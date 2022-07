Sempre sull’orlo del tracollo, ecco i momenti migliori di Mother Hen Steve Harrington di “Stranger Things”

Né i fan né i fratelli Duffer si aspettavano che Steve Harrington diventasse la babysitter designata del gruppo. All’inizio era solo un bullo che usciva con Nancy. Ma il meraviglioso arco di redenzione che i fratelli Duffer gli hanno regalato lo ha immediatamente riscattato e lo ha reso il miglior ragazzo nel cuore di ogni fan di Stranger Things. Ecco un riassunto di ogni volta”sempre la dannata baby sitter” ha perso la pazienza con i suoi 5 bambini!

Steve Harrington e le sue 5 piccole pepite attraverso le quattro stagioni di Stranger Things

Robin si strofina il sale sulle ferite

La sua migliore amica Ahoy non lascia la possibilità di strofinarlo.

“Con quanti bambini sei amico?E Steve non ha risposta a questo.

Il genitore che dice sempre no a tutto

Ogni volta che i ragazzi suggeriscono qualcosa di selvaggio o leggermente rischioso, la risposta di Steve è sempre un NO. Ma capiamo che non abbia permesso a Max di guidare la sua macchina, nonostante lei lo abbia minacciato con un avvocato. Dopotutto, gli ha inflitto un trauma per tutta la vita l’ultima volta che ha guidato un’auto. Oltre a Max, Erica è la sua seconda figlia ribelle.

I momenti di Steve con il suo figlio preferito Dustin

È unanimemente convenuto che Dustin sia il suo ragazzo preferito. Dustin è l’unico che riesce a pulirsi le scarpe all’interno della sua macchina e ad insultare la sua intelligenza ogni volta che Steve mette in dubbio le sue teorie. Ma probabilmente è perché Dustin è pronto a morire se Steve muore.

Lo incoraggia anche con tutto il cuore quando combatte Billy e gli dà il consenso a toccargli il sedere. Inoltre, ricordiamo la volta in cui Steve ha aiutato a mettere un Demogorgon in un frigorifero per Dustin!

Quando la sua modalità papà protettivo si attiva

Nonostante si lamenti ogni volta di fare da babysitter, è pronto a combattere chiunque si avvicini ai suoi figli e li tenga al sicuro.

Steve si lega a Eddie per il loro fastidioso bambino condiviso

Il legame di Steve con Eddie sulla loro reciproca antipatia per l’arroganza e il tono di Dustin in questa clip è stato esilarante! Ma anche allora, è chiaro che entrambi lo adorano perché se l’è cavata di nuovo.

Sebbene Steve voglia 6 figli suoi, pensiamo che abbia già le mani occupate con gli attuali 5.

