la stessa posizione, il governo potrebbe dover fare una scelta sul futuro di come viene insegnata l’educazione sessuale nel Regno Unito, lasciando la porta aperta a Mooredale per continuare.

Otis farà rivivere la Sex Clinic?

Con Otis e Maeve che si fanno pace e la mancanza di un’educazione sessuale decente alla Mooredale Academy potrebbe vedere Otis far rivivere la clinica del sesso per gli studenti ribelli che hanno bisogno di aiuto.

Sarebbe certamente un ottimo modo per occupare il tempo di Otis mentre Maeve è in America. Ma con la rimozione dei vecchi servizi igienici, Otis dovrà trovare una nuova “clinica” per dare consigli agli studenti.

Quali membri del cast possiamo aspettarci di vedere nella quarta stagione di Educazione sessuale?

Possiamo aspettarci che la maggior parte del cast torni per riprendere i propri ruoli nella prossima stagione dell’istruzione.

Questi sono i membri del cast di ritorno confermati:

Gillian Anderson nel ruolo di Jean Milburn

Asa Butterfield nel ruolo di Otis

Emma Mackey nel ruolo di Maeve

Ncuti Gatwa come Eric

Connor Swindells nel ruolo di Adam

Aimee Lou Wood nel ruolo di Aimee

Kedar Williams-Stirling nel ruolo di Jackson

Educazione sessuale Cast della quarta stagione per due nuovi personaggi Trans

Nel novembre 2021, Krishna Istha (che è uno degli sceneggiatori dello show) ha lanciato un casting ampiamente condiviso alla ricerca di due nuovi personaggi da inserire nella stagione 4 che sono stati definiti una “coppia di potere” trans.

I due nuovi personaggi per cui Netflix sta lanciando includono:

Abbi (18-23 anni) – Abbi è una giovane donna trans con un’atmosfera alla Winona Ryder degli anni ’90, che è sicura di sé e sicura di sé nella sua identità di genere. Abbi è la leader del suo gruppo e l’ape regina del suo college: ogni ragazza vuole essere come lei o essere amica di lei. È solare, magnetica, generosa e leale. Quando Abbi si è dichiarata una donna trans, è stata cacciata di casa dai suoi genitori conservatori. Attualmente vive con il suo ragazzo, Kent, la cui famiglia è molto più accomodante. Abbi era religiosa, ma ha dovuto allontanarsi dalla sua fede quando ha iniziato a danneggiare il suo senso di sé. Si considera ancora ‘spirituale’ e frequenta una congregazione laica e inclusiva che celebra la comunità e la famiglia eletta.

– Abbi è una giovane donna trans con un’atmosfera alla Winona Ryder degli anni ’90, che è sicura di sé e sicura di sé nella sua identità di genere. Abbi è la leader del suo gruppo e l’ape regina del suo college: ogni ragazza vuole essere come lei o essere amica di lei. È solare, magnetica, generosa e leale. Quando Abbi si è dichiarata una donna trans, è stata cacciata di casa dai suoi genitori conservatori. Attualmente vive con il suo ragazzo, Kent, la cui famiglia è molto più accomodante. Abbi era religiosa, ma ha dovuto allontanarsi dalla sua fede quando ha iniziato a danneggiare il suo senso di sé. Si considera ancora ‘spirituale’ e frequenta una congregazione laica e inclusiva che celebra la comunità e la famiglia eletta. Kent (18-23 anni) – Kent è trans-maschile, sciocco, smemorato e un grande ascoltatore. È il fidanzato di Abbi e sono la coppia di potere per eccellenza: stanno insieme da un po’ e sono l’epitome degli “obiettivi di coppia”, tutti li adorano. Kent non è sicuro di essere uno dei ragazzi popolari come Abbi, ma conosce se stesso e si sente tranquillamente sicuro del suo ultimo anno al college.

Il nuovo personaggio chiamato Joanna si ripresenterà nella stagione 4

Abbiamo anche appreso in esclusiva di un nuovo personaggio chiamato Joanna che apparirà nella stagione 4.

Non sappiamo molto del nuovo personaggio, ma è stata descritta come una donna britannica sulla quarantina, dallo spirito libero e dotata di senso dell’umorismo.

Ci sarà una stagione 5 di Educazione sessuale?

Ciò che è sconosciuto è anche se ce ne saranno di più Educazione sessuale dopo la stagione 4.

Aimee Lou Wood ha detto a Radio Times che non è sicura che lo show possa continuare a dire:

“Non ne sono sicuro perché c’è una parte di me che potrebbe farlo per sempre. Ma c’è anche una parte di me che dice: ‘No, dobbiamo tutti fare cose diverse e interpretare parti diverse. È una cosa agrodolce perché probabilmente lo è, anche se non è questa serie, probabilmente è più vicina alla fine ora che all’inizio. Il che è triste ma probabilmente anche per molti versi sarà positivo. Penso sempre che anche loro vogliano di più. Lasciali sempre desiderare di più.

Asa Butterfield ha concordato dicendo a Digital Spy “Non credo che ne servano più di quattro o cinque [seasons]. Ma chissà».

Oltre ai commenti fatti da alcuni membri del cast, in particolare Ncuti Gatwa è stato scelto come 14° Dottore nella lunga serie di fantascienza britannica Dottor chi. Non è chiaro se le riprese siano Dottor chi interferirà con il suo ruolo di Eric in Sex Education se la serie dovesse andare oltre la stagione 4.

Ti piacerebbe vedere una quarta stagione di Educazione sessuale su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!