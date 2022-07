Serie Netflix “Cento anni di solitudine”: cosa sappiamo finora

Nel tentativo di aumentare la sua produzione di contenuti di qualità internazionale, Netflix svilupperà una nuova serie chiamata Cent’anni in solitudine, che è il primo adattamento in assoluto dell’omonimo romanzo di Gabriel Garcia Márquez. Il progetto è stato annunciato per la prima volta a marzo 2019 e, dopo tre anni di silenzio, è tornato in fase di sviluppo attivo.

La serie sarà prodotta dai figli di Marquez Rodrigo Garcia e Gonzalo Garcia Barcha, per il quale era fondamentale realizzare la serie Cent’anni di solitudine solo in spagnolo. Hanno elaborato:

“Nell’attuale età dell’oro delle serie, con il livello di scrittura e regia di talento, la qualità cinematografica dei contenuti e l’accettazione da parte del pubblico mondiale di programmi in lingua straniera, il momento non potrebbe essere migliore per portare un adattamento allo straordinario mondo pubblico fornito da Netflix. Siamo entusiasti di supportare Netflix e i registi in questa impresa e ansiosi di vedere il prodotto finale”.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Cent’anni di solitudine:

Qual è la trama? Cent’anni di solitudine?

Come accennato in precedenza, quello di Netflix Cent’anni di solitudine è il primo adattamento in assoluto dell’omonimo romanzo di Gabriel García Márquez del 1967, acclamato a livello internazionale.

È un racconto epico di sette generazioni della famiglia Buendía che abbraccia anche cento anni di turbolenta storia dell’America Latina, dal 1820 postcoloniale al 1920. Il patriarca José Arcadio Buendía costruisce la città utopica di Macondo nel mezzo di una palude. Inizialmente prospera, la città attrae zingari e venditori ambulanti, tra cui il vecchio scrittore Melquíades, un sostituto dell’autore. Una tempesta tropicale durata quasi cinque anni quasi distrugge la città e dalla quinta generazione di Buendía la sua decrepitezza fisica è eguagliata dalla depravazione della famiglia. Un uragano cancella finalmente ogni traccia della città.

Chi è coinvolto Cent’anni di solitudine?

A luglio 2022, nessun membro del cast è stato annunciato per Netflix Cent’anni di solitudinema con l’avvio dello sviluppo, lo scopriremo abbastanza presto.

Qual è lo stato di produzione di Cent’anni di solitudine?

di Netflix Cent’anni di solitudine è ancora in fase di sviluppo attivo, il che significa che la sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura e revisione con la pre-produzione successiva.

Ti terremo aggiornato man mano che ne sapremo di più. Le riprese si svolgeranno in Colombia secondo un elenco di Production Weekly.

Quale lingua Arriveranno Cent’anni di solitudine?

di Netflix Cent’anni di solitudine sarà esclusivamente in spagnolo poiché questa è stata una delle condizioni su cui è iniziato lo sviluppo della serie in primo luogo poiché l’autore Gabriel Garcia Marquez credeva che potesse essere adattato solo in spagnolo. I suoi figli elaborano:

“Per decenni nostro padre è stato riluttante a vendere i diritti del film a Cien Años de Soledad perché credeva che non potesse essere girato nei limiti di tempo di un lungometraggio, o che produrlo in una lingua diversa dallo spagnolo non gli avrebbe reso giustizia .”

Secondo Il New York TimesMárquez, morto a 87 anni nel 2014, ha ricevuto molte offerte nel corso degli anni per svilupparlo per lo schermo, ma senza un fermo impegno a realizzare un adattamento in lingua spagnola, molti di questi sono stati considerati “non principianti”.

In quanti episodi ci saranno Cent’anni di solitudine?

Netflix non ha rivelato quanti episodi avrà questa serie, ma da sei a otto sarebbe una buona ipotesi dato che è il solito standard Netflix in questi giorni.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Cent’anni di solitudine?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Cent’anni di solitudinema considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio alla fine del 2023 o ancor più probabilmente una data di rilascio nel 2024.