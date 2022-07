Serie limitata Netflix “A Man in Full”: cosa sappiamo finora

Netflix sta collaborando con i grandi creatori di Hollywood Regina King e David E. Kelley per produrre un adattamento del romanzo di Tom Wolfe del 1998 Un uomo in pieno. Ecco le ultime novità sulla serie limitata Netflix.

Undici volte vincitore di un Emmy David E. Kelley servirà come showrunner, sceneggiatore e produttore della serie. I suoi crediti includono progetti come Piccole bugie, legale di Boston, legge di Los Angeles così come la prossima serie Netflix L’avvocato Lincoln e Anatomia di uno scandalo.

Premio Oscar Regina Re sarà al posto della regia (almeno per l’episodio pilota) per Un uomo in pieno come parte del suo accordo generale con lo streamer dopo aver recentemente recitato in un altro film Netflix chiamato Più cadono. Gli altri crediti di regia di King includono Questi siamo noi, Shameless, The Good Doctor, Animal Kingdom, e altro ancora.

La società di produzione King’s Royal Ties sta producendo insieme a Matthew Tinker.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Un uomo in pieno:

Qual è la trama? Un uomo in pieno?

Come menzionato sopra, Un uomo in pieno è un adattamento dell’omonimo romanzo bestseller di Tom Wolfe del 1998. Ecco la descrizione del libro di Un uomo in pieno da Amazon:

L’ambientazione è Atlanta, in Georgia, una città in espansione di fine secolo, di razza mista, piena di nuova ricchezza e astuti politici. Il protagonista è Charles Croker, una volta una star del football universitario, ora un re conglomerato di Atlanta di mezza età il cui ego smisurato ha finalmente scontrato la realtà. Charlie ha una piantagione di 29.000 acri di caccia alle quaglie, una seconda moglie giovane ed esigente e un complesso di uffici semivuoto con un incredibile carico di debiti. Nel frattempo, Conrad Hensley, giovane idealista padre di due figli, viene licenziato dal suo lavoro presso il magazzino Croker Global Foods vicino a Oakland e si ritrova a precipitare nelle profondità più basse del sistema legale americano. E ad Atlanta, quando la star della Georgia Tech running back Fareek “the Canon” Fanon, un prodotto nostrano dei bassifondi della città, viene accusata di aver stuprato la figlia di un pilastro dell’establishment bianco, viene chiesto all’avvocato di colore Roger White II di per rappresentare Fanon e aiutare a impedire che il delicato equilibrio razziale della città salga alle stelle.

Charlie Coker è il protagonista principale ed è descritto come dotato di “molto orgoglio e carisma”. Ci è stato detto che Netflix punta in alto per il ruolo con artisti del calibro di Brad Pill, Woody Harrelson, George Clooney e Gary Oldman originariamente considerati per il ruolo.

Ci è stato detto che la moglie di Charlie Coker è stata modellata su una Sydney Sweeney.

Chi è coinvolto Un uomo in pieno?

Nell’aprile 2022 lo abbiamo saputo Jeff Daniels avrebbe assunto il ruolo del già citato ruolo di Charlie Croker. Nelle griglie del cast viste da What’s on Netflix, il personaggio è descritto come dotato di molto orgoglio e carisma. Ci è stato detto che per il ruolo di Charlie sono stati presi in considerazione più attori, inclusi Gary Oldman, Brad Pitt, Woody Harrelson e George Clooney.

Il due volte vincitore del Primetime Emmy è forse meglio conosciuto per il suo ruolo in HBO La redazione ma anche presente nella serie limitata Netflix Original Senza Dio. Quelli negli Stati Uniti possono anche vedere Daniels dentro La regola di Comey, che è stato aggiunto a Netflix l’anno scorso.

Diane Corsia è stato confermato che sarà coinvolto nella produzione nel luglio 2022, interpretando la moglie di Charlie Croker, Martha. Secondo Deadline, il suo personaggio “emerge dall’ombra del suo ex marito (Daniels) mentre il suo impero immobiliare inizia a sgretolarsi. Attenti ai dormienti; La ricostruzione di Martha rappresenta una minaccia personale e finanziaria poiché tre decenni di matrimonio arrivano con il suo bagaglio”.

Lane è meglio conosciuto per i ruoli in titoli come Lega della Giustiziadi Netflix Castello di cartee Sotto il sole Toscano.

Lo stiamo anche sentendo Tom Pelphrey è stato scelto per la serie. L’attore è stato nominato in particolare per un Primetime Emmy per aver interpretato il ruolo di Ben Davis in Netflix Ozark. Ha anche interpretato Joe Mankiewicz in Netflix Mank.

Regina Re al momento non dovrebbe recitare nella serie.

Qual è lo stato di produzione di Un uomo in pieno?

La serie limitata dovrebbe essere in produzione nel 2022 e originariamente si pensava che sarebbe iniziata a maggio 2022. Tuttavia, ciò non è avvenuto.

Invece, prevediamo che le riprese della serie inizino l’8 agosto e arrivino fino al 10 dicembre 2022, in base agli attuali programmi di produzione.

Tutte le riprese della serie limitata si svolgeranno ad Atlanta, in Georgia.

In quanti episodi ci saranno Un uomo in pieno?

È stato confermato che Netflix Un uomo in pieno conterrà sei episodi della durata di un’ora.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Un uomo in pieno?

Netflix non ha fissato una data di uscita per Un uomo in pienoma considerando un possibile inizio della produzione nel 2022, dovremmo probabilmente aspettarci che la serie uscirà sullo streamer nel 2023.