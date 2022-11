Serie Netflix “Death Note” dai creatori di Stranger Things: cosa sappiamo finora

Uno dei manga più famosi al mondo, Death Note, sta tornando su Netflix. Questa volta sarà una serie live-action creata nientemeno che da Matt e Ross Duffer, alias The Duffer Brothers, che notoriamente hanno creato Cose più stranel’originale di maggior successo di Netflix fino ad oggi.

Mentre Netflix è nuovo Death Note La serie, annunciata a luglio, è creata dai fratelli Duffer, sarà scritta e prodotta esecutivamente da Halia Abdel-Meguid, che è un fan di lunga data del manga, parla fluentemente giapponese e ha già vissuto a Tokyo. Ha scritto per Signorina Annita e ora sta lavorando con i fratelli Duffer al loro adattamento in serie di Stephen Kings e Peter Straub Il Talismano per Netflix.

Di Netflix Death Note sarà prodotto dai fratelli Duffer tramite la loro società di produzione Upside Down. Diversi produttori del film del 2017 sono anche legati alla serie: Dan Lin e Roy Lee come produttori esecutivi, e Jonathan Eirich e Miri Yoon come co-produttori esecutivi.

Qual è la trama di Death Note?

La storia segue Light Yagami, un adolescente geniale che scopre un misterioso taccuino: il “Death Note”, appartenuto allo shinigami Ryuk, e concede all’utente l’abilità soprannaturale di uccidere chiunque il cui nome sia scritto nelle sue pagine. La serie è incentrata sui successivi tentativi di Light di utilizzare il Death Note per compiere un massacro mondiale di individui che ritiene immorali e per creare una società libera dal crimine, usando l’alias di un vigilante simile a un dio chiamato “Kira”, e il successivo sforzi di una task force d’élite della polizia giapponese, guidata dall’enigmatico detective L, per arrestarlo.

Chi è inserito Death Note?

A partire da novembre 2022, non ci sono ancora membri del cast nel nuovo film di Netflix Death Note serie. Detto questo, trattandosi di una produzione dei fratelli Duffer, probabilmente possiamo aspettarci di vederne uno o due Cose più strane preferiti che vengono inseriti Death Note.

Fa il Death Note serie hanno qualche legame con il film del 2017?

Netflix è nuovo Death Note la serie è una versione completamente nuova della storia mostrata nel manga e probabilmente non ha nulla a che fare con il film Netflix del 2017, che non è stato accolto molto bene né dalla critica né dal pubblico. Si diceva che fosse in fase di sviluppo un sequel del film, ma ora le possibilità sono altamente improbabili con Netflix che sceglie di prenderlo da una lista completamente nuova. Deadline lo ha confermato dicendo che “la serie sarà una versione completamente nuova dell’IP originale”.

Qual è lo stato di produzione di Death Note?

La nuova serie Death Note di Netflix è attualmente nella sua fase iniziale di sviluppo, in cui il team dietro il progetto sta scrivendo le sceneggiature mentre parliamo con la pre-produzione che segue.

Quanti episodi ci saranno Death Note?

Non si sa quanti episodi saranno Death Note avere, ma probabilmente possiamo aspettarci almeno una prima stagione standard di 8 episodi. O forse 9 come alcuni Cose più strane le stagioni avevano 9 episodi.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Death Note?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Death Notema considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo aspettarci solo una data di rilascio del 2024 poiché il 2023 sarebbe molto irrealistico.