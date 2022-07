Serie Netflix “The Brothers Sun”: tutto ciò che sappiamo finora

Uscendo dall’accordo complessivo di Brad Fulchuk per Netflix è una nuovissima serie drammatica per famiglie d’azione The Brothers Sun. Ecco una carrellata di tutto ciò che devi sapere sulla nuova serie con protagonista Michelle Yeoh e Justin Chien.

Annunciata per la prima volta nel febbraio 2022, la nuova serie TV è orgogliosa di essere uno “spettacolo incentrato sull’Asia-America, scritto in Asia-America e diretto dall’Asia-America”. 8 episodi sono stati ordinati in anticipo.

Brad Falchuk funge da creatore, produttore esecutivo e showrunner del progetto. Falchuk è forse meglio conosciuto per le sue collaborazioni con Ryan Murphy su vari progetti tra cui Storia del crimine americano e storia dell’orrore americana. Per Netflix, il creatore di Netflix ha lavorato alle stagioni 1-2 di Il politico (non dovrebbe tornare per la stagione 3). Falchuk lavora esclusivamente con Netflix nell’ambito di un accordo globale raggiunto a marzo 2019.

Anche servire come creatore del progetto è Bryan Wu che segna il suo primo grande progetto dal cortometraggio del 2018 La fuga.

Di cosa parla The Brothers Sun su Netflix?

La serie è descritta come una commedia d’azione oscura su due fratelli taiwanesi separati. Uno di loro è uno studente universitario a Los Angeles e l’altro un gangster della Triade a Taipei.

Bruce Sun, è un mite studente universitario la cui unica preoccupazione è nascondere i suoi sogni di essere la prossima star della commedia improvvisata da sua madre. Il suo ex fratello maggiore, Charles Sun, è stato cresciuto dal padre del loro boss criminale per essere uno spietato assassino e mette il suo dovere nei confronti della sua famiglia sopra ogni altra cosa. Tuttavia, quando il padre viene colpito da un misterioso assassino, Charles deve andare a Los Angeles per proteggere sua madre e dare a Bruce un corso accelerato nell’azienda di famiglia.

Chi sarà nel cast di The Brothers Sun di Netflix?

Giustino Chien interpreterà il ruolo principale di Charles Sun. È meglio conosciuto per Ragazzo della piscina e Due lati: infedele.

Michelle Yeoh interpreterà Mama Sun. Yeoh sta uscendo dalla sua eccellente performance in Everything Everywhere All at Once di A24 e apparirà anche in The Witcher: Origine del sangue più tardi nel 2022.

Completano il cast:

Highdee Kuan (You di Netflix) interpreterà Alexis

Sam Song Li (Meglio chiamare Saul) nel ruolo di Bruce Sun

Joon Lee come TK

Madison Hu (Bizaardvark) nel ruolo di Grace

Alice Hewkin (Emily a Parigi di Netflix)

Maite Garcia (Kenan) nel ruolo del professor Edner

Jenny Yang (L’ultimo uomo in piedi) come Xing

Jon Xue Zhang (Eternals) nel ruolo di Blood Boots

Rodney To (Parchi e attività ricreative) come Mark

Quando è in produzione The Brothers Sun su Netflix?

Le riprese della serie iniziano il 15 giugno 2022 e dovrebbero durare circa 3 mesi con la data di conclusione attualmente prevista per il 23 settembre 2022.

Secondo gli elenchi di produzione, la serie sarà girata principalmente in due località: Taipei City a Taiwan e Los Angeles, California, Stati Uniti.

Anche The Brothers Sun non è l’unico programma asiatico-americano in arrivo su Netflix. Manzo da A24 è in arrivo anche su Netflix, con Steven Yeun a capo della produzione.

Quando sarà The Brothers Sun su Netflix?

Non è stata ancora impostata alcuna finestra di rilascio.

La maggior parte dei punti vendita sembra pensare che lo spettacolo non sarà disponibile almeno fino a un certo punto nel 2023.

Vuoi aggiungere I fratelli Sole alla coda di Netflix? Puoi impostare un promemoria ora sulla pagina ufficiale dello spettacolo qui.

Non vedi l’ora di guardare I fratelli Sole su Netflix? Fateci sapere nei commenti.