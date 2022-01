Serie mitologica Netflix “Kaos”: cosa sappiamo finora

Nel tentativo di espandere la sua libreria di serie originali, Netflix sta sviluppando una nuovissima serie mitologica chiamata Kaos, che è descritta come una “versione oscura e contemporanea della mitologia greca”.

di Netflix Camicia è stato sviluppato e scritto da Charlie Covell, che ha portato la serie di successo The End of the F***ing World su Netflix. Il direttore principale di Camicia è Georgi Banks-Davies, i cui crediti includono Odio Suzie e Ragazze di carta.

Camicia è prodotto da Sister, la società di produzione dietro la miniserie di successo della HBO Chernobyl e la coproduzione di breve durata di Netflix Giri/Hajj. Tra i loro prossimi progetti includono Eric per Netflix e Questo sarà doloroso, Il bambino, Il potere, e Pacchetto di bugie.

Anche All3Media e Brightstar sono elencati per essere coinvolti nel progetto.

I produttori includono Covell, Davies, Katie Carpenter, Harry Munday e Nina Lederman. Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Camicia:

Qual è la trama? Camicia?

Ecco il logline ufficiale di Netflix Camicia che descrive perfettamente di cosa parlerà la serie:

Una rivisitazione cupamente comica e contemporanea della mitologia greca, che esplora i temi della politica di genere, del potere e della vita negli inferi. Zeus ha una ruga. È preoccupato che possa significare la fine del mondo… e potrebbe. Perché sulla terra, sei umani, ignari della loro importanza o della loro connessione tra loro, apprendono che sono parti componenti di un’antica profezia. Scopriranno la verità sugli dei e su cosa stanno facendo agli umani? E, se lo fanno, saranno in grado di fermarli?

Una pagina sul sito di Netflix che consente di impostare un promemoria descrive la serie come segue:

“Questa serie che rivoluziona i generi dà una svolta moderna alla mitologia greca e romana, esplorando i temi della politica di genere, del potere e della vita negli inferi”.

Chi è coinvolto Camicia?

A gennaio 2022, nessun membro del cast è stato annunciato per Netflix Camicia.

Qual è lo stato di produzione di Camicia?

Le riprese per Camicia è attualmente previsto che inizi a maggio 2022 a Londra, nel Regno Unito e in Spagna secondo più fonti di produzione.

Quanti episodi lo faranno Camicia avere?

di Netflix Camicia è stato confermato da The Hollywood Reporter per essere composto da 8 episodi.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Camicia?

Netflix non ha fissato una data di uscita per Camicia, ma considerando il programma di produzione, sarebbe ragionevole ipotizzare una data di rilascio a metà del 2023.