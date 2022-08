”Sei un po’ come se l’avessi scaricato”: guarda Meghan Thee Stallion essere la migliore sostenitrice del romanzo ‘Stranger Things’ di Steve Harrington e Nancy Wheeler

Le stagioni sono passate ma Cose più strane i fan non dimenticheranno mai la magia e le farfalle che Nancy Wheeler e Steve Harrington ci hanno fatto provare. Le guerre dei fan tra i fan di Nancy e Jonathan e Nancy e Steve potrebbero causare un incendio boschivo sui social media. Durante l’hosting del Stasera spettacolo con protagonista Jimmy Fallon, Meghan Thee Stallion ha chiarito da che parte starà. Le piattaforme dei social media sono piene di post su Jancy e Stancy. Da un lato, i fan di Stancy hanno il cuore spezzato dal modo in cui Nancy si è innamorata di Jonathan mentre Steve si prendeva cura dei bambini. Nel frattempo, il supporto di Jancy Stans per la loro coppia preferita è a tutto gas.

Durante la sua apparizione allo spettacolo di Jimmy Fallon, l’attrice sembrava mozzafiato. Nonostante fossero un sacco di domande, Meghan non ha perso tempo a porre a Natalia le domande importanti. Scopri cosa ha da dire Natalia Dyer sulle relazioni di Nancy.

Meghan Thee Stallion la mette sul posto

Nonostante non avesse visto lo spettacolo, Jimmy Fallon sapeva molto di Jancy e Stancy. Le guerre dei fan sono ovunque. Essendo l’ambasciatrice della nave Stancy, Meghan Thee Stallion non ha perso tempo ad ammettere di essere la squadra di Stancy. Quello che è successo dopo ha fatto respirare i fan. Ha interrogato Nancy su come l’ha appena scaricato dal nulla. Meghan ha ulteriormente sostenuto Steve dicendo che è là fuori a fare da babysitter ai bambini e a salvare la vita a tutti. Inoltre, parlando del suo personaggio, la Cose più strane l’attrice ha detto che sente che il suo personaggio non prende sempre le decisioni moralmente giuste. Meghan lo ha giustificato dicendo che Nancy è una ragazza sexy. Tuttavia, le cose non sono finite qui.

Il Suo il cantante ha anche sottolineato come Nancy stesse flirtando di nuovo con Steve nell’ultima stagione di Cose più strane. A tale Natalia scherzando ha risposto che “Ho delle opzioni”. Mentre stiamo ancora indovinando se Nancy sia la ragazza di Steve o Jonathan, Natalia, Meghan e Jimmy hanno avuto un altro importante dibattito. E l’argomento del dibattito era ketchup o senape. Mentre le ragazze erano ketchup di squadra, Jimmy ha mantenuto la sua posizione e ha scelto la senape.

Con chi finirà Nancy di Stranger Things?

Mentre garantiamo sia per Jonathan che per Steve, c’è ancora dell’altro in Nancy. Lei è al liceo ed è là fuori a combattere i mostri. Quindi, mentre ci sono alte probabilità che possa stare insieme a Steve, i fan vogliono solo che Nancy sia felice. Cose più strane è anche noto per lo sviluppo del suo personaggio, quindi possiamo avere grandi speranze. E Natalia concorda sul fatto che Nancy abbia bisogno di un po’ di tempo per me.

