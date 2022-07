Serie Netflix “obliterata”: iniziano le riprese e tutto ciò che sappiamo finora

Dai creatori di Cobra Kaila nuovissima serie action-comedy, Cancellato, ha iniziato le riprese a Las Vegas, Nevada. Con le riprese che dovrebbero durare fino alla fine di novembre 2022, possiamo aspettarci di vedere la serie su Netflix nel 2023. Per ora, terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Cancellatoinclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Cancellato è una serie Action-Comedy in arrivo e il nuovissimo progetto Netflix dei creatori della serie di grande successo Cobra Kai. Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg sono stati elencati come gli showrunner della serie e i produttori esecutivi con Dina Hillier.

Verso la fine del 2019 Obliterated è stata annunciata come una serie straight-to-order per TBS. Tuttavia, i due anni successivi non hanno portato quasi a nessuna notizia sul progetto e in quel periodo Cobra Kai si è fatto strada su Netflix, diventando un successo istantaneo con milioni di abbonati da tutto il mondo. Nel maggio 2022 abbiamo appreso che la serie era passata da TBS a Netflix, a seguito della notizia che TBS e TNT stavano uccidendo tutti i progetti sceneggiati.

Qual è la trama Cancellato?

La trama di Cancellato è per gentile concessione di Netflix:

Obliterated è una commedia d’azione ad alto numero di ottani che racconta la storia di una squadra d’élite delle forze speciali che contrasta una minaccia mortale a Las Vegas. Dopo la loro festa celebrativa, piena di alcol, droga e sesso, la squadra scopre che la bomba che hanno disattivato era un falso. La squadra ora ubriaca deve combattere le proprie menomazioni, superare i propri problemi personali, trovare la vera bomba e salvare il mondo.

Di chi sono i membri del cast Cancellato?

Al momento in cui scriviamo, abbiamo solo i due contatti confermati per la serie.

Shelley Hennig, che in precedenza ha recitato in Teen Wolf e Ouija, ha anche recitato in alcuni Netflix Originals negli ultimi anni. Hennig ha recitato nella commedia romantica Quando ci siamo incontrati per la prima volta come Carrie, commedia L’After Party come Alicia, e più recentemente come Lisa Maines in La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra. Hennig interpreterà il ruolo di Ava Winters in Cancellato.

Nick Zano è noto soprattutto per il suo tempo nel franchise di supereroi DC di The CW, l’Arrowverse, nei panni di Nate Heywood alias Steel in Leggende di domani. Zano ha recitato nel ruolo di Arthur nella miniserie TV Rapporto di minoranza.

Qual è lo stato di produzione di Cancellato?

Stato di produzione ufficiale: riprese (ultimo aggiornamento: 19/07/2018)

Riprese in corso Cancellato è iniziato il 18 luglio 2022 e durerà per almeno quattro mesi prima di giungere al termine previsto il 30 novembre 2022.

Le riprese si svolgeranno a Las Vegas, Nevada, e New Mexico, Albuquerque.

Qual è il conteggio degli episodi?

Ne abbiamo la conferma Cancellato sarà una serie in otto parti.

Ogni episodio avrà una durata approssimativa di 60 minuti.

