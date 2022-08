Serie Netflix “The Midnight Club”: tutto ciò che sappiamo finora

Il prossimo grande progetto Netflix di Mike Flanagan segue Spuntino di mezzanotte, L’ossessione di Hill House e Maniero Bly sarà un adattamento del romanzo di Christoper Pike, Il club di mezzanotte. Ecco uno sguardo aggiornato su tutto ciò che devi sapere Il club di mezzanotteinclusa la trama, le notizie sul cast, gli aggiornamenti sulla produzione e la data di uscita di Netflix.

Il club di mezzanotte è una serie Netflix Original teen-horror in uscita da La caccia creatore Mike Flanagan. Basato sul romanzo di successo di Christopher Pike, Il club di mezzanotte sarà la quinta serie originale Netflix per Flanagan.

Prima di approfondire ciò che sappiamo della prima stagione di The Midnight Club, ecco il primo sguardo che ci è stato fornito alla Geeked Week di Netflix:

Leah Fong è in particolare scrittrice, produttrice esecutiva e creatrice insieme a Flanagan in questo progetto. Fong ha già lavorato con Flanagan L’ossessione di Bly Manor.

Intrepid Pictures e Field House Productions sono dietro la produzione della serie.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta a maggio 2020 da Variety. Parlando dell’annuncio, Flanagan ha dichiarato in un Tweet:

“Ho iniziato a fare brainstorming su un adattamento di THE MIDNIGHT CLUB da adolescente, quindi questo è un sogno diventato realtà. È un onore presentare una nuova generazione di giovani fan dell’horror al mondo di Christopher Pike. Oh, e per voi altri fan di Pike là fuori… l’articolo è corretto, incorporeremo molti dei suoi libri nella serie. Quindi qualunque sia il tuo libro preferito di Pike, c’è la possibilità che faccia parte dello spettacolo.

Quando è Il club di mezzanotte Data di uscita di Netflix?

La maggior parte delle serie di Flanagan in passato sono arrivate intorno al periodo di settembre/ottobre per essere il titolo della lista di Halloween di Netflix. Anche il Midnight Club segue questa tendenza.

Alla Geeked Week di Netflix abbiamo avuto la conferma che il la serie debutterà il 7 ottobre 2022.

Dalla mente di Mike Flanagan, nasce The Midnight Club. Una nuova serie agghiacciante su otto adolescenti malati terminali che cercano di svelare i misteri sinistri dell’ospizio che chiamano casa. Anteprime il 7 ottobre pic.twitter.com/OlGZB9Yytr — Netflix (@netflix) 18 agosto 2022

Qual è lo stato di produzione di Il club di mezzanotte?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 24/09/2021)

Buone notizie! La serie è in arrivo mentre le riprese della serie si sono concluse all’inizio di settembre 2021.

Le riprese principali avrebbero dovuto iniziare a Vancouver, British Columbia, Canada, il 15 marzo 2021 e le riprese sono effettivamente iniziate in quella data.

Flanagan ha twittato il batacchio visto sotto accanto alla didascalia: “E si parte!”

Le riprese si sono svolte per tutta l’estate del 2021 con molti membri del cast che hanno pubblicato storie e post su Instagram del loro tempo fuori dal set.

The cast of The Midnight Club hanging out 🧡 via Sauriyan Sapkota's Instagram. pic.twitter.com/oPbMnPGfHl — Mike Flanagan Source (@flanagansource) June 9, 2021

La produzione doveva terminare il 7 e l’8 settembre secondo le fonti di produzione, ma l’ultimo giorno di riprese effettivo è avvenuto il 10 settembre 2021.

Mike Flanagan ha pubblicato una foto di ritorno al passato su Instagram nella stanza dello scrittore con Julia Bicknell (che ha anche lavorato a The Haunting of Bly Manor come co-produttrice).

Qual è la trama? Il club di mezzanotte?

La serie è basata su uno dei tanti libri del prolifico autore Christopher Pike. È uno dei tanti romanzi indipendenti pubblicati dall’autore. Alcuni dei suoi altri titoli più famosi includono Remember Me, Weekend, Die Softly, Whisper of Death e The Return.

Il club di mezzanotte è stato rilasciato nel 1994 e sebbene la copertina dia l’impressione di un orrore per ragazzi degli anni ’90 sdolcinato, la verità è qualcosa di molto più profondo.

Se non hai mai letto il libro prima, ecco di cosa parla la storia:

“Un gruppo di adolescenti malati terminali risiede a Rotterdam Home e insieme creano il Midnight Club. Si incontrano in segreto a mezzanotte per raccontare storie dell’orrore. Insieme, il gruppo forma un patto, che chiunque muoia per primo si sforzerà di contattare il resto dei membri del Midnight Club dall’oltretomba”.

Di chi sono i membri del cast Il club di mezzanotte?

I seguenti membri del cast di Il club di mezzanotte stanno tornando collaboratori di Mike Flanagan e si sono stabiliti in ruoli ricorrenti per la nuova serie:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? TBA Matt Biedel Messa di mezzanotte TBA Annarah Cymone In gabbia TBA James Flanagan The Haunting of Hill House TBA Zach Gilford The Purge: Anarchy TBA Igby Rigney Blue Bloods TBA Samantha Sloyan Hush, Messa di mezzanotte

Ulteriori membri del cast sono stati annunciati durante la produzione, inclusi altri 5 membri del cast annunciati nel giugno 2021.

Heather Langenkamp sarà uno dei personaggi chiave della serie, interpretando il ruolo del dottor White, in particolare responsabile del Rotterham Hospice.

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? TBA Adia Danger Love Story TBA Ruth Codd N/A TBA Aya Furukawa The Cabin in the Woods Dr. White Heather Langenkamp A Nightmare on Elm Street TBA Sauriyan Sapkota N/A TBA William Chris Sumpter Power TBA Iman Benson Alexa & Kati TBA Larsen Thompson Boléro TBA William B. Davis The X-Files TBA Crystal Balint The Bletchley Circle: San Francisco TBA Patricia Drake La sorellanza dei pantaloni da viaggio

Chi dirige Il club di mezzanotte

Lo stesso Mike Flanagan non dirigerà gli episodi per Il club di mezzanotte che di solito è qualcosa che fa per tutte le sue serie.

Invece, Michael Fimognari dovrebbe dirigere gli episodi (ed elencato su IMDb come direttore della fotografia). I suoi lavori precedenti includono L’ossessione di Hill House, Dottor Sonno e sorprendentemente, due film su Netflix A Tutti I Ragazzi franchising di commedie romantiche.

Onorato di annunciare gli altri registi alla regia di THE MIDNIGHT CLUB. Emmanuel Osei-Kuffour, Axelle Carolyn, Viet Nguyen, Morgan Beggs e il mio caro amico Michael Fimognari dirigeranno tutti gli episodi. Sono grato e fortunato a collaborare con artisti così straordinari. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) 13 giugno 2021

Qual è il conteggio degli episodi?

È stato confermato che Il club di mezzanotte avrà un totale di dieci episodi. I tempi di esecuzione devono ancora essere confermati, ma ci aspettiamo che gli episodi siano compresi tra 45 e 60 minuti.

Infine, vogliamo ringraziare l’eccellente account Twitter Mike Flanagan Source (@flanagansource) che setaccia meticolosamente il web per trovare qualsiasi cosa Mike Flanagan. Puntelli per loro.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Il club di mezzanotte su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!