Serie Netflix “The Diplomat”: tutto ciò che sappiamo finora

Il diplomatico arriverà presto su Netflix, con le riprese che si terranno per gran parte del 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo sul thriller TV Il diplomatico presto su Netflix.

Abbiamo rivelato in esclusiva il progetto per la prima volta il 20 gennaio 2022, con Netflix che ha annunciato ufficialmente la serie solo una settimana dopo.

Per la prima stagione dello show sono previsti episodi della durata di otto ore. La serie è descritta come un thriller politico nell’ambasciata statunitense di Londra. Parla di una diplomatica di carriera che ottiene un nuovo ruolo come ambasciatrice a Londra, ma ciò ha enormi implicazioni per il suo lavoro e la sua vita personale. Tutto questo mentre sullo sfondo si dispiega una crisi internazionale.

La trama dello spettacolo è stata oggetto di polemiche e buzz tra i diplomatici statunitensi.

Chi c’è dietro The Diplomat?

Debora Cahn fungerà da showrunner e creatore del progetto. Inoltre, Deborah Cahn è ora tra i creatori che hanno accordi generali con Netflix.

Cahn è stato coinvolto in molti spettacoli amati degli ultimi due decenni, inclusa la serie Showtime Patriala serie limitata FX Fosse/Verdon, e ha lavorato alla serie ABC Grey’s Anatomy.

regista britannico Simon Cellan Jones è allegato al progetto L’illustre regista è stato coinvolto in diversi progetti TV e film. Per quanto riguarda il film, è particolarmente diretto I nostri amici del nord e Alcune voci. Nel frattempo, per quanto riguarda la TV, è stato coinvolto nella serie Apple TV+ VedereHBO Ballerini, e delle reti USA Tiratore.

Sebastian Gibbs è il dirigente dello studio di Netflix alla guida del progetto che in precedenza ha lavorato per MRC Television prima di passare a Netflix nel marzo 2020.

Keri Russell (che recita anche), Janice Williams, Jones e Cahn sono i produttori esecutivi.

Chi è protagonista di Netflix Il diplomatico?

Keri Russell interpreterà Katie, l’ambasciatrice attorno alla quale ruota la storia. Diventa l’ambasciatrice con riluttanza perché il suo cuore è nel lavoro umanitario. Ci sono anche voci secondo cui è stata presa d’occhio per il ruolo di vicepresidente.

Russell è forse meglio conosciuto per aver interpretato Elizabeth Jennings Gli americani in anni recenti. Oltre a ciò, Russell è apparso in Cieli oscuri, L’alba del pianeta delle scimmie, e del 2007 Cameriera.

Rufu Sewell viene scelto per interpretare Hal Wyler nella serie. Wyler è il marito di Katie ed era un ex ambasciatore ma ora è ridotto a stare in disparte.

L’attore britannico è forse meglio conosciuto per gli anni ’98 Città oscura e del 2006 L’illusionista. Più recentemente ha interpretato Charles in Vecchio per Universal ed è anche destinato a recitare nella serie Netflix puzzle.

Ali Ah interpreterà il ruolo di Eidra Graham, il capo della stazione della CIA a Londra. Descritto come efficace e realista, gestisce il rapporto a volte difficile tra la CIA e l’MI6.

A completare il cast della serie (la maggior parte delle quali è stata annunciata a fine aprile 2022) include:

Penny Downie (Jackie, invincibile) come Frances Munning

(Jackie, invincibile) come Frances Munning Rory Kinnear (Specchio nero)

(Specchio nero) Perla Mackie (Dottor chi) come Alisse

(Dottor chi) come Alisse Michael McKean (Meglio chiamare Saulo)

(Meglio chiamare Saulo) Celia Imrie (Il miglior hotel esotico di calendula)

(Il miglior hotel esotico di calendula) Bijan Danesmand (La casa del drago) come Rasoul Shahin

(La casa del drago) come Rasoul Shahin David Giasi (Interstellare, Atlante delle nuvole)

(Interstellare, Atlante delle nuvole) Reza Diako (Teheran) come base

(Teheran) come base Nana Mensah

Jess Chanliau come Ronnie

come Ronnie André Lillis come Wilson

come Wilson Ato Essandoh

Miguel Sandoval

Christine Prouty come Emma – Ambasciatrice dell’Ambasciata degli Stati Uniti

Dov’è Il diplomatico in produzione?

Le riprese sono iniziate a metà aprile 2022 e, secondo i programmi di produzione visti da What’s on Netflix, avrebbero dovuto concludersi a settembre o ottobre 2022 ma quasi sicuramente andranno oltre quella data.

Poiché lo spettacolo è ambientato nel Regno Unito, le riprese si svolgono principalmente. Non è chiaro se le riprese dello show siano negli Shepperton Studios di Netflix.

Un casting suggerisce che le riprese si sarebbero svolte nel novembre 2022. Inoltre, suggerisce che le riprese della serie si svolgeranno anche nell’Île-de-France.

Rufus Sewell ha condiviso un paio di foto durante le riprese della nuova serie Netflix. La seconda foto è arrivata con la didascalia: “Il mio nuovo look. Brizzolato con un pizzico di bordeaux.

Infine, dobbiamo notare che c’è anche un’altra serie chiamata Il diplomatico in sviluppo presso UKTV.

Non vedi l’ora Il diplomatico in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.