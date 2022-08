Serie drammatica Netflix “One Day”: iniziano le riprese e cosa sappiamo finora

Netflix sta sviluppando un adattamento in serie del romanzo di David Nicholls Un giorno, che era stato precedentemente adattato come film nel 2011 con Anne Hathaway. Le riprese sono ora in corso e stelle Questo sarà doloroso stella emergente Amika Mob. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere Un giorno stagione 1 su Netflix.

Il team di sceneggiatori è guidato dal vincitore del BAFTA Nicole Taylor (Rosa selvatica, tre ragazze), lavorando con Anna Giordano (Killing Eve, Successione), Vinay Patel (Dottor chi) e Bijan Sheibani (Canzone del mattino).

One Day è una produzione di Drama Republic con Universal International Studios e Focus Features.

Qual è la trama? Un giorno?

Basato sull’omonimo romanzo di David Nicholls del 2009, The Un giorno la serie segue Emma Morley e Dexter Mayhew che si ritrovano lo stesso giorno ogni anno dopo il loro primo incontro all’università nel 1988 e osservano come crescono e cambiano, si muovono insieme e si separano, provano gioia e crepacuore.

Ecco una sinossi più dettagliata della storia:

È il 1988 e Dexter Mayhew ed Emma Morley si sono appena conosciuti. Entrambi sanno che il giorno dopo, dopo la laurea, dovranno prendere strade separate. Ma dopo solo un giorno insieme, non riescono a smettere di pensare l’uno all’altro. Con il passare degli anni, Dex ed Em iniziano a condurre vite separate, vite molto diverse dalle persone che una volta sognavano di diventare. Eppure, incapaci di lasciar andare quel qualcosa di speciale che li ha afferrati quella prima notte, tra i due si sviluppa una relazione straordinaria. In 20 anni, le istantanee di quella relazione vengono rivelate lo stesso giorno, il 15 luglio, di ogni anno. Dex ed Em affrontano litigi e litigi, speranze e occasioni mancate, risate e lacrime. E quando viene rivelato il vero significato di questo giorno cruciale, devono fare i conti con la natura dell’amore e della vita stessa.

Il libro è già stato adattato in un lungometraggio nel 2011 con Anne Hathaway. È stato distribuito dalla Universal Pictures e ha ottenuto $ 59 milioni al botteghino con un budget di soli $ 15 milioni.

Resta da vedere se la nuova serie Netflix prenderà in prestito le idee viste nel film. Ecco il trailer del film che è del 27 dicembre 2021 è in streaming su 12 paesi Netflix tra cui Netflix Canada.

Chi è coinvolto Un giorno?

Al momento in cui scrivo, tre membri del cast sono stati confermati per One Day;

Nel ruolo di Emma Morley c’è Ambika Mod, che è stata vista di recente nella serie drammatica britannica Questo sarà doloroso come Shruti, che è stato accreditato come il suo ruolo di protagonista.

Un altro nuovo arrivato, Leo Woodall, è stato scelto per il ruolo di Dexter Mayhew. Woodall ha già fatto il suo debutto su Netflix nel film drammatico del 2021 Cherry. L’attore ha anche recitato nella serie comica HBO Original Il loto bianco.

Eleanor Tomlinson è stata scelta per interpretare Sylvie. Tomlinson ha già recitato in un film Netflix quando ha recitato nel ruolo di Hayley nella commedia matrimoniale Ripeti il ​​matrimonio d’amore. Tuttavia, è nota soprattutto per il suo ruolo da protagonista come Demelza Poldark nel popolare dramma d’epoca britannico Poldark.

Qual è lo stato di produzione di Un giorno?

Le riprese sono attualmente in corso, iniziate il 4 luglio, ma non è chiaro quando finiranno.

In quanti episodi ci saranno Un giorno?

Non è stato annunciato alcun numero di episodi, ma potremmo aspettarci uno standard di 8 o 10.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Un giorno?

Netflix non ha annunciato una data di uscita per Un giornoma probabilmente possiamo aspettarci che uscirà su Netflix un giorno nel 2023. Se ci permettessimo di diventare speculativi, diremmo il 15 luglio 2023 perché quella è la data in cui i nostri eroi principali si incontrano ogni anno nella storia.