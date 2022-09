Serie anime Netflix “Tomb Raider”: cosa sappiamo finora

Netflix, Crystal Dynamics, Square Enix e Legendary Television stanno collaborando per una nuovissima serie animata basata sul Tomb Raider franchise di videogiochi in arrivo su Netflix nel 2023.

Annunciato per la prima volta insieme a un progetto anime per Skull Island nel gennaio 2021, Tomb Raider è un nuovissimo progetto di serie animata in arrivo esclusivamente su Netflix.

Netflix elenca il progetto sul proprio sito come una serie d’azione anime giapponese che viene descritta come “un’avventura on the road”.

La descrizione di IMDb per il progetto è la seguente:

“Segue l’eroina Lara Croft mentre esplora nuovi territori.”

Tomb Raider come franchise è in circolazione dalla metà degli anni ’90 ed è stato uno dei più grandi franchise di giochi della storia che è arrivato anche sul grande schermo sotto forma di film di Angelina Jolie Tomb Raider.

In totale, ci sono stati 17 videogiochi nel franchise con un’altra voce in arrivo. Il gioco raggiungerà il suo 30° anniversario tra soli 5 anni (ti senti già vecchio?).

Finora sono stati rilasciati tre film basati sull’IP del videogioco, comprese le due voci di Angelina Jolie, tra cui Lara Croft: Tomb Raider e The Cradle of Life. Un riavvio con protagonista Alicia Vikander è arrivato nel 2018 con un sequel in sviluppo che sarà rilasciato dalla Warner Brothers.

La nuova serie riprenderà poco dopo gli eventi della trilogia di giochi Square Enix rilasciata tra il 2013 e il 2018.

Chi è coinvolto nella serie Netflix Tomb Raider?

A capo dello staff di scrittura è Tasha Huo, che sta attualmente lavorando a tre progetti, tra cui Tomb Raider. Gli altri due sono Black Belle e Red Sonja per Millenium Films, che avrà come protagonista Hannah John-Kamen.

Nel 25° anniversario di Tomb Raider, Huo ha parlato della prossima serie, dicendo che “uniranno le linee temporali di Tomb Raider” e passeranno “oltre la trilogia dei sopravvissuti”.

Prossimo appuntamento per #TombRaider25: notizie entusiasmanti sul casting portate dallo showrunner della serie anime di Tomb Raider @Tasha3point0. Benvenuto @earlybgoode e @AMiseverywhere! pic.twitter.com/fopMS8pzlT — Tomb Raider (@tombraider) 28 ottobre 2021

Secondo quanto riferito, Joey Soloway dirigerà gli episodi di Tomb Raider. Sono meglio conosciuti per il loro lavoro su Amazon Prime Trasparente.

Legendary Television sta producendo la serie per Netflix insieme a Crystal Dynamics, Square Enix, DJ2 Entertainment e Tractor Pants.

Lo studio di animazione che lavorerà al progetto sarà Powerhouse Animation Studios, dietro a quello di Netflix Castlevania e più recentemente ha firmato un primo accordo con Netflix. Operano da Austin in Texas.

Howard K. Bliss, Stephan Vladimir Bugaj, Dmitri M. Johnson e Jacob Robinson sono i produttori esecutivi.

Dov’è la produzione della serie Tomb Raider?

La scrittura si è conclusa sul progetto alla fine di maggio 2021, con Tasha Huo che ha postato di aver concluso il processo di scrittura, il che significa che ora spetta agli animatori e agli artisti della voce dare vita alle parole sulla carta. Hanno opportunamente celebrato lanciando asce.

Questo è un involucro sulla stanza degli scrittori! Manca già questa fantastica troupe di sceneggiatori di #TombRaider. Ci siamo sentiti appropriato, lo finiamo con le asce. @LAAXofficial pic.twitter.com/wbIcuMeicV — Tasha Huo, Dragonrider (@Tasha3point0) 28 maggio 2021

Durante il processo di scrittura, diverse immagini sono state pubblicate su Twitter con gli scrittori che si incontravano tramite Zoom (è stato scritto durante la pandemia di COVID-19).

Gli scrittori del team #TombRaider si riuniscono! @ShakiraPressley @TroyDangerfield e io prendiamo molto sul serio le nostre scene d’azione di Lara Croft. pic.twitter.com/x58u7v4rtM — Tasha Huo, Dragonrider (@Tasha3point0) 10 marzo 2021

Quali personaggi di Tomb Raider appariranno nella serie Netflix?

Bene, cominciamo con l’ovvio. Tomb Raider conterrà ovviamente Lara Craft.

Abbiamo appreso il 13 settembre che Lara sarà doppiata Hayley Atwell che è meglio conosciuta per aver interpretato Peggy Carter in Capitan America e la sua serie stand-alone, Agente Carter.

Un personaggio che apparirà nella serie Netflix che possiamo confermare sarà Zip.

Zip era presente sia nella sequenza temporale originale che nella sequenza temporale della leggenda, ma in base all’elenco del cast, sembra che il personaggio nella serie di Netflix sarà più simile allo Zip visto nella sequenza temporale di Legends.

Ecco la sinossi del suo personaggio per la nuova serie:

“Hacker e fanatico della tecnologia. Zip è stato scoperto da Croft Industries dopo essere entrato in uno dei database dei loro concorrenti. Lo hanno reclutato e continuano a pagarlo in modo sgradevole”.

Nell’ottobre 2021 per celebrare il 25° anniversario del gioco, Square Enix lo ha annunciato Allen Maldonado era stato scelto per il ruolo di Zip.

Conte Baylon interpreterà il ruolo di Jonah Maiava nella serie Tomb Raider. Il doppiatore ha anche doppiato in Netflix Guerrieri della dinastia e Trese. Baylon in particolare ha doppiato Jonah nei giochi.

La serie è uno dei tanti videogiochi famosi che ottengono adattamenti su Netflix.

Come forse saprai, Netflix sta anche entrando nei videogiochi, con oltre un paio di dozzine di giochi per dispositivi mobili attualmente disponibili. Si dice che Tomb Raider si unirà a breve al roster di giochi di Netflix, con Tomb Raider ricaricato eying una riedizione su Netflix Games.

Questo è tutto ciò che abbiamo sul nuovo Tomb Raider serie anime in arrivo su Netflix per ora, saremo sicuri di farvi sapere di più man mano che lo riceveremo.