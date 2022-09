Serie anime “Onmyoji”: in arrivo su Netflix nel 2023 e cosa sappiamo finora

A Netflix TUDUM è stato rivelato che il romanzo di Baku Yumemakura Onmyoji riceverà il suo primo adattamento anime in assoluto e sarà un’esclusiva di Netflix. In arrivo su Netflix nel 2023, tratteremo tutto ciò che devi sapere Onmyojiinclusa la trama, il cast dei doppiaggi e la data di uscita di Netflix.

Onmyoji è un’imminente serie anime giapponese Netflix Original e il primo adattamento anime dell’omonimo romanzo di Baku Yumemakura. Ad animare la serie c’è Marvy Jack, lo stesso studio dietro il film in uscita I sette peccati capitali film anime Rancore di Edimburgoe la serie anime Spezia e lupo.

L’adattamento manga del romanzo di Baku Yumemakura iniziò la sua pubblicazione il 26 maggio 1993. Dodici anni dopo il manga terminò il 28 maggio 2005 dopo 118 capitoli e 13 volumi.

Quando è la data di uscita di Netflix?

Non è stata confermata una data di uscita esatta per Onmyojituttavia, Netflix ha confermato che l’anime uscirà nel 2023.

Un adattamento anime di Onmyoji di Baku Yumemakura arriverà su Netflix nel 2023! Ecco il primo sguardo alla squisita opera d’arte!#TUDUM#TUDUMjapan#Onmyoji pic.twitter.com/2Dz49KNNGQ — Netflix Anime (@NetflixAnime) 25 settembre 2022

Qual è la trama Onmyoji?

La sinossi di Onmyyoji è stato preso da MyAnimeList:

Onmyouji racconta la storia del famoso onmyouji Abe no Seimei, che incontra e fa amicizia con il maldestro corteggiatore nobile Minamoto no Hiromasa. Insieme, difendono Kyou’s della capitale Heian da un onmyouji avversario, Douson, che sta tramando segretamente la morte dell’imperatore.

Di chi sono i membri del cast Onmyoji?

Al momento in cui scrivo, non ci sono membri del cast confermati per un doppiaggio giapponese o inglese.

Ed ecco alcuni concept art di Onmyoji!#TUDUM#TUDUMJapan#Onmyoji pic.twitter.com/T73fkJC6De — Netflix Anime (@NetflixAnime) 25 settembre 2022

