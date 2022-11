Serie Netflix in attesa di rinnovo o cancellazione

Netflix rilascia dozzine di nuovi spettacoli ogni singolo mese e, per la maggior parte, fornisce rapidi rinnovi (o cancellazioni). Tuttavia, un elenco crescente di spettacoli deve ancora ricevere conferme ufficiali sul loro futuro. Ecco l’elenco degli spettacoli Netflix che devono ancora essere rinnovati.

Questo fa parte di un elenco di tre articoli in corso per il 2022, in base al quale teniamo traccia di tutti i rinnovi di Netflix e di tutte le cancellazioni di Netflix. In quest’ultimo articolo, vedrai anche un elenco di spettacoli che riteniamo siano a rischio di cancellazione.

Un’altra regola che avremo di seguito è che non elencheremo titoli con più di 3 anni e che stiamo ancora aspettando i rinnovi. In quei casi, presumiamo che lo spettacolo sia morto. I titoli in questa categoria includono artisti del calibro di Gli Innocenti e Tidelands.

Questo elenco verrà aggiornato nel tempo e, per cominciare, manterremo l’elenco limitato ai titoli in lingua inglese. Escluderemo anche l’animazione per bambini poiché raramente, se non mai, riceviamo conferme da Netflix riguardo al loro futuro.

Elenco degli spettacoli Netflix ancora da rinnovare o cancellare

1899 (stagione 2) – Serie horror misteriose dai creatori di DARK.

– Serie horror misteriose dai creatori di DARK. La casa del divertimento di Aunty Donna (stagione 2) – Serie comica che ha debuttato a novembre 2020.

Estate nera (stagione 3) – La stagione più recente è andata in onda nel giugno 2021 e nessuna parola da allora. La nostra previsione è che probabilmente sarà finita.

– La stagione più recente è andata in onda nel giugno 2021 e nessuna parola da allora. La nostra previsione è che probabilmente sarà finita. Sangue e acqua (stagione 3)

Brews Brothers (stagione 2) – Ha debuttato per la prima volta nell’aprile 2020 – nessuna parola sulle future stagioni dello spettacolo comico.

– Ha debuttato per la prima volta nell’aprile 2020 – nessuna parola sulle future stagioni dello spettacolo comico. Segnalibri (stagione 2) – Serie educativa per bambini prodotta da Tiffany Haddish pubblicata a settembre 2020.

– Serie educativa per bambini prodotta da Tiffany Haddish pubblicata a settembre 2020. Criminale: Regno Unito (stagione 3) – È venuto originariamente insieme a molte altre serie di antologie in diverse lingue ed è stato l’unico a essere rinnovato per una seconda stagione che è caduta a settembre 2020.

Cobra Kai (stagione 6) – Ottima performance per la stagione 5 che è stata presentata per la prima volta a settembre 2022 ma nessuna parola sul futuro. Si dice che sarà rinnovato per un’ultima stagione. Potrebbe essere un annuncio ritardato perché i creatori ci stanno lavorando Cancellato per Netflix.

– Ottima performance per la stagione 5 che è stata presentata per la prima volta a settembre 2022 ma nessuna parola sul futuro. Si dice che sarà rinnovato per un’ultima stagione. Potrebbe essere un annuncio ritardato perché i creatori ci stanno lavorando Cancellato per Netflix. Disaccoppiato (stagione 2) – Serie comica indiana/inglese che ha debuttato nel dicembre 2021.

– Serie comica indiana/inglese che ha debuttato nel dicembre 2021. Disincanto (Parte 5) – Dovrebbe tornare ma non ancora confermato da Netflix.

– Dovrebbe tornare ma non ancora confermato da Netflix. Le corde del cuore di Dolly Parton (stagione 2) – È improbabile che torni con lo showrunner ora al lavoro su Virgin River di Netflix.

– È improbabile che torni con lo showrunner ora al lavoro su Virgin River di Netflix. Eternamente confuso e desideroso di amore (stagione 2) – Serie commedia drammatica che ha debuttato nel marzo 2022.

– Serie commedia drammatica che ha debuttato nel marzo 2022. L’idiota preferito di Dio (stagione 2) – È stato originariamente commissionato per 16 episodi, ma solo 8 sono stati prodotti e rilasciati. Non si sa se tornerà dopo la sua versione iniziale di giugno 2022.

– È stato originariamente commissionato per 16 episodi, ma solo 8 sono stati prodotti e rilasciati. Non si sa se tornerà dopo la sua versione iniziale di giugno 2022. Cella dura (stagione 2) – Serie comica britannica con Catherine Tate. Non è previsto il ritorno per la seconda stagione.

– Serie comica britannica con Catherine Tate. Non è previsto il ritorno per la seconda stagione. In From the Cold (stagione 2) – Debutto per la prima volta nel marzo 2022, nessuna parola sul futuro di questa serie thriller di fantascienza.

– Debutto per la prima volta nel marzo 2022, nessuna parola sul futuro di questa serie thriller di fantascienza. È Bruno! (Stagione 2) – Serie comica che ha debuttato a maggio 2019 – quasi certamente non tornerà.

– Serie comica che ha debuttato a maggio 2019 – quasi certamente non tornerà. Jiva! (Stagione 2) – Serie drammatica sudafricana che è stata rilasciata con 5 episodi nel giugno 2021. Nessuna parola sul futuro.

Vivere con te stesso (stagione 2) – Commedia drammatica con Paul Rudd che ha debuttato nell’ottobre 2019.

– Commedia drammatica con Paul Rudd che ha debuttato nell’ottobre 2019. Maestro di nessuno (stagione 4) – È stata sorprendentemente rinnovata per una terza stagione (sebbene fosse molto diversa dalle stagioni 1-2) a maggio 2021, ma da allora nessuna notizia.

– È stata sorprendentemente rinnovata per una terza stagione (sebbene fosse molto diversa dalle stagioni 1-2) a maggio 2021, ma da allora nessuna notizia. Polizia medica (stagione 2) – Ha debuttato per la prima volta nel gennaio 2020, nessuna parola sugli episodi futuri quasi 3 anni dopo.

– Ha debuttato per la prima volta nel gennaio 2020, nessuna parola sugli episodi futuri quasi 3 anni dopo. Murderville (stagione 2) – Rinnovato per uno speciale natalizio ma nessuna parola su una seconda stagione completa per la serie comica di sketch.

– Rinnovato per uno speciale natalizio ma nessuna parola su una seconda stagione completa per la serie comica di sketch. Pezzi di lei (stagione 2) – Non pubblicizzato come una serie limitata, Pieces of Her è stato presentato per la prima volta all’inizio del 2022 ma deve ancora ottenere un rinnovo ufficiale.

– Non pubblicizzato come una serie limitata, Pieces of Her è stato presentato per la prima volta all’inizio del 2022 ma deve ancora ottenere un rinnovo ufficiale. Sabato mattina All Star Hits! (Stagione 2) – Serie di animazione comica che ha debuttato nel dicembre 2021.

– Serie di animazione comica che ha debuttato nel dicembre 2021. Bellezza selvaggia (stagione 2)

Scaredy Cats (stagione 2) – Serie fantasy per famiglie che ha debuttato nell’ottobre 2021.

– Serie fantasy per famiglie che ha debuttato nell’ottobre 2021. Ombra (stagione 2) – La prima stagione è stata presentata per la prima volta a marzo 2019 e da allora non si è più saputo nulla.

– La prima stagione è stata presentata per la prima volta a marzo 2019 e da allora non si è più saputo nulla. Super PupZ (stagione 2) – Commedia per bambini che ha debuttato nel marzo 2022.

– Commedia per bambini che ha debuttato nel marzo 2022. Il figlio bastardo e il diavolo stesso (stagione 2) – Serie fantasy britanniche che hanno debuttato nell’ottobre 2022.

– Serie fantasy britanniche che hanno debuttato nell’ottobre 2022. La sedia (stagione 2) – Netflix deve ancora confermare ufficialmente, ma gli attori hanno dichiarato che al momento non torneranno.

– Netflix deve ancora confermare ufficialmente, ma gli attori hanno dichiarato che al momento non torneranno. I guardiani della giustizia (stagione 2) – La serie di animazione sperimentale di Adi Shankar che ha debuttato nel marzo 2022.

– La serie di animazione sperimentale di Adi Shankar che ha debuttato nel marzo 2022. The Iliza Shlesinger Sketch Show (stagione 2) – Serie comica di sketch che ha debuttato nell’aprile 2020.

– Serie comica di sketch che ha debuttato nell’aprile 2020. La lettera per il re (stagione 2) – Serie fantasy per famiglie che hanno debuttato a marzo 2020. Nessuna parola sulle stagioni future.

The Midnight Club (stagione 2) – Nonostante sia uno dei primi spettacoli di Mike Flanagan che potrebbe tornare per una seconda stagione, deve ancora essere annunciato. Ha avuto pessime prestazioni in termini di ore e top 10.

Nonostante sia uno dei primi spettacoli di Mike Flanagan che potrebbe tornare per una seconda stagione, deve ancora essere annunciato. Ha avuto pessime prestazioni in termini di ore e top 10. Il pentaverato (stagione 2) – Il ritorno alla commedia di Mike Myer nella nuova serie presentata per la prima volta a maggio 2022.

– Il ritorno alla commedia di Mike Myer nella nuova serie presentata per la prima volta a maggio 2022. Il politico (stagione 3) – Lo spettacolo di Ryan Murphy che è andato in silenzio dopo la sua seconda stagione è stata presentata per la prima volta nel giugno 2020.

– Lo spettacolo di Ryan Murphy che è andato in silenzio dopo la sua seconda stagione è stata presentata per la prima volta nel giugno 2020. Disaccoppiato (stagione 2) – La serie comica di Darren Star con Neil Patrick Harris deve ancora essere rinnovata o cancellata.

Monaca guerriera (stagione 3) – Serie fantasy per adolescenti che ha debuttato nella seconda stagione nel novembre 2022.

– Serie fantasy per adolescenti che ha debuttato nella seconda stagione nel novembre 2022. Assassini Wu (stagione 2) – Non è previsto il ritorno dato che la serie sembrava essersi conclusa con l’uscita di un film.

– Non è previsto il ritorno dato che la serie sembrava essersi conclusa con l’uscita di un film. Il giovane Wallander (stagione 3) – La stagione più recente è stata presentata per la prima volta nel febbraio 2022, nessuna parola sulle stagioni future ma data la performance, stiamo indovinando l’annullamento.

Se puoi confermare lo stato di uno degli spettacoli di cui sopra, non esitare a contattarci.

Quale spettacolo sopra speri venga rinnovato? Fatecelo sapere nei commenti in basso.