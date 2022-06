Serie di realtà “Squid Game” “The Challenge”: tutto ciò che sappiamo finora

Dopo aver preso d’assalto il mondo nel 2021, Gioco del calamaro è diventata la più grande uscita nella storia di Netflix. Con la seconda stagione di Gioco del calamaro confermato ufficialmente, Netflix sta espandendo il franchise nel mondo dei reality. Meno l’uccisione di tutti i suoi concorrenti, 456 giocatori si daranno battaglia per il più grande premio in denaro nella storia dei reality TV per ben 4,56 milioni di dollari.

Annunciato per la prima volta da Bela Bajaria, capo della TV globale di Netlfix, al Banf World Media Festival, che Netflix avrebbe prodotto la “più grande competizione di realtà mai vista”, portando Gioco del calamaro nel mondo reale.

In dieci episodi, un totale di 456 concorrenti si sfideranno in una serie di giochi per vincere la più grande somma forfettaria di denaro nella storia dei reality TV, $ 4,56 milioni.

Brandon Reig, il vicepresidente Netflix delle serie non sceneggiate e di documentari, ha detto quanto segue sull’annuncio;

Squid Game ha preso d’assalto il mondo [director Hwang Dong-hyuk’s] storia accattivante e immagini iconiche. Siamo grati per il suo supporto mentre trasformiamo il mondo immaginario in realtà in questa massiccia competizione e esperimento sociale. I fan della serie drammatica si aspettano un viaggio affascinante e imprevedibile mentre i nostri 456 concorrenti del mondo reale affrontano la più grande serie di competizioni di sempre, piena di tensione e colpi di scena, con il premio in denaro più grande di sempre alla fine.

Ci vorrà del tempo prima di vedere l’arrivo di Gioco del calamaro: la sfida su Netflix, poiché il casting aperto è ora disponibile per gli anglofoni di tutto il mondo. L’inglese non deve essere la tua prima lingua, ma finché sei in grado di parlare e capire la lingua, puoi fare domanda per il concorso.

Sulla scia del successo dello spettacolo, molti creatori di contenuti si sono fatti avanti su più piattaforme diverse per creare il proprio gioco di calamari. Il tentativo di maggior successo è stato un video di 25 minuti sul canale MrBeast, in cui 456 concorrenti hanno gareggiato per $ 456.000. Da quando il video è stato caricato su YouTube il 24 novembre 2021, ha avuto oltre 258 milioni di visualizzazioni.

È stato confermato che Gioco del calamaro: la sfida sarà girato nel Regno Unito e sarà una coproduzione tra Studio Lambert e The Garden. I produttori dello Studio Lambert sono Stephen Lambert, Tim Harcourt e Toni Ireland. A rappresentare The Garden ci sono i produttori John Hay, Nicola Hill e Nicola Brown.

Farai domanda per? Gioco del calamaro: la sfida? Guarderai la serie quando arriverà su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!