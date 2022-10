Serie Netflix “Wellmania”: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix sta collaborando con la comica e attrice australiana Celeste Barber per sviluppare una nuova serie drammatica chiamata Wellmania di una donna che è costretta a cambiare stile di vita per migliorare la propria salute e intraprendere un percorso di benessere.

di Netflix Wellmania è ispirato da Brigida Delaneyè il romanzo Wellmania: disavventure nella ricerca del benessere ed è co-creato e prodotto dalla stessa Delaney con Benjamin Law (Il diritto di famiglia). Belinda Re (The Elegant Gentleman’s Guide to Knife Fighting) e Law sono co-produttori esecutivi e dirigeranno anche il team di sceneggiatori.

Romina Accuso (Le altezze, foglio di calcolo) servirà come sceneggiatore e sceneggiatore, e Nick Coyle (Canale di Sara) e Amy Stewart (Hardball, Le Alture) fungeranno da scrittori.

Star Celeste Barber ha commentato il progetto:

“Sono così entusiasta di questo progetto, l’intero team è fantastico. Ci stiamo lavorando da un po’ e mi sono dato da fare per raccontarlo a tutti. Sono attratto da progetti incentrati su personaggi femminili protagonisti interessanti, dinamici e complessi ed è esattamente ciò che Wellmania è. Sono entusiasta di lavorare con Netflix e raccontare questa storia australiana a un pubblico internazionale, e di essere anche un produttore esecutivo in modo da poter comandare le persone in giro”.

Barber è produttore esecutivo con Chris Oliver-Taylor e Warren Clarke per Fremantle Australia, con Bree-Anne Sykes che funge da produttore. Clarke ha aggiunto alle altre affermazioni:

“Lavorare con Celeste Barber e Netflix è un sogno che diventa realtà per tutti noi di Fremantle Australia. Non vediamo l’ora di vedere l’impatto che questa serie ha in Australia e in tutto il mondo”.

Qual è la trama? Wellmania?

Ecco la trama della storia di Netflix Wellmania come visto in Scadenza:

Quando il tornado umano Liv (Barbiere) ha una grave crisi sanitaria, è costretta a ripensare al suo atteggiamento “vivi velocemente muori giovane”. Lanciandosi a capofitto in un viaggio di benessere, prova di tutto, dal benevolo al bizzarro, nel tentativo di guarire in fretta e reclamare la sua vecchia vita.

Il libro ha ricevuto recensioni entusiastiche per aver fatto luce su trattamenti benessere spesso controversi guidati da artisti del calibro di Gwyneth Paltrow a cui Netflix offre una piattaforma con il suo spettacolo Il Laboratorio Goop!.

Chi è coinvolto Wellmania?

A dicembre 2021, Celeste Barber è stato il primo membro del cast annunciato per Wellmania. La filmografia di Barber include Back the Outback, The Letdown, Come non comportarsi e altro ancora.

Que Minh Luu, Direttore dei contenuti di Netflix in Australia e Nuova Zelanda, ha dichiarato quanto segue sul casting di Barber:

“Celeste incarna esattamente ciò per cui Netflix ANZ sta lottando: suscitando l’amore globale per essere il nostro io tipicamente australiano e divertente. La ricerca del benessere e del significato è una spinta fondamentalmente umana, e in un mondo post-pandemia questa ricerca ha per noi più peso che mai. Avere un artista con il calore e il talento comico di Celeste che ci guida attraverso gli estremi, i trionfi e le rivelazioni di auto-miglioramento e comprensione è un vero piacere, e sappiamo che i nostri membri adoreranno.

Nel marzo 2022, Netflix ha annunciato il cast ampliato per la serie.

Per il post del blog:

JJ Fong (Panificio) nei panni della giornalista investigativa e della migliore amica di Liv, Amy Kwan.

(Panificio) nei panni della giornalista investigativa e della migliore amica di Liv, Amy Kwan. Genevieve Mooy (Il piatto) nei panni della mamma di Liv, Lorraine Healy.

(Il piatto) nei panni della mamma di Liv, Lorraine Healy. Lachlan Buchanan (Stazione 19) nel ruolo del fratello di Liv, Gaz Healy.

(Stazione 19) nel ruolo del fratello di Liv, Gaz Healy. Remy Ciao (Spider-Man: Lontano da casa) nel ruolo del fidanzato di Gaz, Dalbert Tan.

(Spider-Man: Lontano da casa) nel ruolo del fidanzato di Gaz, Dalbert Tan. Alexander Hodge (Insicuro, Ricorrere all’amore) come l’interesse amoroso di Liv, Isaac Huang.

(Insicuro, Ricorrere all’amore) come l’interesse amoroso di Liv, Isaac Huang. Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi, L’agente notturno) nel ruolo di Helen King, caporedattore di The Sydney Standard.

(Obi-Wan Kenobi, L’agente notturno) nel ruolo di Helen King, caporedattore di The Sydney Standard. Virginie Laverdure (La Brea) come editore di Liv a New York, Valerie Jones.

(La Brea) come editore di Liv a New York, Valerie Jones. Johnny Carr (Cinque camere da letto) nel ruolo del marito di Amy, Doug Henderson.

(Cinque camere da letto) nel ruolo del marito di Amy, Doug Henderson. Miranda Otto (Gli insoliti sospetti, Le terrificanti avventure di Sabrina)

(Gli insoliti sospetti, Le terrificanti avventure di Sabrina) Lia Vandenberg (Qui fuori ad ovest, La caccia)

(Qui fuori ad ovest, La caccia) Aden Young (Rettifica).

Qual è lo stato di produzione di Wellmania?

La produzione si è svolta interamente a Gadigal Country, Eora Nation a Sydney, in Australia, secondo Production Weekly.

Le riprese si sono svolte all’inizio del 2022.

In quanti episodi ci saranno Wellmania?

di Netflix Wellmania è stato confermato che consiste in otto episodi, ciascuno della durata di mezz’ora.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Wellmania?

Netflix non ha annunciato ufficialmente alcuna data di uscita per Wellmania, anche se possiamo segnalarlo in esclusiva Netflix sta cercando di rilasciare la serie per intero il 15 gennaio 2023.

Ciò è corroborato dal fatto che l’uscita del libro di Brigid Delaney è prevista anche per gennaio 2023. Secondo un report (paywall) di BookBrunch, il libro “sarà pubblicato in brossura ed ebook a gennaio 2023 in concomitanza con la serie Netflix del stesso nome”.

Non vedi l’ora di guardare Wellmania su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.