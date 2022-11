Serie Netflix “Copenhagen Cowboy”: cosa sappiamo finora

Il regista del film del 2011 Viaggio, Nicolas Winding Refn, starebbe portando il suo prossimo progetto su Netflix. Il lungo preso in giro Cowboy di Copenaghen arriverà finalmente su Netflix a dicembre 2022. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere Cowboy di Copenagheninclusa la trama, il cast, il trailer e la potenziale data di uscita di Netflix.

Nicolas Winding Refn aveva preso in giro il progetto per un po’ di tempo, ma si conoscevano pochissimi dettagli concreti. Nel corso del 2022, abbiamo appreso molte più informazioni sulla serie. Descritto come un thriller noir, Cowboy di Copenaghen è una serie Netflix Original danese.

Tra i produttori del progetto figura la produttrice cinematografica danese Lene Børglum, che ha collaborato con Nicolas Winding Refn in numerosi progetti, tra cui Solo Dio perdona e Il demone al neon.

Magnus Nordenhof Jønck è il direttore della fotografia della nuova serie. È noto per progetti come Bridgend, Nordest, e Specchio della casa delle chiavi.

Space Rocket Nation è la società di produzione dietro il progetto della serie, fondata nel 2008 da Børglum e Refn. Dichiarano di mirare “a produrre lungometraggi altamente artistici e spigolosi per un pubblico internazionale”.

Come osserva The Playlist, Refn è considerato un regista controverso “a cui piace premere i pulsanti e talvolta sembra un po’ stonato riguardo agli attuali cambiamenti culturali”. Nel 2011, The Guardian ha pubblicato un’intervista in cui il regista ha affermato che “il cinema è un feticcio”.

Il regista Refn ha detto quanto segue sul progetto:

“Con Copenhagen Cowboy, sto tornando al mio passato per plasmare il mio futuro creando una serie, un’espansione dei miei alter ego in continua evoluzione, ora nella forma della mia giovane eroina, Miu. Collaborare con Netflix e dare vita a questo spettacolo è stata un’esperienza assolutamente meravigliosa a tutti i livelli. Non li percepisco solo come miei partner con molte avventure future a venire, ma anche come miei amici. È nato il nuovo termine: Netflix Winding Refn.

Quando è il Cowboy di Copenaghen Data di uscita di Netflix?

Netflix ha annunciato nel novembre 2022 che lo spettacolo lo farà uscirà ufficialmente su Netflix il 5 gennaio 2023.

Eravamo originariamente ci ha detto quel Copenhagen Cowboy stava fissando una data di rilascio di dicembre 2022 ed è stata successivamente posticipata a gennaio 2023.

Qual è la trama di Cowboy di Copenaghen?

La sinossi per Cowboy di Copenaghen è stato tratto da Netflix:

“Segue l’enigmatica giovane eroina, Miu. Dopo una vita di servitù e sull’orlo di un nuovo inizio, attraversa il minaccioso paesaggio degli inferi criminali di Copenhagen. Alla ricerca della giustizia e della vendetta, incontra la sua nemesi, Rakel, mentre intraprendono un’odissea attraverso il naturale e il soprannaturale. Il passato alla fine trasforma e definisce il loro futuro, mentre le due donne scoprono di non essere sole, sono molte.

Chi sono i membri del cast di Cowboy di Copenaghen?

Abbiamo la conferma sul cast completo di Cowboy di Copenaghen. Tuttavia, non tutti i nomi dei ruoli sono stati rivelati;

Angela Bundalovic nel ruolo di Miu

Fleur Frilund nel ruolo di Jessica

Lola Corfix

Andreas Lykke Jørgensen

Jason Hendil-Forssell

Li II Zhang

Dragana Milutinovic

Michael Bertelsen

Mads Brugger

Ramadan Husenini

Andreas Lykke Jørgensen

Per Thiim Thim

Qual è stata la storia della produzione di Cowboy di Copenaghen?

Una pagina Instagram che prendeva in giro il prossimo progetto ha iniziato a essere pubblicata nel settembre 2021. Sono stati pubblicati due post contenenti maiali, incluso uno pubblicato pochi giorni prima della denuncia PETA.

Inoltre, ProductionWeekly ha riferito che le riprese del progetto sono iniziate a Copenaghen.

Nicolas Winding Refn è stato confermato alla guida della nuova serie con sua figlia LizzieLou Winding Refn come protagonista.

Nicolas Winding Refn è forse meglio conosciuto per la sua regia di film di Hollywood, tra cui due voci di Ryan Gosling tra cui l’amato film del 2011 Viaggio e Solo Dio perdona. Altri film nella libreria del regista includono Il demone al neon, Spingitore, Bronsone, e L’ascesa del Valhalla.

Nicolas ha postato pubblicamente su Cowboy di Copenaghen il 28 dicembre 2021.

Cari amici 🤠 pic.twitter.com/rUY27pLI2h — Nicolas Winding Refn (@NicolasWR) 28 dicembre 2021

Diversi post su Twitter di Nicolas Winding Refn hanno mostrato frammenti di informazioni per le riprese di Cowboy di Copenaghen. Un tweet del 1 aprile 2022 ha confermato che le riprese del progetto erano terminate.

Cari amici 🌟 pic.twitter.com/jItHxD9KfR — Nicolas Winding Refn (@NicolasWR) 1 aprile 2022

Qual è il conteggio degli episodi?

È stato confermato che la serie avrà sei episodi, ciascuno con una durata di circa 60 minuti.

Polemica sui diritti degli animali

Come riportato per la prima volta da ThePlaylist.net (il collegamento live non funziona, quindi nel frattempo abbiamo incluso un collegamento Archive.org) il progetto è stato apparentemente scoperto da un reclamo PETA sul progetto. La PETA ha rilasciato un reclamo all’inizio di dicembre 2021 in cui si rileva che la prossima serie danese sarebbe andata su Netflix. Parlano del progetto perché il gruppo per i diritti degli animali sostiene che la produzione abbia ucciso un maiale sul set.

Hanno inviato una lettera aperta al CEO di Netflix Reed Hastings chiedendo di tagliare la scena.

Nel comunicato stampa, affermano: “Uccidere un essere senziente e sfruttare quella morte per il bene dell’intrattenimento è inaccettabile e potrebbe essere illegale”, aggiungendo: “Nessun animale dovrebbe soffrire o morire per l’intrattenimento umano, e PETA chiede a Netflix di lascia sul pavimento della sala montaggio qualsiasi filmato che possa glorificare l’inutile e insensato massacro di questo maiale.

Non vedi l’ora che il nuovo progetto di Nicolas Winding Refn arrivi su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.