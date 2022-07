Serie Netflix “Lost Ollie”: tutto ciò che devi sapere

Ollie perduta arriverà su Netflix nell’agosto 2022 ed è un ibrido di serie limitate animate/live-action e una delle nostre uscite più attese per l’intero 2022. Ecco una guida aggiornata a tutto ciò che devi sapere Ollie perduta, che arriverà su Netflix a livello globale il 24 agosto 2022.

La serie sarà adattata da Shannon Tindle, che ha lavorato come designer Coraline e ha scritto il film fantasy in stop-motion Kubo e le due corde. Tindle sta anche lavorando su un Ultraman lungometraggio per Netflix che è stato annunciato per la prima volta a maggio 2021.

Ollie perduta sarà anche diretto da Peter Ramsey, il più famoso regista Spider-Man: Nel verso del ragno con grande successo di critica e pubblico.

I personaggi CGI in Ollie perduta sarà creato da Industrial Lights & Magic, che di recente ha lavorato alla serie di successo Disney+ Il Mandaloriano.

di Netflix Ollie perduta sarà prodotto da Cose più strane i produttori Shawn Levy, Emily Morris e Josh Barry con 21 Laps Entertainment e il designer premio Oscar Brandon Oldenbrook.

Questo è stato molto tempo per arrivare. Aspettato il dream team di collaboratori… vale la pena aspettare https://t.co/6PViXNoSqb — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) 9 marzo 2021

Primo sguardo a Lost Ollie su Netflix

Oltre alla data di uscita della nuova miniserie in 4 parti, Netflix ci ha dato alcuni primi sguardi su Lost Ollie, comprese le immagini e una breve occhiata durante un film estivo.

Come accennato, Netflix ha rilasciato uno sfrigolio Family Summer con pochi secondi di Ollie perduta trovato tra 0:32 e 0:36.

Qual è la trama Ollie perduta?

di Netflix Ollie perduta è un adattamento del libro di William Joyce del 2016 Ollie’s Odyssey. Ollie perduta seguirà un giocattolo smarrito, alla ricerca per la campagna del ragazzo che lo ha perso, e la storia del ragazzo che ha perso più di un migliore amico.

Ecco una descrizione più dettagliata della trama:

Oswald è un favorito. Di tutti i giocattoli in casa di Billy, il coniglio di pezza occupa il primo posto: ovunque va Billy, va anche Oz. Ma essere un favorito è più di un privilegio, è anche irto di pericoli. A causa di Zozo. Zozo non è mai stato un favorito. Un premio del parco divertimenti che non è mai stato scelto, Zozo è diventato così amareggiato che, quando il parco dei divertimenti chiude, cerca vendetta su ogni giocattolo abbastanza fortunato da essere uno dei preferiti. Vuole che tutti diventino The Lost e, ancora meglio, Forgotten. Quando Billy lascia accidentalmente Oz sotto il tavolo a un matrimonio, Oz si ritrova in un’avventura non pianificata, rapito dal nefasto Zozo e dalla sua banda di brividi e affrontato l’importante compito di salvare non solo se stesso, ma tutti gli altri stolti che sono ” perso” pure… Con cenni a Toy Story e Knuffle Bunny, ma con quella spensierata gioia di vivere che è tutta di William Joyce e Moonbot, ecco uno sguardo a cosa succede DAVVERO ai tuoi peluche quando le luci sono spente.

Chi è coinvolto Ollie perduta e quali personaggi interpretano?

Nel marzo 2021, Netflix ha annunciato un ampio elenco del cast insieme alle descrizioni dei personaggi per Netflix Ollie perduta:

Jonathan Groff, noto per i suoi ruoli in Mindhunter, Hamilton e Frozen, darà voce a Ollie, un coniglio giocattolo fatto a mano cucito insieme da cianfrusaglie. Ollie ha uno spirito puro con un cuore d’oro e non rovina mai la possibilità di fare amicizia. È il migliore amico di Billy da sempre, finché un giorno non finisce in un negozio di rivendita senza via di casa. Sebbene abbia spesso paura dell’ignoto, Ollie assume una faccia coraggiosa e parte alla ricerca di Billy, incontrando altri giocattoli che lo aiutano lungo la strada.

noto per i suoi ruoli in Mindhunter, Hamilton e Frozen, darà voce a Ollie, un coniglio giocattolo fatto a mano cucito insieme da cianfrusaglie. Ollie ha uno spirito puro con un cuore d’oro e non rovina mai la possibilità di fare amicizia. È il migliore amico di Billy da sempre, finché un giorno non finisce in un negozio di rivendita senza via di casa. Sebbene abbia spesso paura dell’ignoto, Ollie assume una faccia coraggiosa e parte alla ricerca di Billy, incontrando altri giocattoli che lo aiutano lungo la strada. Candidato all’Oscar Mary J. Blige (L’Accademia degli Ombrelli, Mudbound) darà voce a Rosy, un orsacchiotto cencioso cucito insieme da altri giocattoli. Rosy è una guerriera senza paura che è profondamente appassionata e ispira fiducia. Sebbene all’inizio non sia sicura di Ollie, diventa un’importante alleata mentre si unisce a loro nel loro viaggio.

(L’Accademia degli Ombrelli, Mudbound) darà voce a Rosy, un orsacchiotto cencioso cucito insieme da altri giocattoli. Rosy è una guerriera senza paura che è profondamente appassionata e ispira fiducia. Sebbene all’inizio non sia sicura di Ollie, diventa un’importante alleata mentre si unisce a loro nel loro viaggio. Tim Blake Nelson (Watchmen, La ballata di Buster Scruggs) darà voce a Zozo, una bambola clown che è un vecchio giocattolo e un’anima ancora più antica. Zozo è un vero gentiluomo con un buon senso dell’umorismo e, dopo aver incontrato Ollie e aver ascoltato la sua storia, accetta di aiutare Ollie nel suo viaggio.

(Watchmen, La ballata di Buster Scruggs) darà voce a Zozo, una bambola clown che è un vecchio giocattolo e un’anima ancora più antica. Zozo è un vero gentiluomo con un buon senso dell’umorismo e, dopo aver incontrato Ollie e aver ascoltato la sua storia, accetta di aiutare Ollie nel suo viaggio. Vincitore del Golden Globe Gina Rodriguez (Giovanna la Vergine, Carmen Sandiego) interpreterà la mamma. La madre di Billy, Sharon, è una donna amorevole che ispira creatività e immaginazione in suo figlio. Si assicura di amare il loro tempo insieme, insegnando a Billy tutte le cose che dovrà sapere per trovare la felicità in futuro.

(Giovanna la Vergine, Carmen Sandiego) interpreterà la mamma. La madre di Billy, Sharon, è una donna amorevole che ispira creatività e immaginazione in suo figlio. Si assicura di amare il loro tempo insieme, insegnando a Billy tutte le cose che dovrà sapere per trovare la felicità in futuro. Jake Johnson (Spider-Man: Into the Spider-Verse, Jurassic World) interpreterà papà. Il padre di Billy, James, è oberato di lavoro e stressato, e fa del suo meglio per prendersi cura di Billy e di sua moglie, Sharon. A volte quello stress porta a essere breve con Billy, ma sta facendo tutto il possibile per fare una bella vita per suo figlio.

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, Jurassic World) interpreterà papà. Il padre di Billy, James, è oberato di lavoro e stressato, e fa del suo meglio per prendersi cura di Billy e di sua moglie, Sharon. A volte quello stress porta a essere breve con Billy, ma sta facendo tutto il possibile per fare una bella vita per suo figlio. Kesler Talbot (Consegna entro Natale) interpreterà Billy, un ragazzo con una mente piena di creatività. Condivide un legame magico con il suo giocattolo Ollie, un coniglio fatto in casa dalla sua amata madre, che lo accompagna in tutte le sue avventure. Quando Ollie si perde, Billy intraprende una missione per trovarlo.

In quanti episodi ci saranno Ollie perduta?

È stato confermato da Deadline che la prima stagione di Netflix Ollie perduta avrà quattro episodi da 45 minuti.

Qual è lo stato di produzione Ollie perduta Stagione 1?

di Netflix Ollie perduta Le riprese sono già iniziate il 1° febbraio 2021 a Vancouver, in Canada, e una delle location includeva una scuola con un finto parco giochi:

Le riprese di… qualcosa @yvrshoots… sta accadendo alla scuola elementare di College Park 9-11 febbraio. Siamo vicini e non abbiamo ricevuto alcun avviso, anche se sono fuori i cartelli che ci stanno portando via tutto il parcheggio. Nuova segnaletica, bandiera americana, finto parco giochi a 100 metri da quello reale. pic.twitter.com/a9uqarQjqk — Scott M. (@apukwa) 6 febbraio 2021

Le riprese sono durate solo un mese secondo numerose fonti di produzione e si sono concluse il 18 marzo 2022.

La showrunner Shannon Tindle ha fornito numerosi aggiornamenti durante la produzione tramite Twitter:

Caffè preferito @SunergosCoffee. Stavano interpretando Donnie Hathaway. Riprese della città natale per #LostOllie pic.twitter.com/qsh3TRKt1h — Shannon Tindle (@ShannonTindle_1) 22 marzo 2021

Non vedi l’ora di guardare Ollie perduta su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.