Serie Netflix “Il problema dei tre corpi”: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix sta portando avanti la sua nuova ambiziosa serie di adattamenti di fantascienza di Liu Cixin Il problema dei tre corpi trilogia guidata da Sangue veroè Alexander Woo e Game of Thrones scrittori David Benioff e DB Weiss.

Netflix ha stretto un accordo I tre corpi Universe e Yoozoo Group per i diritti di produrre un adattamento in lingua inglese dei libri a settembre 2020.

Il dramma di fantascienza sarà prodotto da Game of Thrones la società di produzione del duo Bighead Littlehead e sarà uno dei tanti progetti nel loro accordo generale con Netflix.

In un comunicato stampa ufficiale, Benioff e Weiss hanno offerto il loro commento sull’adattamento della serie di libri cinesi alla televisione:

“La trilogia di Liu Cixin è la serie di fantascienza più ambiziosa che abbiamo letto, e porta i lettori in un viaggio dagli anni ’60 fino alla fine dei tempi, dalla vita sul nostro punto azzurro pallido ai confini remoti dell’universo. Non vediamo l’ora di trascorrere i prossimi anni della nostra vita dando vita a tutto questo per il pubblico di tutto il mondo”.

Alexander Woo ha aggiunto:

“È un privilegio adattare uno dei grandi capolavori della fantascienza cinese. Il problema dei tre corpi La trilogia combina così tante cose che amo: personaggi ricchi e multistrato e vere poste in gioco esistenziali, il tutto raccontato come un’allegoria elegante e profondamente umana. Sono entusiasta di dare il via alla mia partnership con Netflix con questo abile team creativo”.

Attaccati al progetto fantascientifico anche come produttori esecutivi Guerre stellari e Coltelli fuori il regista Rian Johnson e gli attori Brad Pitt e Rosamund Pike. Al momento non è noto se Rian Johnson ricoprirà anche il ruolo di regista. Johnson non è estraneo alla televisione poiché ha diretto l’iconico Breaking Bad episodio “Ozymandias” diversi anni fa.

Qual è la trama Il problema dei tre corpi?

Scritti dall’autore cinese Liu Cixin, i tre libri della sua trilogia raccontano la storia del primo contatto umano con la vita aliena del pianeta chiamato Trisolaris e del conflitto tra le due specie che inizia a svilupparsi nel corso di molti anni.

La serie Netflix dovrebbe iniziare dal primo libro della trilogia, Remembrance of Earth’s Past, che ambienta la storia in Cina durante l’era della rivoluzione culturale, con scienziati che si suicidano a causa del coinvolgimento con la misteriosa società Frontiers of Science.

Senza entrare nei principali spoiler, uno dei protagonisti principali, Ye Wenjie, è uno scienziato che viene disilluso dal governo e dall’umanità in generale e fa sì che i Trisolari scoprano la posizione della Terra e si preparino per l’invasione. Ci vorrebbero un paio di secoli per arrivare sulla Terra, così gli umani hanno ancora tempo.

Anni dopo, Ye è il leader di un’organizzazione segreta di sostenitori dell’invasione aliena. Il gruppo si è diviso in due fazioni: coloro che vogliono che i Trisolari invadano e migliorino con la forza l’umanità e coloro che vogliono che i Trisolari sterminino l’umanità. Gli alieni da parte loro hanno condotto negli anni varie forme di spionaggio provocando misteriosi casi di morti, suicidi e sparizioni di figure scientifiche chiave. Con il passare dell’anno, il conflitto si fa sempre più stretto.

The Three-Body Problem, la storia del primo contatto dell’umanità con una civiltà aliena ispirata al famoso romanzo di @cixinliu, sarà adattata come una serie Netflix da David Benioff, DB Weiss e Alexander Woo. pic.twitter.com/Dily05j2Vw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 1 settembre 2020

Lo stesso autore del libro, Liu Cixin, è molto entusiasta e orgoglioso di questa partnership con Netflix:

Ho il massimo rispetto e fiducia nel team creativo che si adatta ‘Il problema dei tre corpi‘ per il pubblico televisivo. Ho deciso di raccontare una storia che trascende il tempo ei confini di nazioni, culture e razze; uno che ci costringe a considerare il destino dell’umanità nel suo insieme. È un grande onore come autore vedere questo concept fantascientifico unico viaggiare e conquistare fan in tutto il mondo e sono entusiasta che i fan nuovi ed esistenti in tutto il mondo scoprano la storia su Netflix.

Il problema dei tre corpi è una storia ambiziosa su larga scala con molti personaggi, luoghi e trame interessanti. Con un po’ di fortuna, questo sarà un grande successo per Netflix.

Chi è coinvolto Il problema dei tre corpi?

Il 29 ottobre 2021, Netflix ha annunciato 12 membri del cast principale per la serie. Sono:

Jovan Adepo (Guardiani)

(Guardiani) John Bradley (Game of Thrones)

(Game of Thrones) Tsai Chin (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli)

(Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) Liam Cunningham (Game of Thrones)

(Game of Thrones) Elza González (Bambino Autista)

(Bambino Autista) Jess Hong (Inchiostrato)

(Inchiostrato) Marlo Kelly (Sfidami)

(Sfidami) Alex Sharp (Il curioso incidente del cane nella notte)

(Il curioso incidente del cane nella notte) Shimooka di mare (Freccia)

(Freccia) Zine Tseng

Saamer Usmani (Successione)

(Successione) Benedetto Wong (Il dottor Strange nel multiverso della follia)

Lo abbiamo anche imparato Russell Yuen sarà una guest star per tutta la stagione 1. Dovrebbe interpretare l’imperatore Zhou.

Stacy Abalogun dovrebbe anche interpretare il ruolo di Thelma nella serie.

Tony Leung è stato anche registrato nell’insinuare che fa parte del progetto.

Nel giugno 2022, The Hollywood Reporter ha rivelato che altri quattro membri del cast si erano uniti al cast tra cui:

Jonathan Price (I due Papi, Game of Thrones)

Rosalind Chao (Cose migliori)

Ben Schnetzer (Y: L’ultimo uomo)

Eva Ridley (Peppa Pig)

Quanti episodi farà la prima stagione Il problema dei tre corpi avere?

Nessun numero ufficiale è stato fornito per quanto riguarda il conteggio degli episodi Il problema dei tre corpi.

Detto questo, Pandaily ha riferito che in totale vengono prodotti 24 episodi per la serie. Sappiamo che ogni episodio dura circa 60 minuti.

Qual è lo stato di produzione di Il problema dei tre corpi?

di Netflix Il problema dei tre corpi attualmente entrerà in produzione nel novembre 2021 nel Regno Unito e in Cina. Le riprese dovrebbero continuare fino ad agosto 2022 secondo il numero 1265 di Production Weekly.

Pandaily riferisce che la produzione della serie dovrebbe svolgersi per un totale di 12 mesi, anche se affermano che la serie avrebbe dovuto iniziare a settembre 2022.

Promuovere il film Universal, AmbulanzaEliza Gonzalez ha parlato della prossima serie Netflix con Joe.co.uk.

Eiza Gonzalez parla della sua prossima serie Netflix “The Three Body Problem” (attualmente in fase di riprese) e del lavoro con i produttori e il cast di Game Of Thrones. pic.twitter.com/ZB0NFuKeRh — Notizie Eiza Gonzalez (@EizaGonzalez_HQ) 24 marzo 2022

Anche altri testimoni oculari con gli occhi aguzzi hanno catturato le riprese dello spettacolo a Londra alla fine di aprile 2022.

Stanno filmando Il problema dei tre corpi 👀 pic.twitter.com/z9xRaizd9U — 𝕁𝕖𝚢🦋 (@Jeyv_) 25 aprile 2022

Chi dirige Netflix Il problema dei tre corpi?

Il primo regista attaccato al progetto Derek Tsang meglio conosciuto per il suo lavoro su Giorni migliori e il suo debutto alla regia da solista nel 2016 Anima gemella. Secondo The Hollywood Reporter, è il regista dell’episodio pilota.

Minkie Spiro Secondo quanto riferito, è anche a bordo per dirigere almeno tre episodi della serie. Spiro è noto soprattutto per aver lavorato su Netflix Pezzi di lei dove ha diretto tutti gli 8 episodi ed è stata produttrice esecutiva. Altrove, ha diretto episodi Fosse/Verdondi Netflix Morto per me e HBO Barry.

È Problema dei tre corpi ottenere uno spin-off? Cos’è Netflix La Foresta Oscura?

Nel numero 1235 di Production Weekly abbiamo notato una voce curiosa per un progetto chiamato La Foresta Oscura con lo stesso identico team di produzione di Il problema dei tre corpi. Benioff, Weiss, Woo, Johnson, Pitt, Pike, tutti. La Foresta Oscura è il nome del secondo romanzo del Il problema dei tre corpi trilogia di Liu Cixin. Il progetto ha anche un logline che si presenta praticamente come un logline del secondo libro:

“In The Dark Forest, la Terra è sconvolta dalla rivelazione di un’imminente invasione aliena, tra soli quattro secoli. I collaboratori umani degli alieni potrebbero essere stati sconfitti, ma la presenza dei sophon, le particelle subatomiche che consentono a Trisolaris l’accesso istantaneo a tutte le informazioni umane, significa che i piani di difesa della Terra sono totalmente esposti al nemico. Solo la mente umana rimane un segreto. Questa è la motivazione del Progetto Wallfacer, un piano audace che garantisce a quattro uomini enormi risorse per progettare strategie segrete, nascoste attraverso l’inganno e la cattiva direzione della Terra e di Trisolaris allo stesso modo. Tre dei Wallfacer sono statisti e scienziati influenti, ma il quarto è un totale sconosciuto. Luo Ji, un astronomo e sociologo cinese senza ambizioni, è sconcertato dal suo nuovo status. Tutto quello che sa è che è l’unico Wallfacer che Trisolaris vuole morto.

Dato che la storia di Liu Cixin si svolge su una vasta quantità di decenni e persino secoli, lo stiamo pensando La Foresta Oscura è la seconda serie in questo universo e, in fondo, potrebbe non essere nemmeno l’ultima.

Il problema dei tre corpi Polemica su Netflix

A settembre 2020, Il problema dei tre corpi è diventato oggetto di controversia quando cinque senatori statunitensi hanno inviato una lettera al presidente di Netflix Ted Sarandos accusando il servizio di streaming di normalizzare la brutale incarcerazione da parte del governo cinese di oltre 1 milione di musulmani uiguri. La ragione di ciò era in risposta ai commenti dell’autore Liu Cixin che condonavano le azioni del governo cinese.

Netflix ha risposto poco dopo, affermando fermamente la propria posizione per portare avanti il ​​progetto, distaccandosi dai controversi commenti di Cixin:

Il signor Liu è l’autore dei libri, non il creatore di questa serie. I commenti del signor Liu non riflettono le opinioni di Netflix o dei creatori dello spettacolo, né fanno parte della trama o dei temi dello spettacolo. Non siamo d’accordo con i suoi commenti, che sono del tutto estranei al suo libro o a questo programma Netflix. Il signor Liu è un cittadino cinese che vive in Cina: è l’autore dei libri, non il creatore di questa serie Netflix. I creatori sono David Benioff e DB Weiss, i creatori di Game of Thrones, e Alexander Woo, produttore esecutivo/sceneggiatore della serie True Blood.

Quando Problema dei tre corpi essere rilasciato su Netflix?

Non abbiamo informazioni ufficiali sulla data di uscita di Problema dei tre corpima poiché la prima stagione dovrebbe concludersi nell’agosto 2022, non sarà almeno fino al 2023 quando uscirà su Netflix.

