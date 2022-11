Serie Netflix “The Gentlemen” di Guy Ritchie: riprese in corso e cosa sappiamo finora

Guy Ritchie è a bordo per produrre un adattamento in serie del suo film del 2019 I Signori, interpretato da Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell e altri. Le riprese sono ora in corso, quindi ecco cosa sappiamo finora sulla prossima serie Netflix.

Come rivelato da Deadline, Ritchie dirigerà i primi due episodi della serie e sta lavorando alla serie sotto la sua società di produzione Toff Guy Films. Il prolifico regista ha anche scritto il primo episodio con Matthew Read (Coprifuoco, Peaky Blinders). Ritchie produttore esecutivo I Signori insieme a Ivan Atkinson, Marn Davies e Bill Block, i suoi colleghi produttori del film.

Marc Helwig è il produttore esecutivo di Miramax TV; Will Gould e Matthew Read producono per Moonage.

Con questo accordo Netflix, I Signori chiuderà il cerchio poiché era stato originariamente presentato come una serie TV prima di trasformarsi in un film.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix I Signori:

Qual è la trama? I Signori?

I Signori film segue l’ex-pat americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey), che ha costruito un impero di marijuana altamente redditizio a Londra. Quando si viene a sapere che sta cercando di incassare per sempre l’attività, si innescano complotti, complotti, corruzione e ricatti per rubargli il dominio.

La sinossi di The Gentlemen è stata presa da IMDb;

La serie segue Eddie Halstead, che ha ereditato la cospicua proprietà di suo padre solo per scoprire che si trova in cima a un impero dell’erba di proprietà del leggendario Mickey Pearson. Questo soldato schietto ha le carte in regola per padroneggiare le arti oscure della malavita britannica e prendere il controllo dell’intera operazione?

È I Signori film su Netflix?

Molte regioni sono in streaming I Signori al momento della pubblicazione. Le regioni attualmente in streaming del film includono:

Netflix Regno Unito

Netflix Canada

Netflix Australia

Netflix Corea del Sud

& Di più.

Abbiamo buone notizie anche per quelli negli Stati Uniti. Netflix USA riceverà il film il 1 maggio 2022.

The Gentlemen arriverà su Netflix USA il 1° maggio 2022! pic.twitter.com/Y9vpeoQyT3 — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 3 aprile 2022

Chi è coinvolto I Signori?

Si uniscono al cast di The Gentleman;

Attore divergente Teo Giacomo assume il ruolo di Eddie Halstead. James ha già recitato in diversi Netflix Originals in ruoli vocali per serie come Castlevania nei panni di Hector e The Witcher: Nightmare of the Wolf nei panni del giovane Vesemir.

Kaya Scodelario ha recentemente recitato nel film Resident Evil riavviato nei panni di Claire Redfield, ma è noto soprattutto per aver recitato nella trilogia di Maze Runner e nel quinto capitolo del franchise di Pirati dei Caraibi. Scodelario interpreterà il ruolo di Susie Glass.

Joely Richarson è stata scelta per interpretare Lady Sabrina, nel frattempo, ex calciatore diventata attore Vinnie Jones è stato scelto come Geoff Seacombe. Daniele Ing interpreterà il ruolo di quello che presumiamo sia il fratello di Eddie, Freddy Halstead. Alessio Rodney è stato scelto per il ruolo di Stevens.

Infine, in ruoli senza nome, Breaking Bad e Meglio chiamare Saulo stella Giancarlo Esposito è stato scelto, insieme a Peter Serafinowicz.

Il cast originale del film tornerà ai propri ruoli?

Il film originale era interpretato da Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding, Jeremy Strong, Michelle Dockery e Hugh Grant. Tutte queste grandi stelle possono tornare, ma finora nessuna è stata confermata.

È possibile anche un ritorno parziale, dove vedremmo forse uno o due attori originali, ma non tutti.

In quanti episodi ci saranno I Signori?

Ora possiamo confermare che la serie avrà un totale di otto episodi, con Guy Ritchie che ne dirigerà un numero non confermato.

Qual è lo stato di produzione di I Signori?

Stato di produzione ufficiale: riprese (ultimo aggiornamento: 11/10/2022)

Nel nostro ultimo aggiornamento, abbiamo riferito che le riprese avrebbero dovuto iniziare a novembre 2022. Le riprese sono iniziate ufficialmente il 7 novembre 2022. Secondo le nostre fonti, le riprese non dovrebbero concludersi fino al 10 maggio 2023.

Le riprese si stanno svolgendo a Londra, Regno Unito.

A cosa serve la data di uscita di Netflix I Signori?

Netflix non ha annunciato alcuna data per I Signori.

Tuttavia, attualmente le riprese fino a maggio 2023, ci aspettiamo una data di uscita alla fine del 2023 non prima assoluta. Ma una versione all’inizio del 2024 è più realistica.

Non vedi l’ora di Netflix I Signori serie? Fatecelo sapere nei commenti in basso.