Serie Netflix “La caduta della casa degli Usher”: cosa sappiamo finora

Mike Flanagan, l’incredibile mente dietro alcuni dei migliori spettacoli horror di Netflix, sta tornando per adattare un altro romanzo horror classico che sarà anche il suo ultimo progetto con Netflix. Ecco tutto ciò che sappiamo La caduta della casa degli Usher in uscita nel 2023.

La caduta della casa degli Usher è una serie horror originale Netflix di prossima uscita scritta, diretta e prodotta da Mike Flanagan.

La serie sarà prodotta da Mike Flanagan‘sabbia Trevor Macy‘s Intrepid Pictures, la stessa produzione dietro tutti i film e programmi TV di Flanagan. Flanagan dirigerà gli episodi, così come Michele Fimognari, su chi ha lavorato Spuntino di mezzanotte, La caccia serie e persino di Netflix A tutti i ragazzi film.

Arriva come parte dell’accordo generale di Flanagan con Netflix, che è scaduto nel 2022 e ha visto lo scrittore, regista e produttore passare a Prime Video.

Elencato da Production Weekly nel dicembre 2021, le riprese dovevano iniziare a Vancouver, in Canada, il 24 gennaio 2022 e si svolgeranno nell’arco di quattro mesi. Inizialmente era previsto che terminasse mercoledì 25 maggio 2022.

La conferma che le riprese erano iniziate è arrivata da diversi attori che hanno postato sui social media il progetto. Kate Siegel ha postato il 26 gennaio, indicando un cartello con il nuovo logo della serie.

Flanagan in seguito ha chiarito che sebbene il cast fosse tutto in Canada, le telecamere non avevano ancora iniziato a girare.

Le riprese non sono iniziate fino al 31 gennaio e si sono protratte fino a luglio 2022.

Lo spettacolo è stato girato ai Bridge Studios di Burnaby, BC, Canada. È stata la casa delle riprese di molti progetti Netflix nel corso degli anni, inclusi i lavori passati di Flanagan come Spuntino di mezzanotte e L’infestazione di Bly Manorcosì anche per Perso nello spazio, Sapore di ciliegia nuovo di zecca, Cronache di Natale, e Operazione Goccia di Natale.

Le riprese alla fine della serie si sono concluse il 9 luglio con un sincero thread su Twitter di Mike Flanagan che ha confermato la conclusione. Di seguito abbiamo incluso alcune delle parti principali di questo thread di Twitter:

“Pochi minuti fa abbiamo concluso la produzione di THE FALL OF THE HOUSE OF USHER, chiudendo un enorme capitolo della mia vita. Ho lavorato a Vancouver quasi ininterrottamente da BLY MANOR nel 2019. Abbiamo realizzato 4 serie in 3 anni, prendendoci solo una breve pausa per il blocco COVID all’inizio del 2020.

BLY MANOR, MIDNIGHT MASS, MIDNIGHT CLUB E HOUSE OF USHER sono stati entrambi profondamente impegnativi. Tre di questi spettacoli sono stati prodotti durante la pandemia, tra protocolli di sicurezza in continua evoluzione progettati per proteggere i nostri enormi cast e troupe.

È stato un privilegio lavorare con alcuni meravigliosi collaboratori, attori, registi, narratori, troupe, familiari e amici per così tanto tempo, per TRENTAQUATTRO EPISODI televisivi, il lavoro più difficile e gratificante della mia vita. libro interamente sulla “Vancouver Era” di @intrepid, sono sicuro che torneremo, ma sembra la fine di un capitolo molto specifico. Il mondo è cambiato profondamente da quando è iniziata la preparazione di BLY e molti di noi hanno affrontato così tanto insieme.

Grazie, Vancouver, per essere stata una casa così meravigliosa per tutta la mia famiglia in questi ultimi anni. I miei figli sono praticamente cresciuti qui. Sono sicuro che ti vedrò presto. Fino ad allora, ti auguro il meglio e ti ringrazio di tutto.