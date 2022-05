Serie live-action “Resident Evil”: data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

Una serie live-action di Resident Evil arriverà su Netflix a luglio 2022. Ecco il tuo primo sguardo Cattivo ospite su Netflix, la sua data di uscita, il programma di produzione e cosa possiamo aspettarci.

Cattivo ospite è la prossima serie Netflix Original basata sull’omonimo gioco Capcom. Il franchise lanciato nel 1996 ha generato numerosi sequel di videogiochi, romanzi e un popolare franchise cinematografico.

Apparentemente Netflix sta andando all-in Cattivo ospite con questa serie live-action e anche almeno due progetti animati, il primo dei quali è stato Resident Evil: Infinite Darkness che è stato rilasciato su Netflix nel luglio 2021.

Gli stessi Netflix in realtà non hanno pubblicato nulla di ufficiale riguardo alla serie live-action fino al 27 agosto 2020. È stato allora che hanno pubblicato i primi dettagli tramite l’ex account NXonNetflix.

La stagione degli episodi di 8 x 1 ora sarà diretta da Andrew Dabb (Supernatural), Bronwen Hughes (The Walking Dead, Il viaggio è la destinazione) dirigerà i primi due episodi. — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 27 agosto 2020

Nella sceneggiatura pubblicata da NXonNetflix nell’agosto 2020, sappiamo che l’episodio uno si chiama “Benvenuti a New Racoon City”. L’episodio è scritto da Andrew Dabb e diretto da Bronwen Hughes (Il morto che cammina).

Andrew Dabb dirigerà la serie. I suoi crediti precedenti includono Soprannaturale per The CW. Ciò ha causato una certa preoccupazione iniziale sul tono della prima stagione, ma a questo punto è troppo presto per dirlo.

Cattivo ospite Trailer teaser di Netflix

Il 12 maggio, Netflix ha rilasciato due teaser trailer per la nuova serie:

Il primo teaser ci dà un’indicazione di come la storia sarà divisa in due sezioni. Uno nel 2022 e l’altro 14 anni dopo a Londra nel 2036 (ne parleremo tra poco). La canzone che senti in sottofondo al primo teaser è “I’d Like to Teach the World to Sing (In Perfect Harmony)”.

Ci dà il nostro primo sguardo su Wesker e altro ancora.

Il secondo trailer del teaser, che non è stato ampiamente condiviso, approfondisce alcuni dei mostri che vedremo, incluso un ragno mutante e il mostro sotterraneo del verme che può essere visto scavare nella seconda metà del teaser.

Alcuni still dai nuovi teaser Netflix di #ResidentEvil! pic.twitter.com/VMvABtRJL6 — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 12 maggio 2022

Prima di scavare ulteriormente nelle erbacce, il nostro primo sguardo Cattivo ospite è arrivata la forma di un primo teaser di un Doberman zombi più due foto sotto forma di una versione stilizzata del cane visto nel teaser e il logo per la nuova serie.

Quando uscirà Resident Evil su Netflix?

Lo ha annunciato il 17 marzo Netflix Cattivo ospite sarebbe arrivato il 14 luglio 2022.

il male si è evoluto. RESIDENT EVIL arriverà su Netflix il 14 luglio pic.twitter.com/6uvDsSdRw2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 marzo 2022

Qual è la trama Cattivo ospite stagione 1?

La serie è stata segnalata per la prima volta a gennaio 2019 secondo Deadline. Quanto segue è stato detto sulla trama del prossimo Cattivo ospite serie;

“La serie drammatica esplorerà gli oscuri meccanismi interni della Umbrella Corporation e il nuovo ordine mondiale causato dallo scoppio del T-virus. Mentre il progetto è nelle fasi iniziali, la serie dovrebbe incorporare tutti gli elementi distintivi di Resident Evil, comprese le sequenze d’azione e gli easter egg”.

All’inizio del 2020, il sito Media di Netflix ha elencato una descrizione ufficiale della storia per la serie (sebbene da allora sia stata rimossa). Ecco cosa diceva la descrizione:

“La città di Clearfield, MD, è rimasta a lungo all’ombra di tre colossi apparentemente non correlati: la Umbrella Corporation, il dismesso Greenwood Asylum e Washington, DC Today, ventisei anni dopo la scoperta del T-Virus, i segreti tenuti da i tre inizieranno a essere rivelati ai primi segni di focolaio.

Dalla nostra comprensione, la storia si svolge su due linee temporali.

Il primo dei quali coinvolge le sorelle di 14 anni Jade e Billie Wesker che si trasferiscono a New Raccoon City. Si rendono conto che il loro padre potrebbe nascondere oscuri segreti che potrebbero distruggere il mondo.

La seconda sequenza temporale si svolge nell’arco di un decennio nel futuro, dove rimangono solo 15 milioni di esseri umani, con oltre 6 miliardi di animali e persone infettate dal T-virus. Segue Jade, ora trentenne, nei suoi sforzi per sopravvivere in questo mondo.

Come è collegata la serie Netflix ai giochi? “Le partite sono il nostro retroscena. Tutto ciò che accade nei giochi esiste in questo mondo”, afferma lo showrunner Andrew Dabb.

Inoltre, in un’intervista con EW, Andrew Dabb ha rivelato che lo spettacolo segue le linee temporali del gioco, il che significa che Wesker è in qualche modo resuscitato. Ha scherzato: “Non voglio rivelare troppo, ma dirò che la spiegazione del perché Wesker è così com’è e come è ancora vivo vanno di pari passo”.

Quanto è lontana la produzione Cattivo ospite prima stagione?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 14/12/2021)

La pre-produzione iniziale doveva aver luogo nell’aprile 2020 prima delle riprese principali tra giugno e ottobre 2020. Come probabilmente puoi immaginare, quei piani sono stati annullati dopo che il COVID-19 ha devastato tutti i programmi di produzione nel 2020. Una nuova data di È stato segnalato febbraio 2021, ma da allora anche questo è cambiato.

Grazie a un precedente rapporto di ProductionWeekly, sappiamo che le riprese per Cattivo ospite si è svolto tra l’8 settembre 2021 e il 14 dicembre 2021. A partire dal 14 dicembre, lo stato della produzione su IMDb è cambiato in post-produzione, in linea con quanto riportato da ProductionWeekly.

Chi è nel cast di Cattivo ospite stagione 1?

Il nostro primo sguardo al cast di Cattivo ospite La serie è stata rivelata da Lance Reddick, l’attore che interpreterà il ruolo iconico di Albert Wesker.

Sono così entusiasta di annunciarlo finalmente. Preparati ad entrare a New Raccoon City con il cast della nuova serie live-action di Resident Evil: interpreterò Albert Wesker! ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/vC55bSmq5K — Lance Reddick (@lancereddick) 11 giugno 2021

Lance Riddick ha annunciato di interpretare Albert Wesker e abbiamo finalmente iniziato a conoscere i ruoli dei restanti membri del cast.

Lance Riddick – Albert Wesker

Ella Balinska – TBA

Tamara Smart – TBA

Siena Agudong – Da definire

Paola Nunez – da definire

Hanni Heinrich – Janet

Mpho Osei Tutu – Yen

Rizelle Januk – L’insegnante di Billie

Lea Vivier – Susana Franco

Candice van Litsenborgh – TBA

Ayushi Chhabra – Dott.ssa Amrita Singh

Richard Wright-Firth – Maskey

A cosa serve il conteggio degli episodi Cattivo ospite?

Otto episodi sono impostati per comporre la prima stagione.

Cattivo ospite voci sulla stagione 2

Abbiamo sentito che una seconda stagione è già in programma. Anche se la serie deve ancora essere ufficialmente rinnovata (qualcosa di cui non ci aspettiamo di sentire parlare fino al rilascio effettivo), capiamo che la seconda stagione è in fase di sviluppo attivo.

Nel suddetto articolo di EW, Dabb parla del futuro della serie e di come potremmo vedere Resident Evil: Village in qualche modo arrivare sui nostri schermi dicendo: “Potremmo non arrivarci fino alla stagione 5, ma è nel nostro mondo. Mentre stiamo andando avanti e parlando delle sceneggiature per la stagione 2, il villaggio è una risorsa su cui possiamo attingere”.

Sei emozionato per la prima stagione di Cattivo ospite? Inoltre, come pensi che dovrebbero avvicinarsi Cattivo ospite? Fateci sapere nei commenti qui sotto!