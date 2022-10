Serie live-action Netflix “Yasuke”: cosa sappiamo finora

Netflix sta ancora una volta collaborando con lo scrittore Nick Jones Jr. per produrre Yasuke, una serie live-action in cinque parti basata sulla storia reale del samurai nero con protagonista Omar Sy.

Ex marine e ora scrittore Nick Jones Jr. è lo showrunner e lo sceneggiatore della prossima serie. Proprio l’anno scorso è stato il capo sceneggiatore e produttore di Netflix Yasuke adattamento anime. A differenza dell’anime, la serie live-action non avrà alcun elemento fantasy, ma sarà una seria drammatizzazione della storia della vita reale di Yasuke e della sua amicizia con il samurai Oda Nobunaga. Jones jr. ha commentato:

“Avere la possibilità di portare finalmente in vita la leggendaria vera storia di Yasuke è stato un mio sogno da quando ho servito in Giappone come marine.”

Jones e Sy saranno entrambi produttori esecutivi insieme a Shawn Levy e Josh Barry di 21 Laps (Stranger Things, Shadow & Bone), nonché Forest Whitaker e Nina Yang Bongiovi di Significant Productions. Lei disse:

“Questo è il progetto perfetto per ciò per cui io e Forest ci sforziamo: l’intersezione di due culture attraverso una grande narrazione, portare in primo piano una figura storica e reale, abbinata a un’azione incredibile, con volti che rappresentano l’eredità sia nera che asiatica — dietro la macchina da presa e davanti alla macchina da presa — equivale a uno scenario da sogno totale.”

21 Laps ha un accordo generale con Netflix e ha rilasciato numerosi progetti negli ultimi anni, con altri in arrivo.

Ecco tutto ciò che sappiamo sul live-action di Netflix Yasuke serie:

Qual è la trama di Yasuke e il suo background storico?

di Netflix Yasuke racconterà la storia della leggenda della vita reale, un uomo africano portato nel Giappone feudale sotto la schiavitù che divenne il primo samurai non giapponese del paese. Mentre l’anno scorso Yasuke anime incorporato elementi fantasy, questa nuova serie live-action sarà una drammatizzazione della storia storica, incentrata sull’amicizia di Yasuke con il guerriero samurai Oda Nobunaga mentre scalava i ranghi.

Per l’Harlem World Museum, ecco un po’ più di sfondo:

Nel 1579 Yasuke arrivò in Giappone al servizio del missionario gesuita italiano Alessandro Valignano, Visitatore delle Missioni nelle Indie, in India. Yasuke è stato uno dei tanti africani ad essere venuto con i portoghesi in Giappone durante il commercio di Nanban e alcuni ritengono che sia stato il primo africano che Nobunaga avesse mai visto. Fu anche presente durante l’incidente di Honnō-ji, il suicidio forzato di Nobunaga per mano del suo generale Akechi Mitsuhide il 21 giugno 1582.

Le origini esatte di Yasuke non sono chiare. Alcuni indizi indicano che proveniva dal Mozambico, altri dal Sudan o dall’Etiopia. La serie Netflix probabilmente sceglierà una di queste teorie, ma non è ancora chiaro con quale verrà eseguita.

Potresti avere familiarità con l’anime di Netflix Yusakediretto da Lesean Thomas e pubblicato nell’aprile 2021.

Chi è nel cast di Yasuke?

È stato annunciato che Lupino e Intoccabili stella Omar Sy guiderà Netflix Yasuke come il suo personaggio omonimo. Nessun altro personaggio è stato ancora rivelato. Sy ha commentato in una dichiarazione:

“Sono stato ispirato da Yasuke per un bel po’. Con questa superba squadra, stiamo creando una serie straordinaria che mostra cosa significava essere un samurai africano nella storia del Giappone. Le sequenze d’azione da sole saranno fenomenali e geniali”.

Qual è lo stato di produzione di Yasuke?

Yasuke di Netflix è attualmente nella sua fase di sviluppo iniziale, in cui il team dietro il progetto sta scrivendo le sceneggiature mentre parliamo con la pre-produzione successiva.

Quanti episodi ci saranno in Yasuke?

di Netflix Yasuke è confermato che avrà episodi della durata di cinque ore e sarà soprannominata una serie di eventi, il che significa che sarà una serie limitata.

Qual è la data di uscita di Netflix per Yasuke?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Yasukema considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio alla fine del 2023 o del 2024.