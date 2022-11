Serie Netflix “La coppia perfetta”: quello che sappiamo finora

Come parte di un accordo di grande successo e redditizio con Netflix, 21 Laps Entertainment, la società dietro a spettacoli di successo come Cose più strane e Shadow and Bone sta sviluppando un altro progetto, questa volta una serie limitata basata sull’autore Elin Hilderbrand La coppia perfetta romanzo.

Jenna Lamia (Brave ragazze, Alieno residente) fungerà da showrunner e produttore esecutivo di La coppia perfetta. L’autore del libro Elin Hilderbrand è anche a bordo del progetto come produttore esecutivo.

Produttori esecutivi sono anche Shawn Levy (The Adam Project) e Josh Barry di 21 Laps Entertainment, oltre a Gail Berman e Hend Baghdady per The Jackal Group (Netflix’s Mercoledì Addams, Elvis). Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix La coppia perfetta:

Qual è la trama di La coppia perfetta?

Come accennato in precedenza, The Perfect Couple di Netflix adatterà l’omonimo libro best-seller del 2018 di Elin Hilderbrand. Ecco la sinossi della trama:

È la stagione dei matrimoni di Nantucket, nota anche come estate: la vista di una sposa che corre lungo Main Street è comune quanto il sole che tramonta a Madaket Beach. Il matrimonio Otis-Winbury promette di essere un evento da ricordare: i ricchi genitori dello sposo non hanno badato a spese per ospitare una sontuosa cerimonia nella loro tenuta di fronte all’oceano. Ma sarà memorabile per tutte le ragioni sbagliate dopo che la tragedia ha colpito: un cadavere viene scoperto a Nantucket Harbor poche ore prima della cerimonia e tutti i presenti alla festa di matrimonio sono improvvisamente sospettati. Mentre il capo della polizia Ed Kapenash intervista la sposa, lo sposo, la famosa madre scrittrice di gialli dello sposo e persino un membro della sua stessa famiglia, scopre che ogni matrimonio è un campo minato e nessuna coppia è perfetta.

Chi è inserito La coppia perfetta?

A partire da novembre 2022, nessun membro del cast è stato annunciato per Netflix La coppia perfetta. Vi aggiorneremo non appena ci sarà un nuovo annuncio.

Qual è lo stato di produzione di La coppia perfetta?

Di Netflix La coppia perfetta è attualmente in pre-produzione, il che significa che la produzione dovrebbe iniziare presto. Le date delle riprese devono ancora essere annunciate.

Ti terremo aggiornato man mano che ne sapremo di più.

Quanti episodi ci saranno La coppia perfetta?

Netflix ha confermato che ci saranno sei episodi di un’ora La coppia perfetta serie limitata.

A cosa serve la data di uscita di Netflix La coppia perfetta?

Netflix non ha annunciato alcuna data per La coppia perfettama considerando la sua primissima fase di sviluppo, probabilmente possiamo aspettarci solo una data di rilascio alla fine del 2023 o 2024.

Starai guardando? La coppia perfetta su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!