Serie Netflix “La luna rappresenta il mio cuore”: cosa sappiamo finora

Sulla scia di Cose più strane Stagione 4, Netflix ha appena annunciato un altro progetto soprannaturale di Shawn Levy e della sua società di produzione 21 Laps, che adatterà il prossimo romanzo di Pim Wangtechawat intitolato La luna rappresenta il mio cuore.

La serie è creata da Shawn Levy e Gemma Chanche reciterà anche nella serie limitata. La luna rappresenta il mio cuore fa parte dell’accordo generale di 21 Laps con Netflix e sarà prodotto da Levy e Chan insieme al vicepresidente senior della società Emily Morris, che ha portato il libro su Netflix.

Secondo The Hollywood Reporter, la battaglia per questa serie è stata accesa tra gli streamer, ma Netflix ne è uscito vittorioso.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix La luna rappresenta il mio cuore:

Qual è la trama? La luna rappresenta il mio cuore?

Come detto sopra, quello di Netflix La luna rappresenta il mio cuore è un adattamento dell’omonimo romanzo di prossima uscita di Pim Wangtechawat. Il libro uscirà nella primavera del 2023 da OneWorld Publications. La serie limitata è una storia soprannaturale su una famiglia anglo-cinese con la capacità segreta di viaggiare nel tempo. Dopo che i genitori sono scomparsi, il figlio e la figlia li cercano nel tempo mentre diventano adulti.

Wangtechawat ha commentato questa notizia tramite il suo Twitter:

Grazie mille a coloro che lo hanno reso possibile: @gemma_chan (sei davvero il migliore!), Tara Timinsky (THE badass!), il mio meraviglioso agente @lizadeblock, il team di @21LapsEnt (Emily, Moera & Shawn) , @netflix e tanti altri che hanno creduto in questa storia sin dal primo giorno! 🙏🏼 — Pim Wangtechawat🌻🇹🇭 (@PimsupaW) 30 giugno 2022

Chi è coinvolto La luna rappresenta il mio cuore?

Nel luglio 2022, Gemma Chan è stato annunciato per essere stato scelto come protagonista in Netflix La luna rappresenta il mio cuore. I recenti crediti di Chan includono Eterni, Raya e l’ultimo drago, lasciali parlare tutti e altro ancora. Chan ha espresso la sua eccitazione per l’annuncio della serie:

Non potrei essere più entusiasta di questo @PimsupaW @ShawnLevyDirect @21LapsEnt @netflix #TheMoonRepresentsMyHeart https://t.co/PJrEE6OOek — Gemma Chan (@gemma_chan) 30 giugno 2022

Qual è lo stato di produzione di La luna rappresenta il mio cuore?

The Moon Represents My Heart di Netflix è ancora in fase di sviluppo attivo, il che significa che la sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura e revisione con la pre-produzione successiva. Ti terremo aggiornato man mano che ne sapremo di più.

In quanti episodi ci saranno La luna rappresenta il mio cuore?

Netflix non ha rivelato quanti episodi avrà questa serie limitata, ma da sei a otto sarebbe una buona ipotesi dato che è il solito standard Netflix in questi giorni.

A cosa serve la data di uscita di Netflix La luna rappresenta il mio cuore?

Netflix non ha annunciato alcuna data per La luna rappresenta il mio cuorema considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio alla fine del 2023 o ancor più probabilmente una data di rilascio nel 2024.

Altri progetti provenienti da 21 giri di Shawn Levy includono Ollie perduta (in arrivo ad agosto 2022), Tutta la luce che non possiamo vedere, Giorni bui alla Magna Cartae altro ancora.

Non vedi l’ora La luna rappresenta il mio cuore su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.