Serie Netflix “La caduta della casa di Usher”: cosa sappiamo finora

Mike Flanagan, l’incredibile mente dietro alcuni dei migliori programmi horror di Netflix, sta tornando ancora una volta per adattare un altro classico romanzo horror. Con Club di Mezzanotte nel profondo della post-produzione, l’attenzione di Mike Flanagan è fermamente sulla serie limitata La caduta della casata degli Usher le cui riprese inizieranno a gennaio 2022.

La caduta della casata degli Usher è una nuova serie horror originale Netflix scritta, diretta e prodotta da Mike Flanagan.

La serie sarà prodotta da Intrepid Pictures di Mike Flanagan e Trevor Macy, la stessa produzione dietro tutti i film e i programmi TV di Flanagan.

Qual è lo stato di produzione di La caduta della casata degli Usher?

Stato di produzione ufficiale: riprese programmate/pre produzione (ultimo aggiornamento: 09/12/2021)

Grazie alle informazioni elencate da Production Weekly possiamo confermare che le riprese dovrebbero iniziare a Vancouver, in Canada, il giorno successivo Lunedì 24 gennaio 2022. Le riprese si svolgeranno nell’arco di quattro mesi e attualmente dovrebbero concludersi mercoledì 25 maggio 2022.

Qual è la trama La caduta della casata degli Usher?

Scritto da Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher and Other Tales fu pubblicato per la prima volta nel 1839 nel Burton’s Gentleman’s Magazine. Il racconto è stato quindi incluso nella raccolta di racconti pubblicati da Allen Poe nel libro Racconti del grottesco e dell’arabesco.

Altro che Spuntino di mezzanotte, tutti i programmi televisivi scritti, diretti e prodotti da Mike Flanagan sono stati adattamenti di romanzi horror:

Autore del romanzo pubblicato The Haunting of Hill House Shirley Jackson 1959 Il giro di vite* Henry James 1898 The Midnight Club Christopher Pike 1994

*Il giro di vite è stato adattato nella serie televisiva The Haunting of Bly Manor

Ecco un logline che è stato rilasciato su ciò che possiamo aspettarci:

Il dramma si basa su molteplici opere di Edgar Allan Poe, presenta temi di follia, famiglia, isolamento e identità metafisiche. La caduta della casata degli Usher è narrata da un uomo che è stato invitato a visitare il suo amico d’infanzia Roderick Usher. Usher chiarisce gradualmente che sua sorella gemella Madeline è stata collocata nel caveau di famiglia non del tutto morta. Quando riappare nel suo sudario macchiato di sangue, il visitatore si precipita ad andarsene mentre l’intera casa si divide e sprofonda in un lago.

Chi è nel cast di La caduta della casata degli Usher?

Mike Flanagan è estremamente noto per aver lavorato con gli attori su più progetti. Sarà assolutamente così La caduta della casata degli Usher con numerosi volti di artisti del calibro di L’ossessione di Hill House e più recentemente Spuntino di mezzanotte tornando qui.

Esaminiamo ora il cast e ti guideremo attraverso i frequenti giocatori di Mike Flanagan e coloro che sono nuovi nell’universo di Flanagan separatamente.

Giocatori di ritorno per The Fall of the House of Ushers

Tra i membri del cast che stanno tornando da altri progetti di Mike Flanagan ci sono:

Carla Gugino (Protagonista in Gerald’s Game, interpretava Olivia Crain in Hill House, Older Jamie in Bly Manor e una brevissima apparizione in Midnight Mass)

(Protagonista in Gerald’s Game, interpretava Olivia Crain in Hill House, Older Jamie in Bly Manor e una brevissima apparizione in Midnight Mass) Kate Siegel (Erin Greene in Messa di mezzanotte, Viola in Bly Manor e Theodora Crain in Hill House)

(Erin Greene in Messa di mezzanotte, Viola in Bly Manor e Theodora Crain in Hill House) Zach Gilford (Riley Flynn in Midnight Mass. Apparirà anche in C’è qualcosa di sbagliato con i bambini di Flanagan)

(Riley Flynn in Midnight Mass. Apparirà anche in C’è qualcosa di sbagliato con i bambini di Flanagan) Annabeth Gish (Dott.ssa Sarah Gunning nella Messa di mezzanotte, la signora Dudley in Hill House)

(Dott.ssa Sarah Gunning nella Messa di mezzanotte, la signora Dudley in Hill House) Enrico Tommaso (Ed Flynn in Midnight Mass, Henry Wingrave in Bly Manor. È apparso anche in Gerald’s Game e Doctor Sleep)

(Ed Flynn in Midnight Mass, Henry Wingrave in Bly Manor. È apparso anche in Gerald’s Game e Doctor Sleep) Samantha Sloyan (Bev Keane nella Messa di mezzanotte, Leigh Crain in Hill House)

(Bev Keane nella Messa di mezzanotte, Leigh Crain in Hill House) Rahul Kohli (Lo sceriffo Hassan in Messa di mezzanotte, Owen in Bly Manor)

(Lo sceriffo Hassan in Messa di mezzanotte, Owen in Bly Manor) Michael Trucco (Wade nella messa di mezzanotte)

(Wade nella messa di mezzanotte) T’Nia Miller (Hannah Grose in Bly Manor)

Altri membri del cast confermati per The Fall of The House of Ushers

Mary McDonnell interpreterà Madeline Usher descritta come intelligente e padrona di sé. Conosciuto per Battlestar Galactica e Donnie Darko.

interpreterà Madeline Usher descritta come intelligente e padrona di sé. Conosciuto per Battlestar Galactica e Donnie Darko. Marco Hamill interpreterà Arthur Pym, l’avvocato di famiglia. Noto per Star Wars.

interpreterà Arthur Pym, l’avvocato di famiglia. Noto per Star Wars. Franco Langella interpreterà Roderick Usher. Meglio conosciuto per Frost/Nixon e The Trial of the Chicago 7.

interpreterà Roderick Usher. Meglio conosciuto per Frost/Nixon e The Trial of the Chicago 7. Paola Nunez reciterà e sarà meglio conosciuto per Bad Boys for Life e The Son.

Quando è la data di uscita di Netflix di La caduta della casata degli Usher?

Con le riprese che si svolgeranno tra gennaio e maggio 2022, è altamente improbabile che vedremo La caduta della casata degli Usher rilasciato nel 2022. È più che probabile che la serie cadrà all’inizio del 2023.

