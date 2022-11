Serie “Quel programma degli anni ’90”: data di uscita di Netflix e ciò che sappiamo finora

Red e Kitty Forman sono tornati per una nuova entusiasmante continuazione di Quello spettacolo degli anni ’70 esclusivamente su Netflix. Abbiamo tutto ciò che devi sapere sulla commedia di Netflix che uscirà nel gennaio 2023.

Ordinato nell’ottobre 2021, il nuovo spettacolo riavvolge i nostri orologi indietro alla metà degli anni ’90, dove tutti i ragazzi di Quello spettacolo degli anni ’70 ora sono cresciuti e si sono trasferiti dal Wisconsin.

La nuova serie è ambientata nel 1995 e vede la figlia di Eric e Donna visitare i nonni per l’estate. Fa rapidamente amicizia (maggiori informazioni su chi sono questi amici di seguito) con nuovi bambini che vivono a Point Place, WI.

Bonnie e Terry Turner, i co-creatori della serie originale, torneranno come showrunner. Anche la loro figlia Lindsey Turner sarà coinvolta nel processo di scrittura così come Gregg Mettler, anch’egli coinvolto nello show originale.

Quando Quello spettacolo degli anni ’90 essere su Netflix?

La nuova serie lo farà premiere su Netflix il 19 gennaio 2023.

La prima stagione sarà composta da 10 episodi da 22 minuti.

Netflix ha anche fornito una manciata di foto di prima visione per la nuova serie:

Chi sarà il protagonista Quello spettacolo degli anni ’90 su Netflix?

Da chi tornerà Quello spettacolo degli anni ’70?

Annunciato insieme a quando lo spettacolo è stato annunciato per la prima volta è stato il ritorno di Kurtwood Smith che tornerà a riprendere il ruolo di Reginald “Red” Forman e Debra Jo Rupp gioco di ritorno Kitty Forman.

Quei due saranno entrambi presenti nell’intera serie.

Nell’aprile 2022, abbiamo avuto la conferma che sarebbero tornati numerosi altri volti di ritorno.

Come previsto, Laura Prepone e Topher Grazia sono tornati per le apparizioni che hanno senso, dal momento che la serie si concentra prevalentemente sulla loro figlia.

Altrove, vedremo il ritorno di mila Kunis nel ruolo di Jackie Burkhart, Ashton Kutcher come Michael Kelso, e Wilmer Valderrama come Fez.

Il 20 luglio (verso la fine delle riprese) Wilmer Valderrama ha condiviso su Instagram l’immagine di una sceneggiatura di Quello spettacolo degli anni ’90 con la didascalia:

“A chi può interessare… Ora, se solo potessi ricordare l’accento…”

Kutcher ha parlato con Variety del ritorno alla serie, dicendo:

“È stato davvero nostalgico tornare sul set. Sono tutte le stesse persone che hanno realizzato That ’70s Show, quindi è stato piuttosto bizzarro. Mila ed io lo stavamo contemplando. Abbiamo pensato: “Ascolta, siamo nella posizione in cui ci troviamo solo a causa di quello spettacolo, quindi torniamo indietro e facciamolo”. Siamo appena tornati e ci siamo divertiti per una settimana. È stato così casuale e divertente.

Alla fine di maggio 2022, è stato confermato che Tommy Chong sarebbe tornato anche per la nuova serie. In un’altra intervista su Variety, Chong ha dichiarato:

“Nel momento in cui Kitty ha bussato alla porta e io ho aperto la porta ed era lei, poteva essere ieri”

Chong ha interpretato Leo in 65 episodi dello spettacolo originale. Questo è stato rivelato nello show di YouTube, The Dark Mark Show, dove ha detto loro:

“Mi hanno chiamato e ho fatto la mia parte… Non mi hanno mai dato istruzioni, quindi non so se dovrei parlarne o meno. Davvero non me ne frega niente… a dirti la verità. Ho una bocca grande. Questo è ciò per cui sono conosciuto… sono tornato come Leo”.

Volti nuovi su Netflix Quello spettacolo degli anni ’90

Esaminiamo i nuovi personaggi che abbiamo rivelato all’inizio di febbraio e i membri del cast hanno confermato di interpretarli diversi giorni dopo.

Jay interpretato da Mace Coronel – Nella foto in alto a sinistra – Descritto come un vero romantico, Jay è un aspirante regista e porta sempre con sé la sua macchina fotografica. Coronel è recentemente apparso su Netflix Colin in bianco e nero come Jake.

– Nella foto in alto a sinistra – Descritto come un vero romantico, Jay è un aspirante regista e porta sempre con sé la sua macchina fotografica. Coronel è recentemente apparso su Netflix Colin in bianco e nero come Jake. Leia Forman interpretata da Callie Haverda – Nella foto in alto al centro – Figlia di Eric (il personaggio di Topher Grace da Quello spettacolo degli anni ’70) e Donna (il personaggio di Laura Prepon da Quello spettacolo degli anni ’70) e descritto come un libro intelligente e volgare. Haverda è più noto per Il marito perduto.

– Nella foto in alto al centro – Figlia di Eric (il personaggio di Topher Grace da Quello spettacolo degli anni ’70) e Donna (il personaggio di Laura Prepon da Quello spettacolo degli anni ’70) e descritto come un libro intelligente e volgare. Haverda è più noto per Il marito perduto. Gwen interpretata da Ashley Aufderheide – Nella foto in alto a destra – Descritta come una potenza minuta e spigolosa che si veste con capelli rosa e jeans strappati. Aufderheide è meglio conosciuto per Going in Style del 2017.

– Nella foto in alto a destra – Descritta come una potenza minuta e spigolosa che si veste con capelli rosa e jeans strappati. Aufderheide è meglio conosciuto per Going in Style del 2017. Ozzie interpretato da Reyn Doi – Nella foto in basso a sinistra – Il migliore amico di Gwen che è gay e non ha paura di mostrarlo. Descritto anche come incredibilmente onesto. Doi ha recentemente recitato in Barb e Star Go to Vista Del Mar.

– Nella foto in basso a sinistra – Il migliore amico di Gwen che è gay e non ha paura di mostrarlo. Descritto anche come incredibilmente onesto. Doi ha recentemente recitato in Barb e Star Go to Vista Del Mar. Nate interpretato da Maxwell Acee Donovan – Nella foto in basso al centro – Il fratello maggiore di Gwen e descritto come un Midwest nutrito con mais e va in giro in un vecchio minivan Dodge malconcio.

– Nella foto in basso al centro – Il fratello maggiore di Gwen e descritto come un Midwest nutrito con mais e va in giro in un vecchio minivan Dodge malconcio. Nikki (precedentemente chiamata Nisha) interpretata da Samantha Morelos – nella foto in basso a destra – Questo personaggio femminile proviene da una famiglia di supereroi e mentre è intelligente e fa sempre volontariato ha anche una natura ribelle. Sta anche uscendo con Nate.

Will altri membri del cast da Quello spettacolo degli anni ’70 uscire fuori? È possibile ma, come abbiamo già detto, i commenti di Valderrama e Kutcher suggeriscono che è improbabile che li vedremo tornare.

Dov’è Quello spettacolo degli anni ’90 in produzione?

Grazie a Variety Insight, possiamo confermare che le riprese di Quello spettacolo degli anni ’90 ha avuto luogo tra il 7 febbraio e il 21 luglio 2022.

La serie è stata girata a Los Angeles, in California, presso la sede di Netflix ai Sunset Bronson Studios.

Gail Mancuso sta dirigendo l’episodio 1 di Quello spettacolo degli anni ’90. I suoi crediti includono Famiglia moderna, Gilmore Girls, e 30 Roccia.

Potresti effettivamente candidarti per essere tra il pubblico di Quello spettacolo degli anni ’90 tramite On Camera Audiences con registrazioni durante le prime parti del 2022. Se lo spettacolo viene rinnovato, è qui che potrai fare domanda per registrazioni future.

Dato un pubblico in studio, questo lo conferma Quello spettacolo degli anni ’90 avrà una risata.

Nel corso della produzione, ci sono stati dati alcuni piccoli scorci dietro le quinte dei set che dovrebbero colpirti con un’ondata di nostalgia dato che sembrano quasi intatti rispetto ai set visti in Quello spettacolo degli anni ’70.

Volere Quello spettacolo degli anni ’70 tornare su Netflix?

Andando avanti, una delle domande che potresti avere è se Netflix riacquisterà o meno i diritti della serie originale, Quello spettacolo degli anni ’70.

Per chi non lo sapesse, Netflix deteneva i diritti di streaming globali per Quello spettacolo degli anni ’70 per diversi anni prima che Netflix perdesse i diritti nel settembre 2020.

In arrivo due anni dopo, lo spettacolo deve ancora trovare una nuova casa in streaming, ma data la connessione a Quello spettacolo degli anni ’90potremmo vedere Netflix concedere nuovamente la licenza.

Data la nuova relazione di Netflix con Carsey-Werner, speriamo di vedere più collaborazioni su revival o nuovi progetti, ma forse di vedere la loro vecchia libreria concessa in licenza a Netflix. I successi della loro libreria precedente includono titoli come A terra per la vita, 3a roccia dal sole, Rosannae Un mondo diverso. Molti di questi titoli sono stati rimossi da Peacock nell’estate del 2022 quindi mai dire mai.

Non vedi l’ora di Quello spettacolo degli anni ’90 vieni su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.