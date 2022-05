Serie Netflix Vampire Drama “First Kill”: cosa sappiamo finora

Netflix ama i suoi adattamenti di libri e l’ultimo annunciato per ricevere il trattamento della serie originale è il racconto Prima uccisione. Le riprese si sono svolte nella seconda metà del 2021 e arriveranno su Netflix a giugno 2022.

Prima uccisione è un film drammatico fantasy per adolescenti Netflix Original scritto e creato da VE Schwab. The Original è basato sull’omonimo racconto di Schwab, pubblicato su Imprint’s I vampiri non invecchiano mai: racconti con morso fresco.

Felicia D. Henderson, che in precedenza ha lavorato a serie come Impero, Pettegolae Il Punitoreè lo showrunner di Prima uccisione. Henderson scriverà e servirà anche come produttore esecutivo.

Emma Roberts e Karah Preiss attraverso Belletrist servono come produttori esecutivi attraverso Belletrist Productions.

Qual è la trama Prima uccisione?

Per prendere posto nella sua potente famiglia di vampiri, l’adolescente Juliette deve fare la sua prima uccisione. Quando Juliette mette gli occhi sulla nuova ragazza in città, Calliope, morde più di quanto possa masticare quando si scopre che Calliope appartiene a una famiglia di stimati cacciatori di vampiri. Sia il vampiro che il cacciatore imparano presto che l’altro non è così facile da uccidere, ma troppo facile da innamorare.

Qual è il conteggio totale degli episodi?

È stato confermato che la prima stagione di Prima uccisione avrà un totale di otto episodi con ogni episodio confermato per avere una durata di circa 60 minuti.

Di chi sono i membri del cast Prima uccisione?

Abbiamo l’elenco completo del cast per Prima uccisione sotto:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Calliope Imani Lewis Vampiri contro il Bronx | Killer tra noi | Addio Amor Juliette Sarah Catherine Hook Monsterland | L’Evocazione 3 | NOS4A2 Ben Jonas Dylan Allen *Debutta in First Kill* Elinor Gracie Dzienny Bumblebee | zoo | Inseguendo la vita Apollo Dominic Goodman Young Rock | Regno animale | Euphoria Oliver Dylan McNamara I migliori di Los Angeles | Motel 32 | Survival Noah Roberto Mendez *Debuttando in First Kill* Margot Elizabeth Mitchell che corre spaventata | perso | Frequenza Jack Jason R. Moore Il Punitore | L’apprendista stregone | The Quad Theo Phillip Mullings Jr. Anima americana | Ciad | Bruh Sebastian Will Swenson Figli di Provo | L’interruttore | Il più grande showman Talia Aubin Wise Atlanta | Dimland Tess Mk Xyz Intenzioni

Qual è lo stato di produzione di Prima uccisione?

Non eravamo sicuri quando abbiamo girato Prima uccisione ufficialmente iniziato. Alcuni rapporti suggeriscono che le riprese della prima stagione siano iniziate verso la fine di aprile 2021.

stanno girando “first kill” per netflix 🤓 — ɐuuɐǝp 💙 (@dturns) 19 maggio 2021

Secondo quanto riferito, la serie è entrata in post-produzione alla fine di gennaio 2022 il 28.

Le riprese si sono svolte prevalentemente in Georgia negli Stati Uniti. In particolare, alcuni suggeriscono che le riprese si siano svolte a Savannah e East Cobb.

Volere Prima uccisione uscirà su Netflix nel 2022?

Netflix ha annunciato ufficialmente Prima uccisione la stagione 1 arriverà al servizio a livello globale il 10 giugno 2022.

ecco le prime foto di 🩸 FIRST KILL 🗡️ la vampira Juliette incontra la cacciatrice di vampiri Calliope e le scintille volano… in più di un modo. la nuova serie arriva il 10 giugno, solo su Netflix. pic.twitter.com/Rbk1qzRe7g — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 5 maggio 2022

Sei eccitato per Prima uccisione su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!