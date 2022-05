Serie thriller Netflix “Arbor Hall”: cosa sappiamo finora

Netflix ha firmato un accordo generale con Kalinda Vasquez per lo sviluppo di nuove serie per lo streamer e il primo dei suoi prossimi progetti è già in fase di sviluppo chiamato Sala dell’Albero. Questo è un thriller giallo su una ragazza che indaga sulla scomparsa della sua amica e scopre oscuri segreti della sua scuola.

Kalinda Vasquez sta scrivendo e sviluppando la serie per Netflix. Lo spettacolo è stato annunciato per la prima volta a dicembre 2021.

I suoi crediti includono Star Trek: Discovery, Fear the Walking Dead, Prison Break e altro ancora. Vasquez sta scrivendo anche un senza titolo Star Trek film per la Paramount e Bad Robot, oltre ad adattare il romanzo di fantascienza Segnali stradali come serie per la HBO con la produzione di George RR Martin.

Vasquez ha detto in una dichiarazione:

“Non potrei essere più entusiasta di entrare a far parte della famiglia Netflix: è un grande onore e gioia avere una casa creativa in un luogo in cui l’originalità è strombazzata e le visioni uniche dei creatori sono incoraggiate. Sono così eccitato per quello che verrà”.

Alex Sapot, Direttore delle offerte generali di Netflix, ha aggiunto:

“Kalinda è un talento raro con una passione per la narrazione di genere e una miniera di idee e concetti originali. Siamo entusiasti e privilegiati di supportare la sua visione e portare in primo piano la sua voce, i suoi personaggi e le sue storie distintive”.

Qual è la trama? Sala dell’Albero?

di Netflix Sala dell’Albero è un concept originale creato da Kalinda Vasquez e si dice che mescoli elementi di mistero, thriller e storie di genere. Ecco una logline per Sala del pergolato:

“Dopo che la sua migliore amica è misteriosamente scomparsa nel campus del loro collegio esclusivo, un’adolescente Latinx indaga sulla scomparsa, solo per scoprire un ventre della sua scuola che è molto più oscuro del semplice denaro e privilegio”.

Chi è coinvolto Sala dell’Albero?

A gennaio 2022, nessun membro del cast è stato annunciato per Netflix Sala dell’Albero.

Qual è lo stato di produzione di Sala dell’Albero?

di Netflix Sala dell’Albero è attualmente in fase di sviluppo attivo con gli script in fase di scrittura e la pre-produzione a breve. Molto probabilmente la produzione inizierà nel 2022.

In quanti episodi ci saranno Sala dell’Albero?

Il numero di episodi in Sala dell’Albero è attualmente sconosciuto, ma prevediamo lo standard 8.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Sala dell’Albero?

Netflix non ha annunciato alcuna data di uscita per Sala dell’Alberoma considerando l’inizio delle riprese nel 2022, probabilmente uscirà nel 2023.