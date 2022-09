Serie limitata Netflix “The Watcher”: tutto ciò che sappiamo finora

L’osservatore è la prossima serie limitata di Netflix basata su una storia vera pubblicata su The Cut del New York Magazine. Viene dall’accordo di uscita di Ryan Murphy con Netflix ed ecco le ultime notizie su tutto ciò che si sa su Netflix The Watcher ha attualmente una data di uscita di ottobre 2022.

Abbiamo svelato in esclusiva L’osservatore nel febbraio 2021 con la notizia che Ryan Murphy è allegato.

Da allora, abbiamo ricevuto molte notizie riguardo alla serie limitata di sette episodi. Quindi scaviamo.

Quando L’osservatore uscita su Netflix?

Possiamo rivelare in esclusiva che Netflix ha una data di uscita per ottobre 2022 L’osservatoreil che significa che farà parte della lineup di Halloween 2022 di Netflix.

Lo spettacolo sta attualmente per debuttare il 13 ottobre 2022, ma questo è soggetto a modifiche.

Finora gli stessi Netflix hanno confermato solo una finestra di rilascio “Autunno 2022”.

La serie uscirà come uno dei tre progetti originali Netflix di Ryan Murphy nell’autunno del 2022. Gli altri due lo sono Il telefono del signor Harrigan e DAHMER.

Anche un quarto progetto Murphy uscirà su FX sotto forma di storia dell’orrore americana stagione 11.

Nel teaser di Ryan Murphy Productions, L’osservatore è raffigurato con il simbolo della morte nella lettera.

Cosa c’è L’osservatore su Netflix circa?

La serie adatta una storia di The Cut scritta nel novembre 2018 da Reeves Wideman. La storia si chiama L’osservatore ed è arrivato con lo slogan “Una famiglia ha comprato la casa dei suoi sogni. Ma secondo le lettere inquietanti che hanno iniziato a ricevere, non erano gli unici interessati a questo.

Un mese dopo la pubblicazione della storia, Netflix ha acquisito i diritti della storia con l’intenzione originale di creare un film.

La premessa di base della storia è la seguente:

“Basato sul caso reale, iniziato nel 2014, della famiglia Broaddus, che è stata spiata, minacciata e infine spinta a vendere la propria casa e lasciare la città che amavano, da un misterioso stalker che si è identificato solo come “The Osservatore” nelle lettere inviate a Mr & Mrs Broaddus.”

La sinossi ufficiale di Netflix sulla pagina dello show è la seguente:

“Lettere inquietanti. Strani vicini. Minacce sinistre. Una famiglia si trasferisce nella casa dei sogni di periferia, solo per scoprire di aver ereditato un incubo”.

La serie sarà adatta a partire dai 15 anni secondo il BBFC.

Vale la pena notare che i nomi della vita reale della storia originale non vengono utilizzati e invece vengono dati nomi di fantasia.

Nel settembre 2022, Netflix ha iniziato a pubblicizzare lo spettacolo con una campagna virale per la serie con Jennifer Coolidge nei panni di Karen Calhoun, l’agente immobiliare della serie.

Attraverso il marketing virale con annunci reali, un annuncio Zillow per la casa e un tour della casa, ci dà un primo assaggio di ciò che possiamo aspettarci.

Chi c’è dietro L’osservatore su Netflix?

Ian Brennan è il motore chiave del progetto ed è anche produttore esecutivo insieme al collaboratore di lunga data Ryan Murphy. Eric Newman è anche in particolare il produttore esecutivo. Tutti e tre i nomi sopra funzionano con Netflix nell’ambito di ampi accordi generali.

Henry Joost e Bryan Unkeless sono anche produttori esecutivi.

Tra i registi annunciati finora per la serie figurano Paris Barclay, Henry Joost e Ariel Schulman.

L’osservatore: Elenco completo dei membri del cast

L’osservatore presenta un cast di ensemble enorme con molti volti familiari.

Analizziamo il cast di L’osservatore adesso:

L’osservatore Conduttori di serie

Deadline ha rivelato i primi tre attori legati a The Watcher a giugno 2021 e novembre 2021.

Noemi Watt (conosciuto per King Kong e di Netflix zingaro) interpreterà Nora, ribattezzata Maria nella storia originale

Bobby Cannavale (conosciuto per L’agente di stazione e presta la sua voce in Netflix Grande bocca) è a bordo per interpretare Dean, rinominato da Derek.

Jennifer Coolidge (che di recente è apparso in HBO’s Il loto bianco) interpreterà Karen nella serie, l’agente immobiliare che mostra la casa alla famiglia e descritta come affascinante e divertente.

Il cast principale include Noma Dumezweni (Il ritorno di Mary Poppins), che interpreterà l’investigatrice privata Theodora (ribattezzata da Reggie).

Mia Farrow è a bordo per interpretare Pearl, che è la vicina di casa.

Infine, Margo Martindale è a bordo per interpretare Maureen, un’altra vicina. Vive dietro la casa in questione con suo marito.

Altri membri del cast in The Watcher di Netflix

Completano il cast:

Henry Hunter Hall nei panni di Dakota, un uomo d’affari che ha fondato una società di sicurezza.

Richard Kind interpreterà Mitch, Isabel Gravitt interpreterà Ellie, Seth Gabel interpreterà Andrew, Chris McDonald interpreterà il Detective Chamberland, Terry Kinney interpreterà Michael e Michael Nouri interpreterà Richard.

Inoltre, secondo gli elenchi di IMDb, vedremo anche Aidan Pierce Brennan e Lily Talevski protagonisti.

Dov’è L’osservatore in produzione?

Le riprese della serie si sono svolte tra la fine di settembre 2021 e si sono concluse alla fine di marzo 2022. La produzione è stata girata principalmente a New York.

Anche se non abbiamo visto molte riprese, sappiamo che alcune delle riprese si sono svolte a Brooklyn, in particolare al McCarran Park.

Le riprese di The Watcher di McCarran Park vicino a Nassau Ave a Brooklyn. @olv #mccarranpark #thewatcher pic.twitter.com/2fjXFPoCgn — HometownTourist (@LindaMorov) 5 novembre 2021

Ti terremo aggiornato fino al rilascio di L’osservatore su Netflix, quindi tieni questo post tra i preferiti.

