Serie comica Netflix “Survival of the Thickest”: cosa sappiamo finora

Aumentando la sua produzione di contenuti comici, Netflix ha collaborato con A24 e la comica Michelle Buteau per sviluppare e pubblicare una nuova serie comica chiamata La sopravvivenza del più grosso, che sarà ispirato dall’omonimo libro di saggi di Buteau. La serie è stata annunciata per la prima volta nel gennaio 2022.

Michelle Buteaui cui crediti includono Sii sempre la mia stagione forse più felice, benvenuto a Buteaupiareciterà, scriverà, produrrà e fungerà da showrunner insieme a Danielle Sanchez-Writzel. Sanchez-Writzel ha lavorato a progetti come Mi chiamo Earl, ragazza nuova, morsi d’amore e altro ancora. Questo progetto fa parte del suo accordo generale con Netflix che ha firmato nel 2021.

Buteau ha commentato la collaborazione con Netflix e Sanchez-Witzel:

Tracey Pakosta, Head of Comedy di Netflix ha aggiunto:

“Michelle Buteau è molte cose: una scrittrice brillante, una cabarettista di talento e un’interprete che dà potere. Ma soprattutto, è una delle persone più divertenti al mondo. In coppia con Danielle Sanchez-Witzel, una delle visionarie più acute della TV, Survival of the Thickest darà vita al punto di vista unico di Michelle”.

Buteau e Sanchez-Witzel produrranno insieme a Ravi Nandan e Alli Reich della A24. Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix La sopravvivenza del più grosso:

Come accennato in precedenza, la serie sarà ispirata dall’omonimo libro di saggi autobiografico di Buteau. Ecco il logline ufficiale di Netflix La sopravvivenza del più grosso:

Survival of the Thickest si concentra su Mavis Beaumont. Nera, plus size e appena single, Mavis si ritrova inaspettatamente a dover ricostruire la sua vita dopo aver messo tutte le uova nel cestino di un uomo, ma è determinata non solo a sopravvivere, ma anche a prosperare con il sostegno della sua famiglia prescelta, un atteggiamento positivo e un grazioso scollo a V con un po’ di lucidalabbra.