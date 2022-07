Serie Netflix “Bodies”: tutto ciò che sappiamo finora

Nel tentativo di aumentare la sua produzione di avvincenti serie poliziesche epiche, Netflix produrrà Corpi, un adattamento dell’omonima graphic novel del 2015 di Si Spencer. I corpi racconteranno la storia di quattro detective in quattro diverse epoche londinesi che si ritrovano a indagare sullo stesso omicidio, scoprendo una cospirazione che dura da 150 anni.

Creato da Senza offesa e Torcia scrittore Paolo Tomalindi Netflix Corpi sarà una serie limitata in otto parti e i suoi episodi saranno diretti da Marco Kreutz pittore (Beat, estinzione, anime gemelle) e Haolu Wang (Doctor Who, The Pregnant Ground, Lao Wai). Gli script per Corpi sarà scritto da Tomalin e Danusia Samal (Bande di Londra).

Tomalin è anche produttore esecutivo con Kreutzpaintner e i fondatori di Moonage Will Gould e Frith Tiplady. La produttrice della serie è Susie Liggat che ha lavorato alla coproduzione BBC-Netflix, Giri/Haji.

Fino all’annuncio ufficiale della serie, la serie era conosciuta come “Progetto IV” che abbiamo segnalato per la prima volta a novembre 2021 (con un successivo aggiornamento a gennaio 2022).

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Corpi:

Qual è la trama? Corpi?

Come accennato, quello di Netflix Corpi sarà basato sull’omonima graphic novel del 2015 dell’autore Si Spencer e degli illustratori Dean Ormston, Phil Winslade, Tula Lotay, Meghan Hetrick e Lee Loughridge.

Ecco il logline di Netflix Corpi da Scadenza:

Quattro diversi investigatori stanno cercando di risolvere l’omicidio in periodi di tempo diversi: il superchitarrista del 1890 Edmond Hillinghead, l’affascinante avventuriero degli anni ’40 Karl Whiteman, il sergente investigativo Shahara Hasan e Maplewood, un’amnesica del 2050 post-apocalittico, che porta una prospettiva inquietante. Insieme, i quattro hanno deciso di scoprire una cospirazione che dura da 150 anni.

Amazon, a sua volta, fornisce una descrizione più dettagliata per la graphic novel e le storie:

LONDRA, 1890. Mentre Jack lo Squartatore vaga per le strade, l’ispettore Edmond Hillinghead, il detective più diligente della città, applica le sue abilità a un caso ancora più difficile. La vittima è un maschio non identificato. L’assassino potrebbe avere potenti alleati. E il segreto più oscuro di Edmond potrebbe essere svelato se si avvicina troppo alla verità… LONDRA, 1940. Mentre il Blitz fa piovere bombe sulla città, l’ispettore Charles Whiteman regna nelle sue strade. È scappato dai nazisti in Polonia solo per gestire il racket che avrebbe dovuto chiudere. Ma quando scopre una misteriosa vittima di un omicidio, la sua doppia vita potrebbe essere distrutta… LONDRA, 2014. Mentre i rivoltosi razzisti scatenano il caos in nome del loro patriottismo prevenuto, il sergente investigativo Shahara Hasan guida la lotta contro di loro. In quanto poliziotta musulmana, è inglese fino in fondo. Ma il cadavere che ha scoperto potrebbe rivelare qualcosa di marcio in profondità sotto la superficie… LONDRA, 2050. Mentre l’onda del polso sconvolgente affligge gli ultimi sopravvissuti a una terrificante tecno-apocalisse, la giovane donna amnesia conosciuta solo come Maplewood riesce a malapena a capire il corpo che ha scoperto. Ma questa uccisione rituale è identica a quelle dei decenni passati, e il legame tra loro è più forte e più strano di quanto chiunque possa sognare…

Chi è coinvolto Corpi?

Nel luglio 2022, il cast di Corpi è stato rivelato con alcuni nomi riconoscibili di precedenti produzioni Netflix e altre proprietà ben note.

Stefano Graham (meglio conosciuto per Strappare, Peaky Blinders e di Netflix L’irlandese) interpreterà Elias Mannix descritto come il “personaggio centrale della storia”.

Shira Haas (presente in Netflix non ortodosso) interpreterà l’agente investigativo DC Maplewood.

Jacob Fortune-Lloyd (di Netflix Il gambetto della regina) interpreterà DS Whiteman.

Amaka Okafor (che apparirà in Netflix’s L’uomo di sabbia) interpreterà DS Hasan.

Kyle Soller (conosciuto per Anna Karenina) interpreterà DI Hillinghead

Qual è lo stato di produzione di Corpi?

Le riprese di Bodies di Netflix sono iniziate a metà maggio 2022 e le riprese sono previste fino al 10 novembre 2022. Tuttavia, alcuni rapporti suggeriscono che lo spettacolo potrebbe concludersi non appena settembre 2022.

Marco Kreuzpaintner ha pubblicato su Instagram il 18 maggio che le riprese erano del terzo giorno.

È stato girato in tutto il Regno Unito in diverse grandi città tra cui Hull, Leeds, Grimsby, Bradford e Rotherham.

Lo Yorkshire Post ha coperto alla fine di giugno 2022 che Hull era stato trasformato negli anni ’40. Essi affermano:

“Hull Old Town ha già interpretato la Londra vittoriana sullo schermo in quanto ospita numerosi edifici storici del 18° e 19° secolo, quando i mercanti che fecero fortuna con il porto costruirono grandi residenze, magazzini e uffici. Netflix ha anche filmato Enola Holmes lì. Per saperne di più: Hull Old Town Le riprese di lunedì sembravano concentrarsi sugli anni ’40, con le finestre tappate per proteggersi dalle esplosioni di bombe e i titoli sui tabelloni dei giornali relativi alla seconda guerra mondiale.

La produzione per la serie limitata era originariamente prevista per l’inizio dell’aprile 2022 secondo gli elenchi di produzione per il titolo provvisorio di Progetto IV.

High Street questa mattina. Con alcuni degli edifici che mostrano ancora i segni del set del film Netflix Bodies di cui hanno completato le riprese la scorsa settimana.#hull #yorkshire #travel #architecture #mustbehull #netflix #filmset pic.twitter.com/fooZdnnSPy — Immagini dello scafo (@HullImages) 3 luglio 2022

Che emozione vedere ancora più riprese in corso per un altro grande dramma: “Bodies” di Netflix. Il centro storico di Hull è sicuramente il posto da vedere! #MustBeHull #LoveHull #HighStreet pic.twitter.com/Pm4nHSLQYI — Paul Schofield (@hulltourguide) 19 giugno 2022

In quanti episodi ci saranno Corpi?

È stato confermato che Netflix Corpi conterrà otto episodi della durata di un’ora.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Corpi?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Corpima considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio nel 2023.