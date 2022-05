Senior Year è una lettera d’amore a Britney Spears (ed ecco come)

Rebel Wilson è il protagonista della nuova commedia originale Netflix Ultimo anno come una donna di 37 anni che si sveglia da un coma di 20 anni per scoprire che non ha più 17 anni, non è più il 2002 e non è più in corsa per la reginetta del ballo o la sua ambita “vita da sogno”.

Mentre torna al liceo per reclamare il senso di sé che un tempo la definiva (vedi: popolarità), Stephanie riconcilia la sua sensibilità bloccata a 17 anni con il fatto che in realtà è un’adulta. È il tipo di shock culturale che insegna una lezione o due e mette tutto in prospettiva.

Essendo un film profondamente radicato tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni ’00, Ultimo anno si concentra sulla nostalgia per il periodo, dalla musica pop di ritorno al passato alla fragranza che Stephanie spritz prima del suo primo giorno di scuola. Ma qualcosa che il film fa particolarmente bene nella sfera della nostalgia è l’onore di Britney Spears.

Quando Stephanie era una senior (la prima volta!) nei primi anni 2000, Britney Spears era l’artista che tutti ascoltavano e volevano essere. Ultimo anno lo sa e fa di tutto per elevare l’icona pop irripetibile attraverso la grafica, la colonna sonora e un cenno super sottile.

L’ultimo anno fa molto riferimento a Britney Spears!

Per fortuna, il film non ha lo scopo di prendere in giro o prendere in giro Britney. C’è molto amore per la star e la sua musica dappertutto Ultimo anno, a cominciare dai suoi poster …Bimba, ancora una volta e Oops!… L’ho fatto di nuovo copertine degli album sulla parete della camera da letto di Stephanie.

In un riferimento che andrà oltre le teste della maggior parte degli spettatori, durante la laurea, il vero nome di Bri Luvs si rivela essere “Britney Jean”. Di chi si chiama anche Britney Jean? Britney Jean Spears! Ancora una volta, questo film sa quanto la generazione della fine degli anni ’90 adorasse (e adori ancora!) Britney.

(You Drive Me) Ricreazione di video musicali pazzeschi

L’onore più evidente di Britney Spears Ultimo anno arriva quando Stephanie insegna ai suoi nuovi amici come ballare “(You Drive Me) Crazy [The Stop Remix]”, il singolo di successo del 1999 dall’album di debutto della star.

Improvvisamente, il tutorial di danza di Stephanie si trasforma in un remake del video musicale immediatamente riconoscibile di Britney, con Melissa Joan Hart e Adrian Grenier (della commedia romantica per adolescenti). Mi fa impazzire, prende il nome dalla canzone, ovviamente). Il cast esegue la coreografia in un magazzino vuoto con l’insegna al neon “CRAZY” sullo sfondo. È il massimo della nostalgia, ed è fantastico.

Wilson non usa il suo solito ironico senso dell’umorismo in questa scena per arrostire Britney. Sta salutando un fenomeno della cultura pop e assicurandosi che la prossima generazione conosca la regina delle adolescenti con il top verde scintillante e i capelli biondi arricciati ci ha regalato momenti che vale la pena onorare e ricreare tutti questi anni dopo.

La seconda possibilità di Stephanie (e di Britney).

Anche se il film non parla di Britney Spears e la sequenza di “(You Drive Me) Crazy” non ha alcun significato particolare per la trama, è un vivace cenno a un’altra donna che recentemente si è trovata nel mezzo di nuovi inizi dopo oltre un decennio della sua vita le è stato rubato.

La situazione di Stephanie non è la stessa di quella di Britney, ma i temi del film offrono una sorprendente somiglianza con le circostanze della vita reale del vincitore del Grammy. A entrambe le donne è stata data una seconda possibilità per rivendicare la propria vita e scoprire chi vogliono essere, alle loro condizioni.

In Ultimo anno, Stephanie ha una seconda possibilità a 17 anni. Come sappiamo, Britney è “Miss American Dream da allora [she] aveva 17 anni”. Se questa commedia affascinante può insegnarci qualcosa, è dare grazia a coloro – noi stessi, i nostri amici, i nostri idoli – che devono affrontare l’ombra che il loro passato proietta sul loro presente e futuro.