Senior Year e 12 migliori film autunnali accoglienti su Netflix in questo momento

È finalmente autunno e non vediamo l’ora di tuffarci in alcuni accoglienti film autunnali su Netflix! Ci sono tonnellate di affascinanti film romantici e commedie divertenti disponibili sul servizio di streaming, molti dei quali sono effettivamente ambientati in autunno o almeno hanno vibrazioni autunnali distinte.

Coloro che sperano di pianificare una maratona cinematografica composta da nient’altro che film autunnali su Netflix sono fortunati perché il seguente elenco delinea 12 film disponibili sulla piattaforma in questo momento. Abbiamo fornito un mix di originali Netflix e altri film.

Probabilmente vorrai dare la priorità ai film che non sono originali Netflix poiché potrebbero partire in qualsiasi momento, anche se nessuno di loro è elencato come in uscita al momento, quindi dovresti almeno avere il resto di settembre e ottobre da guardare.

Facci sapere anche quali sono i tuoi film autunnali preferiti su Netflix!

Bellissimi film autunnali su Netflix in questo momento

Quando Harry ha incontrato Sally (1989)

Quando Harry ha incontrato Sally Non è solo il commedia romantica per eccellenza, è anche il film perfetto per celebrare l’inizio dell’autunno. La combinazione di colori da sola rende questo film ideale per l’autunno e poi ci sono scene come Sally e Harry che passeggiano per Central Park con le foglie che volano e cambiano colore. La seconda volta che vedo le foglie cadere, la prima cosa che faccio è rannicchiarmi in una coperta di flanella e guardare questo classico.

Senior Year (2022)

Rebel Wilson guida il cast di questa commedia esilarante su una cheerleader del liceo che si sveglia dopo essere stata in coma per 20 anni. Guardando Ultimo anno mi ha ricordato le commedie per adolescenti che amavo così tanto crescendo nei primi anni. Inoltre, qualsiasi cosa ambientata in un ambiente scolastico mi fa pensare all’autunno, dopotutto è la stagione per il mondo accademico.

Agosto: Contea di Osage (2013)

Basato sull’omonima commedia vincitrice del Premio Pulitzer, Agosto: Contea di Osage è un adattamento che vanta un cast stellare che include Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Margo Martindale, Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis, Julianne Nicholson e molti altri attori di primo piano.

Anche se questo film è un po’ più cupo di alcuni degli altri in questa lista (è una tragicommedia), evoca comunque la sensazione di caduta grazie alla sua combinazione di colori e alla trama. In realtà non è ambientato nel giorno del Ringraziamento, ma la riunione di famiglia sembra sicuramente simile e i film delle vacanze spesso parlano di famiglie disfunzionali, quindi questo film si fonde perfettamente.

La metà di esso (2020)

La metà di esso è un’altra commedia romantica super dolce con una svolta queer che la distingue dalle altre commedie romantiche. Leah Lewis interpreta la timida studentessa eterosessuale Ellie Chu. Ellie accetta di scrivere lettere d’amore per conto di uno dei suoi coetanei, Paul Munsky, per la sua cotta, per la quale entrambi provano segretamente dei sentimenti. Ancora una volta, una commedia romantica in un ambiente scolastico è l’atmosfera perfetta per un film autunnale.

Pazzo, stupido, amore (2011)

È il film che ci ha regalato la nostra prima di numerose iconiche collaborazioni tra Ryan Gosling ed Emma Stone! Stupido, folle amore è una commedia romantica super accattivante che è considerata un classico moderno da molti. Steve Carrell e Julianne Moore interpretano Cal ed Emily Weaver.

La loro vita apparentemente perfetta si rovina quando Emily rivela di avere una relazione e vuole il divorzio. Improvvisamente di nuovo single, Cal si ritrova a lottare per stabilire connessioni finché non incontra un carismatico giocatore di nome Jacob (Gosling).

La società letteraria e torta di bucce di patate di Guernsey (2018)

Un dramma storico romantico, questo sincero film basato sull’omonimo romanzo è una bellissima storia di amicizia in mezzo a difficoltà piene di personaggi bizzarri, grandi interpretazioni e una qualità accattivante che lo rende un piacere da guardare. È sicuramente un film accogliente, perfetto per il clima freddo.

La storia segue Juliet Ashton (Lily James) mentre scrive lettere a The Guernsey Literary e Potato Peel Pie Society. Lei e i suoi corrispondenti condividono storie di com’è la vita sull’isola di Guernsey occupata dai nazisti e Juliet trova l’ispirazione per scrivere un libro, che la porta a visitare l’isola per se stessa e stringere amicizie per tutta la vita lungo la strada.

I bravi ragazzi (2016)

Un altro film esilarante di Ryan Gosling è I bravi ragazzi ed è l’ideale per chi cerca qualcosa di divertente e accogliente, ma forse un po’ più scuro. Questa commedia di amici neo-noir vede Gosling nei panni di un investigatore privato sfortunato che si allea con un sicario (Russell Crowe) per indagare sulla misteriosa scomparsa di una giovane donna.

La casa sul lago (2006)

Sandra Bullock e Keanu Reeves recitano in questo film fantasy romantico su una strana casa sul lago che consente all’attuale residente di comunicare con la prima tramite lettere. Mentre i due inviano lettere avanti e indietro e iniziano ad innamorarsi, devono svelare il mistero della casa prima che sia troppo tardi e la loro relazione romantica sia persa per sempre.

L’età di Adaline (2015)

Un’altra fantasia romantica, Età di Adalina vede Blake Lively nei panni di una donna che è rimasta bloccata all’età di 29 anni per sempre. Ogni volta che teme che qualcuno possa scoprire il suo segreto, si allontana e ricomincia la sua vita. Ma quando incontra un uomo carismatico di nome Ellis (Michael Huisman), Adaline scopre che la sua passione per la vita si è risvegliata e deve fare una scelta che potrebbe cambiare tutto.

Fai vendetta (2022)

Una recente pubblicazione, Fai vendetta è fondamentalmente una lettera d’amore alle commedie per adolescenti degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Se ami i film come Cattive ragazze, erichee Intenzioni crudeli allora questo film è assolutamente da vedere. Camila Mendes e Maya Hawke interpretano due amiche che accettano di vendicarsi dei rispettivi nemici.

A tutti i ragazzi che ho amato prima (2018)

Se stai cercando film autunnali su Netflix, A tutti i ragazzi che ho amato prima è un’ottima scelta. La combinazione di colori è perfetta per l’autunno ed è ambientata durante la stagione scolastica, facendolo sembrare un classico film autunnale. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Jenny Han ed è il primo di una trilogia che vede protagonisti Lana Condor e Noah Centineo.

Un abbinamento perfetto (2022)

Victoria Justice è una lavoratrice dirigente di Los Angeles che viaggia fino in Australia per cercare di ottenere un importante cliente per l’azienda vinicola in cui lavora. Per conquistare il cliente, va a lavorare in un allevamento di pecore e si ritrova a innamorarsi di uno dei robusti braccianti (Adam Demos). L’impostazione generale e la combinazione di colori rendono questo uno dei tanti film autunnali perfetti su Netflix.

Quali pensi siano i migliori film autunnali su Netflix? Quale di questi film pensi di guardare?