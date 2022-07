Serie PlayStation ‘Horizon’ Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix si sta avventurando alla grande nei videogiochi e, oltre ai videogiochi reali, lo streamer sta anche sviluppando una serie di adattamenti di titoli popolari di vari editori tra cui 2K Games, Ubisoft e altri. Un altro grande progetto è della Sony sotto forma di Horizon, che sarà un adattamento live-action della serie di giochi Horizon che segue Aloy nella sua ricerca negli Stati Uniti post-apocalittici, popolati principalmente da creature meccaniche.

Nessun regista o cast è noto per essere assegnato in questa fase, ma lo sappiamo Carter Swan e Asad Qizilbash. Entrambi sono figure molto importanti quando si tratta di adattamenti live-action di titoli PlayStation poiché hanno anche prodotto Uncharted e i prossimi adattamenti per L’ultimo di noi, Fantasma di Tsushima, e Metallo contorto.

La serie è stata originariamente annunciata a maggio 2022 con PlayStation Productions e Sony Pictures Television dietro la serie Netflix.

Orizzonte è la serie di videogiochi dello sviluppatore olandese Guerrilla Games, noto anche per il Killzone franchising.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Orizzonte adattamento live-action:

Qual è la trama? Orizzonte?

La storia del gioco originale, Alba di Orizzonte Zeroè ambientato negli Stati Uniti post-apocalittici nel 31° secolo.

Gli esseri umani vivono in tribù primitive sparse con vari livelli di sviluppo tecnologico. I loro predecessori tecnologicamente avanzati sono ricordati come gli “Antichi”. Grandi creature robotiche, conosciute come “macchine”, dominano la Terra. Per la maggior parte, convivono pacificamente con gli umani, che occasionalmente li cacciano per parti.

Nel gioco principale seguiamo Aloy che è cresciuta senza genitori e viveva isolata dalle quattro tribù. Cresce e alla fine deve indagare su un fenomeno noto come “Derangement” che ha reso le macchine più aggressive nei confronti degli umani e hanno iniziato ad apparire macchine più grandi e letali.

Ecco una carrellata delle quattro tribù, i Nora, i Banuk, i Carja e gli Oseram.:

“I Nora sono feroci cacciatori-raccoglitori che vivono in montagna e adorano la natura come la “Madre tutta”. I Carja sono costruttori di città che abitano nel deserto che adorano il Sole. Il Banuk è costituito da clan erranti composti da cacciatori e sciamani che vivono su montagne innevate e adorano le macchine e le loro “canzoni”. Gli Oseram sono armeggiatori e salvatori noti per la loro lavorazione dei metalli, la produzione di birra e il talento di guerrieri.

Ecco il trailer del primo gioco, uscito nel 2017:

Un secondo gioco chiamato Orizzonte Ovest Proibito uscito nel 2022.

L’adattamento Netflix sarà fedele al primo gioco originale?

È difficile dirlo con certezza, ma prendendo l’intera storia degli adattamenti dei videogiochi, probabilmente non dovremmo aspettarci che Horizon sia una rivisitazione fedele della storia del gioco. Soprattutto considerando il più recente Cattivo ospite serie live-action di Netflix che non ha molto a che fare con la trama di nessuno dei giochi.

Chi è coinvolto Orizzonte?

Nessun cast è stato annunciato per Netflix Orizzonte serie a partire da giugno 2022.

Aloy, per chi non lo sapesse, è doppiato da Ashly Burch nel gioco. Anche Lance Reddick, John MacMillan e John Hopkins hanno dato voce ai personaggi del gioco.

Recentemente è stata una delle scelte dei fan più popolari su Internet per il ruolo di Aloy Sadi Lavellocome l’annuncio di Horizon quasi lo stesso giorno di Cose più strane È stata rilasciata la stagione 4, amplificata anche dal fatto che Sink’s Max ha una scena molto eccitante e memorabile, che anche Internet ha adorato. Lyndon Smith è anche spesso menzionato nei circoli online per il ruolo.

Un altro suggerimento è stato il modello del viso di Aloy, la modella olandese e l’attrice Hannah Hoekstrama è molto improbabile che Netflix scelga di lanciare il modello letterale del volto per il gioco Aloy poiché sarebbe troppo vicino ai giochi e gli adattamenti generalmente non lo fanno.

Di cosa è la produzione Orizzonte?

Le riprese, secondo la Canadian Director’s Guild, inizieranno per il titolo che sta per finire Orizzonte 2074 a fine agosto 2022.

Affermano che la produzione e la post-produzione saranno terminate entro la fine di marzo 2023.

Elencano inoltre, all’art.

Marco Acciaio

Michele Brady

Kathleen Vernice Chavez

Concedi Corless

Catherine Liddell

Rosalie Mackintosh

Cheryl Wan

Natalie Yeung

Anastasiya Tkachuk

Adrienne Turner

Elham Morshedi

A cosa serve la data di uscita di Netflix Orizzonte?

Netflix non ha fissato una data di uscita per il suo Orizzonte adattamento live-action, ma considerando l’inizio della produzione nel 2022, dovremmo probabilmente aspettarci che la prima stagione scenda sullo streamer forse all’inizio del 2024.

Per ulteriori informazioni sugli adattamenti dei videogiochi di Netflix in arrivo, dai un’occhiata alla nostra anteprima qui.