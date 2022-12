Seth Isaac Johnson di Firefly Lane età, altezza, Instagram, ruoli

Seth Isaac Johnson è un attore cinematografico, televisivo e vocale canadese che avresti visto di recente nell’ultima stagione di Viale delle lucciole. Senza rivelare alcuno spoiler, nell’ultima puntata dell’originale Netflix, che è stato rilasciato proprio questo venerdì (2 dicembre), l’attore ha interpretato il giovane Eugene, l’interesse amoroso di Kate (Sarah Chalke/Roan Curtis) durante i flashback.

Se sei curioso di conoscere l’attore, o semplicemente vuoi saperne di più su di lui, allora sei nel posto giusto!

Di seguito abbiamo tutto ciò che c’è da sapere sull’attore di Eugene.

Seth Isaac Johnson età

L’attore canadese ha 22 anni, il suo compleanno è il 10 luglio 2000. Il suo segno zodiacale è Cancro.

Altezza di Seth Isaac Johnson

Secondo IMDb Pro, Seth è alto 5 piedi e 6 pollici, ovvero 168 cm.

Instagram di Seth Isaac Johnson

Se stai cercando di dare un seguito all’attore canadese su Instagram, puoi trovarlo sotto la maniglia, @sethisaacjohnson. Anche se se finisci per seguirlo potresti rimanere un po’ deluso perché non sembra che Seth usi spesso la piattaforma di condivisione di immagini e video, con il suo ultimo post sui social media condiviso più di “34 settimane fa”.

Ruoli di Seth Isaac Johnson

Non ci sono dubbi sull’enorme talento che trasuda dal giovane attore e, a soli 22 anni, l’attore ha già ottenuto un grande successo. Secondo IMDb, Seth ha 20 crediti di recitazione a suo nome ed è apparso in alcuni spettacoli e film piuttosto grandi! Come:

iZombie

Soprannaturale

C’era una volta

I pericoli degli appuntamenti online

Giovane e spericolato

L’uccisione

Al tappeto

Diventiamo fisici

Il colore della pioggia

Ma non è l’unica cosa impressionante dell’attore! Firefly Lane Eugene ha anche una laurea in neuroscienze comportamentali con distinzione da UBC.