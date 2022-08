“Sembrava così difficile”: l’attore Park Eun Bin del “procuratore straordinario” ha rivelato il processo per ottenere il suo ruolo

Park Eun Bin ha interpretato l’omonimo Woo Young Woo, un giovane avvocato con la sindrome di Asperger. Entra a far parte di un prestigioso studio legale, nel dramma popolare di ENA Avvocato Straordinario Woo. Il dramma è stato rilasciato il 29 giugno 2022 su Netflix e ha guadagnato un’enorme popolarità. Eun Bin è elogiata per la sua interpretazione “straordinaria” nello spettacolo.

Ma come ha fatto Bin ad ottenere lo spettacolo? Di recente ha rivelato il suo processo per ottenere lo spettacolo. Vediamo come.

Il viaggio di Eun Bin dal procuratore straordinario Woo

Eun ha recentemente intervistato Soompi dove ha rivelato la sua preparazione per lo spettacolo e il suo personaggio. Ha già lavorato come attrice bambina. Sta attivamente spingendo la sua carriera di attrice per quasi vent’anni da quando ha debuttato quando era giovane. Park Eun Bin ha detto con una risatina che ultimamente si è sentita stanca quando le è stato chiesto come affronta la cosa.

Mentre parlava del suo ruolo nello show, ha detto che ha davvero lavorato sodo per questo ruolo. Eun Bin, riflettendo sul suo casting nel dramma, ha detto: “Affermano che essere un’attrice significa essere in prima linea nella critica, ma quando ho letto la sceneggiatura mi è sembrata molto dura”. Ha detto che era particolarmente impreparata a interpretare un ruolo che le richiedeva di sospendere i suoi pregiudizi.

In che modo lo spettacolo l’ha influenzata?

Park Eun Bin ha detto che il progetto ha fatto svanire la sua ansia di fare cose nuove. Crede che questo rimarrà con lei per sempre. Crede anche che il suo personaggio nello show sia molto più esperto e saggio di lei nella vita reale. Woo riconosce l’importanza e il potere degli adulti e aspira a utilizzare tale conoscenza e potere per il bene. Inoltre, Eun Bin sembra una citazione dello spettacolo— “Cercherò di superare cose sconosciute e scomode” —funziona come un incantesimo su di lei.

Bin ha anche detto che non si aspettava nulla e ha lasciato completamente il successo dello spettacolo al pubblico. È stata sorpresa di vedere le reazioni dopo l’uscita dello spettacolo. Bin ha detto che sta ancora vivendo come una volta. Tuttavia, ora le vengono costantemente richiesti autografi.

Hai già visto lo spettacolo? In caso contrario, guardalo e facci sapere cosa ne pensi del personaggio di Woo.

