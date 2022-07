Serie Netflix “Partner Track”: data di uscita di Netflix fissata e ciò che sappiamo finora

Netflix sta producendo e sta per pubblicare la sua nuova serie drammatica, Traccia del partner, basato sull’omonimo romanzo di Helen Wan nell’agosto 2022. La storia segue un giovane avvocato interpretato da Arden Cho (Teen Wolf, Chicago Med), che sta per diventare la prima donna di minoranza a collaborare in un venerabile studio legale. . Ecco tutto ciò che devi sapere.

Per Netflix Traccia del partner, Sarah Goldfinger e Giorgia Lee serviranno come sceneggiatori e showrunner. Goldfinger è nota per il suo lavoro in serie TV come Grimm, Hawaii Five-0, Affascinato, Quasi Umano e altro ancora. Lee in particolare è stato uno scrittore per Syfy e l’acclamata serie di Amazon La distesa.

I primi due episodi di Traccia del partner sarà diretto dal candidato agli Emmy Julie Ann Robertsoni cui crediti includono Bridgerton, Brooklyn Nine-Nine, Castle Rock e altro ancora. Il resto degli episodi sarà diretto da Tanya Wexler, Kevin Berlandi, Lily Mariye e Charles Randolph-Wright.

Georgia Lee ha commentato:

“Siamo così profondamente entusiasti di dare vita a questa storia di una donna asiatica americana che cerca di rompere il soffitto di vetro di uno studio legale d’élite”,

Jinny Howe, vicepresidente delle serie originali di Netflix, ha anche parlato di:

“Siamo orgogliosi dell’incredibile squadra assemblata per dare vita a Partner Track, una storia avvincente raccontata attraverso gli occhi della nostra protagonista asiatico-americana Ingrid Yun, interpretata dal talentuoso Arden Cho, Pieno di divertimento e romanticismo, questo è un uno sguardo contemporaneo e perspicace sulle pressioni aggiuntive per le donne e quelle di background sottorappresentati sul posto di lavoro oggi.

di Netflix Traccia del partner sarà prodotto da Sarah Goldfinger, Kristen Campo, Kim Shumway e Tony Hernandez.

Diamo ora un’occhiata al trailer prima di approfondire cos’altro sappiamo sulla nuova serie:

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Traccia del partner:

Quando uscirà Partner Track su Netflix?

È stato incluso nel programma di rilascio di agosto 2022 ma una data esatta è stata confermata il 29 luglio.

Traccia del partner uscirà su Netflix a livello globale il 26 agosto 2022 a mezzanotte PT.

Qual è la trama? Traccia del partner?

Come accennato in precedenza, quello di Netflix Traccia del partner sarà basato sull’omonimo romanzo del 2013 dell’autrice Helen Wan:

Ecco la sinossi della storia di Traccia del partner da Amazon:

La vita di Ingrid Yung è piena di primati. Una cinese americana di prima generazione, il primo avvocato della sua famiglia, sta per raccogliere il Santo Graal dei “primi” e diventare la prima donna di minoranza a diventare partner del venerabile vecchio studio legale Parsons Valentine & Hunt. Ingrid ha perfezionato l’arte del “passare” e si fonde perfettamente con la vecchia cultura aziendale. Scherza coraggiosamente nella mensa aziendale, gioca nella lega di softball e accumula seriamente le sue ore fatturabili. Ma quando un incidente offensivo durante la gita estiva minaccia la reputazione dell’azienda, lo status di outsider di Ingrid viene improvvisamente messo in netto rilievo. Cercando di controllare i danni, Parsons Valentine annuncia una nuova iniziativa per la diversità e l’inclusione, ordinando a Ingrid di guidare lo sforzo. Solo che sta per chiudere un’enorme transazione che doveva essere il suo ultimo passo per assicurarsi una partnership. Per la prima volta, Ingrid deve mettere in discussione il suo posto nell’azienda. Contrapposta ai suoi colleghi, incluso il suo ragazzo d’oro, Ingrid inizia a chiedersi se valga la pena violare la sua etica per il prestigio della collaborazione. Ma può rischiare di buttare via il sogno americano che finalmente è alla sua portata?

Il 29 luglio 2022 Netflix ci ha fornito alcuni primi sguardi aggiuntivi sulla nuova serie:

Chi è coinvolto Traccia del partner?

Il cast di Netflix Traccia del partner sarà guidato da Arden Chonota per i suoi ruoli in Teen Wolf, Chicago Med e altro ancora. Sono inclusi anche altri membri del cast Bradley Gibson (Powerbook III: Fantasma), Alessandra Tursen (Ray Donovan), Nolan Gerard Funk (L’assistente di volo), Dominic Sherwood (Penny Dreadful: La città degli angeli), Rob Heap (Brave ragazze) e Matteo Rauch (Terminale Lis).

Qual è lo stato di produzione di Traccia del partner?

Le riprese della prima stagione di Netflix Traccia del partner è iniziato il 13 settembre 2021 a New York City ed è durato fino al 21 gennaio 2022 secondo il numero 1263 di Production Weekly.

