“Sembra un po’ mascolino”: quando Millie Bobby Brown ha rivelato come le piace vestirsi

Parlando di icone della moda, Millie Bobby Brown è uno di quei grandi nomi che sono le vere regine della moda di quest’epoca. Tuttavia, per il Cose più strane attore, non si tratta sempre di sembrare il più carismatico e sgargiante, ma anche di comodità. Molte attrici di Hollywood si vedono sempre indossare splendidi capi con outfit etnici, ma non è il caso delle Regina degli adolescenti, Millie. Per lei, la moda è seconda fin dall’inizio alla sua zona di comfort.

In un’intervista a una rivista di spicco, ha parlato dei suoi soliti outfit e di come ci trova molto sollievo. Fondamentalmente, il suo personaggio passa da una giovane donna aristocratica di successo a un maschiaccio senzatetto. Tuttavia, porta tutto con molta eleganza. Sentiamo cosa ha detto la star!

Millie Bobby Brown e i suoi abiti comodi sono profondamente associati alla sua natura

In effetti, la stessa domanda a cui Millie ha risposto a Glamour è stata come esprime il suo io interiore attraverso la moda. Rispondendo, la star ha detto che “gli piace mantenerlo semplice ma di classe.” La fa sentire femminile ed elegante ha ammesso l’attrice. Tuttavia, l’icona della giovinezza amava anche lo stile maschiaccio che include accessori come le catene con chiusura al collo e altri. “Sembra maschile anche se è una cosa femminile con un fascino,“dice Millie.

Quindi, fondamentalmente, tutto ciò che è “comodo” è il suo stile. Anche l’abito che indossava per l’intervista le dava un’atmosfera da pigiama, non ci ha prestato attenzione e l’ha indossato. Non mentirò, Millie stava uccidendo quell’abito rosso nell’intervista. A proposito di descrivere se stessa attraverso la moda, Millie ha risposto era una persona molto accogliente e le piace indossare un aspetto caldo e accogliente come la sua natura. Ama assolutamente l’esterno, ma stare in casa è più una cosa da Millie da fare.

Bene, possiamo tutti relazionarci con il voler essere a proprio agio con i vestiti da indossare, e Millie che preferisce questo la rende molto riconoscibile.

Ti piace la moda di Millie? Ti piace l’intelletto di Mille e l’eleganza nel modo in cui si comporta? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

