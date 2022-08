Serie Netflix “Palomino”: le riprese inizieranno a settembre 2022 e ciò che sappiamo finora

La squadra dietro La corona sta ora preparando una nuova serie per Netflix chiamata Palmino. Le riprese della serie thriller a guida femminile inizieranno a settembre 2022 e, di seguito, riassumeremo tutto ciò che sappiamo finora sulla serie in uscita.

8 episodi sono stati commissionati per la prima stagione della serie con Variety che ha riportato per la prima volta lo show nel febbraio 2022.

Chi c’è dietro Palmino per Netflix?

Jack Lothian guida la produzione come sceneggiatore e fungerà anche da showrunner.

Lothian è stato coinvolto in molti programmi TV di alto profilo nel corso degli anni, inclusa la serie ITV incredibilmente popolare Dottor Martino (purtroppo non più su Netflix) e più recentemente lavorando a Strike Back di Sky One (sempre per Left Bank Pictures).

Il mio nuovo spettacolo per Netflix inizierà le riprese tra pochi mesi, non vedo l’ora di tornare al lavoro e di tornare a far esplodere le cose. https://t.co/eBRXGxaIll — Jack Lothian (@Jack_Lothian) 9 febbraio 2022

Andy Harries, Naula O’Leary, Rob Bullock, Jack Lothian e Sharon Hughff sono tutti produttori esecutivi.

Left Bank Pictures, che è una sussidiaria di Sony Pictures Television, ha anche una serie di altri progetti in lavorazione per Netflix. Stanno ancora lavorando a The Crown, che tornerà nel novembre 2022. Secondo quanto riferito, è in lavorazione anche uno spin-off di The Crown. Stanno anche producendo The Fanculo secchio per Netflix.

Lindsay Salt, che è arrivata a Netflix da Sky Drama nel 2019, è la dirigente della rete del progetto.

Cosa aspettarsi da Palomino

“Palomino seguirà Erin Collantes, un’insegnante britannica in Spagna che si ritrova coinvolta in una rapina al supermercato. Quando uno dei rapinatori afferma di riconoscerla, la sua vita minaccia di disfarsi. A Palomino, una città di segreti, deve combattere per riabilitare il suo nome e proteggere la sua famiglia”.

Ci è stato detto che il personaggio principale, Erin Collantes, sarà una donna tra i 25 ei 35 anni e una POC. Secondo una griglia del cast, ecco un po’ più di sfondo sul personaggio:

“La vita di Erin non è niente di straordinario. È un’insegnante sostituta del patrimonio inglese che vive in una gated community in Spagna con un partner affascinante e una figlia vivace. La sua vita è tranquilla e semplice. Ma questa vita viene sconvolta da un violento incontro fortuito dove vive Palomino, vicino a Barcellona. Sopravvive picchiando il colpevole fino quasi alla morte… peccato che le telecamere a circuito chiuso fossero accese… ora sono in ospedale e quando usciranno dal coma potrebbero rivelare i fagioli alla polizia? C’è dell’altro nella vita di Erin che sta lasciando intendere?

Il marito di Erin si chiamerà Jordi ed è suo marito da 2 anni.

Harper è la figlia di Erin anche se ci sono punti interrogativi su questo fatto.

Quando inizierà la produzione Palmino?

Le riprese erano originariamente previste tra marzo e agosto 2022, tuttavia, in un Tweet di Lothian, ha affermato che “le riprese inizieranno tra pochi mesi”. Ora sappiamo che le riprese dovrebbero iniziare il 5 settembre 2022 e dureranno diverse settimane prima di terminare il 31 ottobre 2022.

Come sempre, le date delle riprese sono soggette a modifiche.

Ti terremo aggiornato su tutte le cose Palmino come e quando lo avremo.