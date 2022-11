Serie Netflix “cancellata”: tutto ciò che sappiamo finora

Dai creatori di Cobra Kaila nuovissima serie comica d’azione, Cancellato, ha terminato le riprese a Las Vegas, Nevada. Ecco le ultime novità sulla nuova serie mentre teniamo traccia di tutto ciò che devi sapere Cancellatoinclusa la trama, il cast, il trailer e la data di uscita di Netflix.

Cancellato è una serie commedia d’azione in arrivo e il nuovissimo progetto Netflix dai creatori della serie di grande successo Cobra Kai (in attesa del rinnovo della sesta stagione).

Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg tutti servono come showrunner della serie e produttori esecutivi insieme a Dina Hillier. Lavorano attraverso la loro società di produzione, Counterbalance Entertainment, che ha un accordo generale con Sony Pictures Television.

Verso la fine del 2019, Cancellato è stata annunciata come una serie straight-to-order per TBS.

Tuttavia, nei due anni successivi non ci furono quasi notizie sul progetto e, in quel periodo, Cobra Kai è arrivato su Netflix, diventando un successo immediato con milioni di abbonati in tutto il mondo. io

Nel maggio 2022, abbiamo appreso che la serie era passata da TBS a Netflix, a seguito della notizia che TBS e TNT stavano uccidendo tutti i progetti con script.

Lavorare allo spettacolo include Abramo Martinez come il direttore della fotografia noto per aver lavorato a Spider-Man 3. Marie A.K. McMaster funge da direttore del casting.

Qual è la trama di Cancellato?

La trama di Cancellato è per gentile concessione di Netflix:

“Cancellato è una commedia d’azione ad alto numero di ottani che racconta la storia di una squadra d’élite delle forze speciali che contrasta una minaccia mortale a Las Vegas. Dopo la loro festa celebrativa, piena di alcol, droghe e sesso, la squadra scopre che la bomba che hanno disattivato era un falso. La squadra ora ubriaca deve combattere contro i propri problemi, superare i propri problemi personali, trovare la vera bomba e salvare il mondo.

Chi sono i membri del cast di Cancellato?

È stato riunito un grande cast per Obliterated, quindi esaminiamo i primi due membri del cast che sono stati annunciati per la serie e poi esaminiamo il resto del cast:

Shelley Hennigche in precedenza ha recitato in artisti del calibro di Lupo adolescente e Ouja ha anche recitato in alcuni Netflix Originals negli ultimi anni. Hennig ha recitato nella commedia romantica Quando ci siamo incontrati per la prima volta come Carrie, commedia Il Dopo Festa come Alicia, e più recentemente come Lisa Maines in La donna nella casa di fronte alla ragazza alla finestra.

Hennig interpreterà il ruolo di Ava Winters in Cancellato.

Nicola Zano è meglio conosciuto per il suo tempo nel franchise di supereroi DC di The CW, l’Arrowverse, nei panni di Nate Heywood aka Steel in Leggende di domani.

Zano ha interpretato il ruolo di Arthur nella miniserie TV Rapporto di minoranza.

In CancellatoZano interpreterà il ruolo di Chad McKnight.

A completare il cast regolare della serie principale ci sono:

Alyson Gorske nel ruolo di Lana

C. Thomas Howell nel ruolo di Haggerty

Eugene Kim nel ruolo di Paul Yung

Paola Lazaro nel ruolo di Angela Gomez

Kimi Rutledge nel ruolo di Maya Choi

Terrence Terrell nel ruolo di Trunk

I ruoli ricorrenti includono:

David Costabile nel ruolo di Maddox

Ivan G’vera nel ruolo di Vlad

Tobias Jelinek nel ruolo di Ehren

Keston John nel ruolo del signor Dugan

Lindsey Kraft nel ruolo di Yani

Carl Lumbly nel ruolo del direttore della CIA Langdon

Virginia Madsen nel ruolo di Marge

Minnie Mills nel ruolo di Jen

Lori Petty nel ruolo di Crazy Susan

Costa Ronin nel ruolo di Ivan Koslov

Clive Standen nel ruolo di Liam

Qual è lo stato di produzione di Cancellato?

Continuano le riprese Cancellato è iniziato il 18 luglio 2022 e durerà almeno quattro mesi con una data di conclusione programmata iniziale fissata per il 30 novembre 2022.

Le riprese si svolgeranno tra Las Vegas, Nevada, New Mexico e Albuquerque.

Casino.org ha saputo delle riprese della serie al Four Queens, Freemont Street e al Tropicana.

L’account Twitter Vital Vegas è stato il migliore nel seguire il movimento della produzione in tutta Las Vegas, catturando alcuni eccellenti video e immagini dietro le quinte.

Abbastanza sicuro che sia “Annullato”. (h/t @JamesInLasVegas) pic.twitter.com/pojd8FdYfL — Vital Vegas (@VitalVegas) 11 novembre 2022

Aggiornamento delle riprese “cancellate”. pic.twitter.com/bfxsAw23MN — Vital Vegas (@VitalVegas) 16 novembre 2022

Il 23 novembre, le riprese della nuova serie si sono ufficialmente concluse con Jon Hurwitz che ha postato su Instagram per confermare la notizia dicendo in un post:

“E questa è la conclusione della prima stagione di Obliterated! Giusto che abbiamo finito con la vista sulla Strip di Las Vegas all’ora magica. È stato un sacco di lavoro, ma è stato magico sin dal primo giorno. Adoro tutte queste persone e le molte non raffigurate che hanno contribuito a trasformare in realtà questo progetto di passione. Non vedo davvero l’ora che il mondo veda questa follia. L’anno prossimo su Netflix! Preparati!”

Qual è il conteggio degli episodi?

Ne abbiamo la conferma Cancellato sarà una serie in otto parti.

Ogni episodio avrà una durata approssimativa di 60 minuti.

Quando Cancellato uscita su Netflix?

Nessuna data o finestra di uscita ufficiale è stata ufficialmente annunciata, anche se, data la sua tempistica in produzione, lo spettacolo dovrebbe quasi certamente essere presentato in anteprima nel 2023.

