Serie thriller Netflix “Eric”: cosa sappiamo finora

Netflix sta collaborando con lo stimato drammaturgo Abi Morgan per lo sviluppo Eric, una nuova serie descritta come un thriller teso e sorprendente ambientato nella New York degli anni ’80. Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Eric.

La serie è stata creata e scritta dal vincitore di un Emmy Abi Morgani cui crediti includono il suo pluripremiato L’ora e Vergogna, la signora di ferro, BBC/Sundance TV La Spaccatura, e tanti altri.

Morgan ha anche lavorato alla serie della BBC Fiume che risiedeva su Netflix nella maggior parte delle regioni come Netflix Original fino a quando non è stato rimosso bruscamente nel novembre 2019.

La serie è stata annunciata da Netflix UK insieme a una serie di altre produzioni britanniche nel novembre 2021. Altri titoli annunciati includevano Supacell, Un giorno, Il secchio del cazzo, e Kaos.

ERIC: Dello scrittore Abi Morgan, questo thriller teso racconta cosa succede quando un ragazzino scompare nella Manhattan degli anni ’80. Suo padre, Vincent, un burattinaio del programma televisivo per bambini più importante d’America, trova conforto nella sua amicizia con Eric, il mostro che vive sotto il letto di suo figlio. — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 30 novembre 2021

Le due società di produzione dietro Netflix Eric sono lo studio britannico SISTER (la società di produzione dietro il pluripremiato HBO Chernobyl) in associazione con Little Chick Productions. SORELLA ha già lavorato con Morgan La Spaccatura e ha prodotto la coproduzione Netflix della BBC Giri/Haji.

Jane Featherstone e Lucy Dyke sono i produttori esecutivi di SISTER e Morgan di Little Chick.

Qual è la trama? Eric?

di Netflix Eric è descritto come un thriller teso e sorprendente. Ecco la sinossi della storia di Eric:

“Quando Edgar, un ragazzino, scompare nella Manhattan degli anni ’80, suo padre addolorato Vincent, un burattinaio del programma televisivo per bambini più importante d’America, trova conforto nella sua amicizia con Eric, il mostro che vive sotto il letto di Edgar. Nella sua ricerca per trovare la verità sulla scomparsa di Edgar, Vincent è costretto nelle ombre oscure di una città piena di corruzione per scoprire che i veri mostri vivono molto più vicino a casa. Ambientato sullo sfondo dell’epidemia di AIDS degli anni ’80, il detective Ledroit, incaricato di scoprire la corruzione interna al NYPD, si ritrova coinvolto nella ricerca di Edgar, mentre in privato fa i conti con i suoi segreti.

Chi è coinvolto Eric?

A settembre 2022, nessun membro del cast deve ancora essere annunciato per Netflix Eric.

Qual è lo stato di produzione di Eric?

di Netflix Eric è attualmente in fase di sviluppo attivo con gli script in fase di scrittura e la pre-produzione a breve. Secondo The Hollywood Reporter, la produzione doveva iniziare nel 2022 nel Regno Unito.

Ora possiamo confermare che la serie sta cercando di girare tra novembre 2022 e durerà fino ad aprile 2023. La serie sarà girata a Budapest in Ungheria e New York negli Stati Uniti.

In quanti episodi ci saranno Eric?

Non è stato annunciato alcun numero di episodi, ma potremmo aspettarci uno standard di 8 o 10.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Eric?

Netflix non ha annunciato alcuna data di uscita per Ericma considerando l’inizio delle riprese nel 2022, probabilmente sarebbe uscito alla fine del 2023.

