Serie Netflix e BBC “Inside Man”: cosa sappiamo finora

Netflix sta collaborando ancora una volta con la BBC per produrre Dentro l’uomouna serie limitata molto ambiziosa con un cast pluripremiato di Steven Moffat, il più noto per Sherlock e Dottor chi. Le riprese si sono concluse a settembre 2021 e, dopo una lunga post-produzione, ora attendiamo la data di uscita di BBC e Netflix.

Questa ambiziosa serie limitata sarà diretta da Sherlock e Numero fortunato Slevin il regista Paul McGuigan, che è stato nominato per un Emmy per il suo lavoro Sherlock. Alex Mercer produrrà anche insieme alla moglie e collaboratrice di Moffat Sue Vertue, Ben Irving della BBC e Chris Sussman di Netflix. Sussman ha descritto la sceneggiatura come “diabolicamente intelligente”, mentre Piers Wenger, controller di BBC Drama, ha aggiunto che la combinazione di sceneggiatura e cast creerà “magia televisiva”.

In una dichiarazione del 2019, Wenger ha dichiarato:

“Nella nostra relazione in corso con Steven e Sue Vertue, ci hanno inviato questa miniserie che Steven aveva scritto su specifica e l’abbiamo commissionata immediatamente. La sceneggiatura fa girare le pagine e ti coinvolge fin dall’inizio, e io e Charlotte non abbiamo potuto resistere a portare questa storia su BBC One.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Dentro l’uomo:

Quando Dentro l’uomo essere rilasciato su Netflix?

Netflix e la BBC non hanno rivelato una data di uscita per Inside Man, ma supponiamo che la serie arriverà alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

Poiché la serie è una coproduzione tra BBC e Netflix, potrebbe volerci del tempo prima Dentro l’uomo arriva su Netflix UK.

Qual è la trama Dentro l’uomo?

La trama di Inside Man era precedentemente nascosta, ma da allora abbiamo appreso la seguente sinossi del progetto:

Un prigioniero nel braccio della morte negli Stati Uniti e una donna intrappolata in una cantina sotto una canonica inglese, si incrociano nel modo più inaspettato…

Chi è coinvolto Dentro l’uomo?

di Netflix Dentro l’uomo distinguerà gli spettatori tra le altre serie per avere un cast stellare e costellato di stelle, qualcosa per cui Steven Moffat è noto anche.

Prima di tutto, vincitore del Golden Globes e candidato all’Oscar Stanley Tucci giocherà il ruolo principale. Tucci è meglio conosciuto per i suoi ruoli in The Lovely Bones, Spotlight, Supernova, Hunger Games e tanti altri.

Tucci sarà affiancato da David Tennantnoto per molti dei suoi iconici ruoli televisivi in Doctor Who, Broadchurch, Jessica Jones e altro ancora. Includerà anche il cast di Inside Man Dolly Wells (Dracula, La ricerca dell’amore) e Lidia Ovest (Dracula, è un peccato).

Qual è lo stato di produzione di Dentro l’uomo?

Stato di produzione attuale: Completato (Ultimo aggiornamento: 13/07/2022)

La produzione si è svolta a Londra, in Inghilterra, ed è iniziata il 28 giugno 2021.

Giorno 1. pic.twitter.com/vOjpleVTzB — Paul McGuigan (@paul_mcguigan) 28 giugno 2021

Secondo quanto riferito, le riprese avrebbero dovuto terminare entro il 18 settembre 2021, ma le riprese erano ancora in corso a partire dal 6 ottobre 2021.

1000 ardesia su INSIDE MAN. Giorno 72. pic.twitter.com/qEUfekA8SQ — Paul McGuigan (@paul_mcguigan) 6 ottobre 2021

Il 7 giugno, il regista della serie Paul McGuigan ha pubblicato su Twitter suggerendo che le riprese o la post-produzione di Inside Man erano terminate.

4:40 ora di Atlanta. Questo è un involucro! Stasera torno a casa a Glasgow per abbracciare la famiglia e gli amici. La migliore sensazione. X — Paul McGuigan (@paul_mcguigan) 7 giugno 2022

Quanti episodi lo faranno Dentro l’uomo avere?

La scadenza lo conferma Dentro l’uomo è una serie limitata che avrà solo quattro episodi di un’ora.

Non vedi l’ora dell’uscita di Inside Man su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!