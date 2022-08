Sesame Street è disponibile per lo streaming su Netflix in questo momento?

Non importa quanto ci siamo allontanati dalle nostre speranze e sogni d’infanzia, Via del sesamo era sempre lì con noi.

Dal 1969, l’amato spettacolo per bambini ci ha visto attraverso tutto. Ci ha insegnato il nostro alfabeto e come contare. Ci ha insegnato come essere noi stessi in modo autentico e impenitente. Ci ha insegnato ad essere gentili e ad accettare coloro che non ci somigliano. In poche parole, Via del sesamo ci ha cresciuto.

Sebbene lo spettacolo abbia avuto un impatto su tutti noi, sembra che gli abbonati HBO Max perderanno presto un pezzo della loro infanzia.

TV Line riporta, prima della fusione di HBO Max con Discovery +, quasi 200 episodi di Via del sesamo sono stati rimossi all’inizio di questa settimana. Oltre alla fusione, il media afferma che il sito di streaming sta tagliando i contenuti perché non può più permettersi di concedere in licenza l’intera straordinaria formazione. Ciò significa che ancora più episodi di Via del sesamo può anche essere rimosso a breve.

Potrebbe essere devastante sapere che questa serie potrebbe essere rimossa completamente da HBO Max prima di quanto sappiamo. Ma non c’è bisogno di farsi prendere dal panico, poiché ci sono altre opzioni da guardare Via del sesamo.

Sesame Street è su Netflix?

Al momento, la serie del 1969 non è in streaming su Netflix. Tuttavia, saremo sicuri di aggiornarti una volta o se questo dovesse cambiare.

Dove vedere in streaming Sesame Street

Amazon Prime Video ha attualmente le stagioni dalla 35 alla 51, che è un’ottima opzione se non ti dispiace perdere le stagioni precedenti. Se preferisci guardare le stagioni precedenti, tuttavia, dovresti farlo su Apple TV+ e/o Google Play. L’unico avvertimento è che sia Apple TV+ che Google Play non hanno tutte le stagioni e le stagioni di queste piattaforme non sono in ordine consecutivo.

Apple TV+ ha le stagioni 1, 5, 15, 25 e dalla 35 alla 51, mentre Google Play ha le stagioni 1, 5, 7, dalla 39 alla 49 e 52. Forse questi siti aggiungeranno presto altre stagioni.

Naturalmente, HBO Max è un’altra opzione per lo streaming di questa serie, ma sfortunatamente non sappiamo quanto durerà.

Programmi Netflix come Sesame Street

Non hai voglia di aggiungere un’altra piattaforma di streaming alla tua bolletta? Quindi assicurati di andare su Netflix per guardare altri dei tuoi programmi d’infanzia preferiti. Netflix ha classici, tra cui Barney, Il magico scuolabus, Il gatto con il cappello ne sa molto, Potenti Power Rangers Morphin, e tanti altri. Non rimarrai mai senza opzioni.

Chi lo sa? Forse HBO Max aggiungerà nuovamente tutto Via del sesamo‘s episodi una volta che si fonde ufficialmente con Discovery+. Fino ad allora, vai su Netflix per provare una grande nostalgia.