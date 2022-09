Serie anime “Lookism”: in arrivo su Netflix a novembre 2022

La nuova serie anime coreana di Netflix, Lookism, l’adattamento di un fumetto webtoon estremamente popolare, arriverà su Netflix a novembre 2022!

Lookismo è un’imminente serie anime sudcoreana Netflix Original e l’adattamento dell’omonimo webtoon coreano dell’autore Park Hyeong-seok. La serializzazione di Lookism è iniziata nel 2014 e da allora ha ricevuto 8,7 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo.

La serie è animata da Studio Mir, lo stesso studio dietro DOTA: Sangue di drago e The Witcher: L’incubo del lupo.

Quando è Lookismo stagione 1 in arrivo su Netflix?

Con l’uscita del trailer ufficiale, possiamo confermarlo Lookismo sta arrivando su Netflix su Venerdì 4 novembre 2022.

Qual è la trama Lookismo?

La trama di Lookism è stata presa da MyAnimeList:

Park Hyung Suk ha trascorso tutti i 17 anni della sua vita in fondo alla catena alimentare. Basso, sovrappeso e poco attraente, è abituato a essere vittima di bullismo dai suoi compagni di classe e costantemente discriminato per il suo aspetto. Nel tentativo di sfuggire al suo più grande prepotente, Lee Tae Sung, decide di trasferirsi alla Jae Won High School di Seoul, una scuola preparatoria professionale nota per il suo sistema di istruzione liberale e per gli studenti spensierati.

Giorni prima del suo trasferimento, Hyung Suk si sveglia e scopre che non è più nel suo solito corpo paffuto, ma è invece in un corpo perfetto! Alto, bello e di bell’aspetto, Hyung Suk è diventato la versione ideale di se stesso. L’unico problema è che il suo corpo originale giace ancora accanto a lui e quando un corpo si addormenta, si risveglia nell’altro.

Ora che possiede due corpi estremamente diversi, Hyung Suk deve imparare a navigare nella sua nuova e molto più popolare vita alla J High, risolvendo anche il mistero dell’origine del suo secondo corpo, quasi sovrumano.

Di chi sono i membri del cast Lookismo?

Al momento, non ci sono membri del cast annunciati per Lookismoma ci aspettiamo che il cast venga rivelato molto presto.

In che lingua sarà disponibile la serie per lo streaming?

Non siamo sicuri se verrà fornito un doppiaggio in inglese Lookismotuttavia, sappiamo che la serie avrà un doppiaggio coreano con sottotitoli in inglese disponibili.

Come serie globale, saranno disponibili anche ulteriori sottotitoli in varie lingue in tutto il mondo Lookismo.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Lookismo su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!