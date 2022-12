Serie Netflix “Zero Day” di Robert de Niro: cosa sappiamo finora

Netflix collabora con la leggenda del cinema Robert de Niro per una nuova miniserie thriller, Giorno zerocon l’attore come protagonista e produttore.

Di Netflix Giorno zero è creato, prodotto esecutivamente e scritto da Eric Newmann e Noè Oppenheim, con la storia proveniente da Newman. Newman è un importante produttore e sceneggiatore di Netflix, avendo fatto parte di produzioni come Narcos, The Watcher, Rebel Moon, Spiderhead, e altro ancora. Oppenheim ha scritto sceneggiature per Il corridore del labirinto, Jackie, e fedele, devoto.

Puoi dare un’occhiata ai prossimi progetti Netflix di Newman qui e proprio di recente, abbiamo rivelato che Netflix stava cercando di produrre primordiale americano con Newman e Peter Berg.

Oppenheim, il giornalista e autore Michael Schmidt e Jonathan Glickman di Panoramic Media saranno anche produttori esecutivi insieme a De Niro. Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Giorno zero:

Qual è la trama di Giorno zero?

Dettagli della trama per Giorno zero sono tenuti nascosti, ma Variety riferisce che De Niro interpreterà un ex presidente degli Stati Uniti nel thriller politico.

Chi è inserito Giorno Zero?

Solo a partire da dicembre 2022 Roberto de Nirò è noto per essere nel cast di Zero Day di Netflix. Sarà il primo ruolo regolare della serie per l’attore premio Oscar, che ha avuto innumerevoli ruoli iconici nel corso degli anni, tra cui Il padrino, tassista, toro scatenato, e tanti altri. Come accennato in precedenza, De Niro interpreterà un ex presidente degli Stati Uniti.

Per Netflix, de Niro ha interpretato il ruolo principale nel film candidato all’Oscar L’irlandese.

Qual è lo stato di produzione di Giorno Zero?

Al momento, Netflix Giorno Zero La serie è in fase di sviluppo molto iniziale, dove vengono scritte le sceneggiature. Ci vorrà del tempo prima che entri in produzione, cosa che potrebbe finire nel 2023.

Quanti episodi ci saranno Giorno Zero?

Non si sa quanti episodi avrà Zero Day, ma probabilmente possiamo aspettarci 6 o 8 episodi standard. Come accennato in precedenza, questa è una serie limitata, quindi ci sarà solo una stagione.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Giorno Zero?

Poiché la serie è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, è troppo presto per parlare di date di uscita, ma potremmo forse stimare il 2024.