Serie “Assassins Creed” su Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Come con molti altri franchise di videogiochi, Netflix sta andando all-in Assassin’s Creed con più progetti attualmente in sviluppo per Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo finora Assassin’s Creed su Netflix e tienilo nei segnalibri poiché terremo aggiornata questa grande anteprima nel tempo.

Con 11 giochi, innumerevoli libri e persino un blockbuster di Hollywood, Assassin’s Creed è stata in prima linea nella cultura pop per oltre un decennio.

Era l’ottobre 2020 quando Netflix ha annunciato ufficialmente che avrebbe collaborato con Ubisoft (l’editore di videogiochi dietro la serie) per nuovi progetti all’interno dell’IP. In realtà, tuttavia, i colloqui per una serie AC su Netflix sono in corso ormai da anni con i primi rapporti emersi già nel 2016. Inoltre, una serie anime con Adi Shanker alla guida del progetto è stata presa in giro anche nel maggio 2017 ma non è chiaro se sia presente nel docket di Netflix.

Netflix ha fatto grandi passi avanti nell’IP dei videogiochi negli ultimi anni con una vasta gamma di adattamenti in arrivo.

Hanno anche collaborato con Ubisoft su altri progetti, incluso il prossimo adattamento Netflix di Oltre il bene e il male, Splinter Cell e La divisione anche.

Quindi, con tutto ciò che detto, scaviamo in ciò che sappiamo finora.

Sono in fase di sviluppo diversi progetti di Assassin’s Creeds

Nell’annuncio, pubblicato sul sito Ubisoft a fine 2020, si afferma:

“Una nuovissima serie live-action di Assassin’s Creed sta arrivando su Netflix. L’accordo include più serie diverse, la prima delle quali sarà un’epopea live-action che cambia i generi, mentre le altre saranno adattamenti animati e anime”.

La stessa Netflix ha anche rivelato un logo per il prossimo sforzo:

Netflix + Assassin’s Creed pic.twitter.com/0J5CbmlXKb — Netflix Portogallo (@NetflixPT) 28 ottobre 2020

Con quell’annuncio, lo sappiamo Assassin’s Creed sta ricevendo un trattamento simile all'”universo espanso” come Netflix ha fornito a IP come Lo stregone.

Chi è legato ai progetti Netflix di Assassin’s Creed?

I due nomi che abbiamo assegnato finora ai vari progetti di Assassin’s Creed sono i produttori esecutivi Jason Altman e Danielle Kreinik.

Jason Altman è SVP, Head of Film and Television presso Ubisoft, ma è stato principalmente nel mondo dei videogiochi per la maggior parte della sua carriera. Ha assunto il suo nuovo ruolo in TV nel gennaio 2017. È stato produttore di Mythic Quest e del prossimo Lupi Mannari Dentro.

Danielle Krenik ha avuto una lunga carriera nell’intrattenimento, avendo lavorato alla Thunderbird Entertainment e sviluppatosi Qualche montaggio richiesto per Netflix e Fine del gioco per Hulu. Da luglio 2017 lavora per Ubisoft come Head of Television Development e ci ha lavorato Mitica ricerca per Apple TV+. È stato riferito che Kreinik da allora è passato da Ubisoft per lavorare come Senior Vice President of Television presso Jerry Bruckheimer Television.

Quello che sappiamo sulla serie live-action di Assassin’s Creed

Nell’annuncio iniziale della serie live-action di Assassin’s Creed, è stato affermato che “La serie live-action è attualmente alla ricerca di uno showrunner”.

Abbiamo ricevuto un aggiornamento sul talento dietro lo spettacolo dal vivo nell’aprile 2021 con il direttore transmediale Aymar Azaïzia che ha detto a Eurogamer:

“Non posso darti ulteriori informazioni, ma ci siamo assicurati un paio di talenti e stiamo lavorando con loro nello show. Non abbiamo altro da annunciare a parte il fatto che ci stiamo lavorando e ci siamo presi il nostro tempo. Abbiamo imparato molto dal film e abbiamo una squadra davvero forte alle spalle, e sono super fiducioso e super felice per il formato. Penso che il formato della serie TV funzioni meglio per creare una storia di Assassin’s Creed”.

A metà giugno 2021, Variety ha rivelato che Jeb Stuart sarebbe stato a bordo per servire sia come sceneggiatore che come showrunner per la principale serie live-action.

Lo scrittore 65enne è forse meglio conosciuto per il suo lavoro in Die Hard and Fugitive. È anche dietro la nuova serie in arrivo di Netflix, Vichinghi: Valhalla.

Nel febbraio 2022, Stuart ha condiviso un deludente aggiornamento di The Playlist riguardante la serie live-action di Assassin’s Creed dicendo:

“Ci stiamo muovendo. Non dobbiamo ancora fare il casting, ma è un team fantastico in Ubisoft, intendo un gruppo fenomenale di talenti creativi lì. Netflix è solo lo standard platino per qualcosa come “Assassin’s Creed”, quindi sono davvero entusiasta dell’intero progetto. Penso che sarà uno spettacolo divertente. Verrà girato a livello internazionale. Una cosa che posso dirti, assolutamente, è che avrà un’azione incredibile “.

Quello che sappiamo sui progetti animati Netflix di Assassin’s Creed

Poco si sa dell’animazione Assassin’s Creed serie oltre quell’annuncio iniziale.

Sappiamo anche se il progetto Adi Shanker annunciato nel 2017 è ancora vivo o se stanno ricominciando da capo.

Alla domanda sulla serie animata (di nuovo nell’aprile 2021) nella suddetta intervista a Eurogamer, Azaïzia ha dichiarato:

“È ancora attivo – sono i ragazzi che ci hanno portato lo show televisivo Raving Rabbids che hanno anche annunciato la serie animata di Far Cry. Quei ragazzi si stanno davvero concentrando su quello. Non è il prossimo progetto che sta arrivando nella loro pipeline, ma è ancora nelle loro mani. Non è stato inscatolato.

Il Grido lontano la serie animata in questione è stata annunciata nell’ottobre 2019 e si ritiene che si chiami Capitan Laserhawk: un’atmosfera da drago sanguigno.

Due anni dopo, dobbiamo ancora ottenere il Grido lontano serie animata che è in fase di sviluppo rispetto ad Assassin’s Creed, quindi sarebbe giusto dire che probabilmente siamo ancora un po’ lontani.

Come sono state apprese le lezioni dal film di Michael Fassbender

Come accennato, questa non è la prima volta che qualcuno prova a portare il Assassin’s Creed franchise sul grande schermo e secondo coloro che lavorano ai progetti Netflix, sono state apprese grandi lezioni dal film del 2016 diretto da Justin Kurzel distribuito dalla 20th Century Fox.

Nell’ampia intervista con Eurogamer a cui abbiamo fatto riferimento nell’aprile 2021, hanno rivelato alcuni spunti chiave dal film e ciò che hanno appreso con il responsabile dei contenuti editoriali Etienne Bouvier e il direttore transmediale Aymar Azaïzia.

Parlando del film Azaïzia ha detto:

“Abbiamo imparato molto dal film e abbiamo una squadra davvero forte alle spalle, e sono super fiducioso e super felice per il formato. Penso che il formato della serie TV funzioni meglio per creare una storia di Assassin’s Creed”.

Aggiungendo:

“.. devi mettere in valigia così tante cose per i nuovi arrivati ​​in un film: devi avere a che fare con più linee temporali, Assassini, Templari, Isu… devi inventare qualcosa di più pulito, oppure puoi avere uno show TV in cui puoi seguire il ritmo in un modo diverso e prenditi il ​​tuo tempo.

Ti terremo aggiornato con tutte le Assassin’s Creed progetti man mano che ne veniamo a conoscenza, ma ti consigliamo anche di andare a seguire The Codex Network su Twitter e il loro sito Web, che sono dedicati a tutto ciò che riguarda Assassins’ Creed.

